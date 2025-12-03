Ισχυρούς πονοκεφάλους προκαλούν στην κυβερνητική ηγεσία τα αγροτικά μπλόκα τα οποία, παρά τις προειδοποιήσεις για αστυνομικές επεμβάσεις ώστε να μείνουν ανοικτοί οι βασικοί οδικοί άξονες, οι συνοριακοί σταθμοί και τα λιμάνια, πυκνώνουν καθώς σε διάφορες περιοχές της χώρας αγρότες εποχούμενοι στα τρακτέρ τους προχωρούν συνεχώς σε νέους αποκλεισμούς δρόμων.

Το Μέγαρο Μαξίμου αντιδρά με τη γνωστή τακτική «του καρότου και του μαστίγιου», καθώς, από τη μια, αναγνωρίζουν το δίκαιο των αγροτικών διαμαρτυριών και επιμένουν στις υποσχέσεις ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθεί το σύνολο των επιδοτήσεων, ενώ, από την άλλη, εκτοξεύονται απειλές ότι «είναι καθήκον της Αστυνομίας να ανοίξει την κυκλοφορία». Ταυτόχρονα καταβάλλεται προσπάθεια να ενεργοποιηθούν ανακλαστικά του κοινωνικού αυτοματισμού από τις ομάδες που πληθυσμού που πλήττονται από την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

«Ναι στον διάλογο, όχι στα μπλόκα που στρέφονται κατά της ίδιας της κοινωνίας», λένε κυβερνητικά στελέχη. «Κανένας δεν μπορεί να εμποδίζει τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους. Δεν πρέπει καν να το συζητάμε εν έτει 2025. Το κλείσιμο του δρόμου είναι μία πράξη που στο τέλος της ημέρας ζημιώνει το σύνολο της κοινωνίας», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αναγνωρίζοντας, ωστόσο τη δυσκολία του εγχειρήματος μιας μαζικής αστυνομικής επέμβασης στα μπλόκα, οι κυβερνητικοί ιθύνοντες σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι «επιχειρησιακά το πώς θα το κάνει η Αστυνομία, στον σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση, θα το αποφασίσουν οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι». Άλλωστε, ο αρμόδιος υπουργός

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης «χαμήλωσε τον πήχη» μιλώντας για ανοιχτά λιμάνια και τελωνεία.

ΚΥΣΟΙΠ για την ανάπτυξη της περιφέρειας

Την ίδια στιγμή, πάντως, σε μια προσπάθεια να φανεί ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την κατάσταση στην ύπαιθρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε για το πρωί της Τετάρτης το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) με στόχο να παρουσιαστεί οδικός χάρτης με τα έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και τις πρωτοβουλίες για την σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στις περιφέρειες.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας, όπως αναφέρουν από το κυβερνητικό πεδίο, εκπονούνται 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, που θα ολοκληρωθούν το 2026 σε συνδυασμό με οριζόντιες πολιτικές που αφορούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας.

Η «πληγή» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναγνωρίζουν το έρεισμα που βρίσκουν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι διαμαρτυρίες των αγροτών. «Έχουν δίκιο οι πολίτες που εξοργίζονται με διάφορες αναφορές και αποστροφές ανθρώπων που καταθέτουν», αναφέρουν. « Έχει σχηματιστεί μία πολύ σοβαρή ποινική δικογραφία, πέραν της διερεύνησης για τις όποιες ευθύνες για να πολιτικά πρόσωπα, που θα οδηγήσει και σε πολύ σοβαρές κατηγορίες για όσους κρίνει η Δικαιοσύνη ότι πρέπει να απευθυνθούν», προσθέτουν.

Και καταλήγουν υποστηρίζοντας: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η όλη διαχείριση στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν είναι στα θετικά αυτής της κυβέρνησης. Και είναι δουλειά μας να μετατρέψουμε τουλάχιστον αυτό το οποίο συνέβη σε μία πολιτική η οποία θα βάλει ένα τέλος σε αυτή την παθογένεια 30 ετών».