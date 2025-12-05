Οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι και παραμένουν στα μπλόκα, παρά την κακοκαιρία Byron που σαρώνει ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, οι δυνάμεις τους φαίνεται να ενισχύονται και μέχρι σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, αναμένεται να ενταθούν οι κινητοποιήσεις. Η σημερινή ημέρα δε, αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την οργάνωση των μπλόκων τους, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Οι αγρότες ενισχύονται

Ειδικότερα, στη Θεσσαλία μόνο φαίνεται να υπάρχουν πάνω από 4.000 τρακτέρ στους δρόμους, ενώ αργά το απόγευμα της Πέμπτης, οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό της παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών -Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ, στην Αχαΐα και Βάρδας, στην Ηλεία. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής επιχείρησαν αρχικά, να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο αλλά τους εμπόδισε η αστυνομία. Στη συνέχεια οι αγρότες πέρασαν πεζοί στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου και έκοψαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, αναμένεται περεταίρω ενίσχυση του μπλόκου των αγροτών που έχει στηθεί στην παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης παραμένουν στα διόδια των Μαλγάρων, κρατώντας μονίμως κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Λόγω του αιφνιδιαστικού αγροτικού μπλοκου, η αστυνομία έχει εφαρμόσει εκτροπή της κυκλοφορίας προς την Παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος της Βάρδας για την εξυπηρέτηση των οδηγών.

Τρία νέα μπλόκα στήθηκαν στην Αχαΐα, στον κόμβο Κουρλαμπά, στην περιοχή Διάσελο και στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας από τους αγρότες της Κάτω Αχαγιάς που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το κομμάτι του οδικού άξονα που εγκαινιάστηκε χθες το πρωί.

Το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας θα στήσουν νέο μπλόκο στην ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Παράλληλα οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο την ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Ανοιχτό το τελωνείο του Προμαχώνα, κλειστό των Ευζώνων

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αποκλείοντας κατά διαστήματα τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας. Το απόγευμα άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δε θα προχωρήσουν σε άλλο αποκλεισμό. Σε γενική συνέλευση που θα κάνουν το πρωί της Παρασκευής θα συζητήσουν την περαιτέρω στάση τους.

Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Επιπλέον, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Φερών μέχρι και τον κόμβο του Αρδανίου, καθώς συνεχίζεται ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο τελωνείο των Κήπων.

«Ο αριθμός των φορτηγών είναι πολύ μεγάλος και η ουρά φτάνει από το τελωνείο μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας. Για να αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση, χθες το βράδυ πέρασαν 50 οχήματα στην Τουρκία και το ίδιο θα γίνει απόψε και τις επόμενες ημέρες. Από τα φορτηγά που περιμένουν να μπουν στη χώρα μας, σε συνεργασία των τελωνειακών Αρχών Ελλάδας – Τουρκίας έρχονται μόνον αυτά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, όπως θαλασσινά», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής.