Μετά από μια συνεδρίαση έντονης νευρικότητας, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε πτωτικά, κάτω μάλιστα από τις 2.090 μονάδες, καθώς υπέκυψε στις πιέσεις που εστίασαν σε λίγες, δεικτοβαρείς όμως, μετοχές του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,01% στις 2.086,55 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.086,55 μονάδων (-1,01%) και 2.110,30 μονάδων (+0,11%). Ο τζίρος ανήλθε στα 224,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 38,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,9 εκατ. τεμάχια αξίας 52,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,08% στις 5.273,25 μονάδες, ενώ στο +0,04% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.754,69 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,82% στις 2.320,68 μονάδες.

Πολλαπλών ταχυτήτων

Μετά από δύο ημέρες ανόδου, διόρθωσε σήμερα το ΧΑ, αλλά χωρίς να χάσει το βασικό χαρακτηριστικό του τελευταίου διαστήματος, όπου το trading τίτλων είναι αυτό που κυριαρχεί. Στην ουσία, με πολλά χαρτοφυλάκια επιδίδονται σε διαφοροποιήσεις στο ταμπλό, μοιράζοντας τα πρόσημα, σχεδόν σε ημερήσια βάση.

Έτσι, βλέπουμε τίτλους που καταρρίπτουν καθημερινά τα πολυετή ή και ιστορικά υψηλά, ενώ από την άλλη βλέπουμε τίτλους που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον γενικό δείκτη κοντά στα υψηλά έτους. Διότι, μεσοπρόθεσμα ο Γενικός Δείκτης δεν έχει χάσει το ανοδικό μονοπάτι στο οποίο βρίσκεται, με στόχο την επανακατάκτηση της κορυφής στις 2135 μονάδες.

Παρά τις αναταράξεις που καταγράφονται, η τάση δείχνει να είναι θετική, με τους αγοραστές να παραμένουν στις επάλξεις συντηρώντας τις πιθανότητες της προσέγγισης των υψηλών έτους.

Όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη εικόνα, παρά την παγίωση των διακυμάνσεων του δείκτη σε επίπεδα υψηλότερα του Μέσου Όρου των 50 Ημερών (ΜΟ 50), η HellasFin εκτιμά ότι για να επιτευχθεί η ανακατάληψη και υπέρβαση του προηγούμενου υψηλού των 2.135 μονάδων, απαιτείται μια ακόμη απόδειξη της ανθεκτικότητας της στήριξης στις 2060 μονάδες.

Η ανθεκτικότητα αυτού του σημείου θα είναι καθοριστική για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας και την πιθανή υπέρβαση των προηγούμενων υψηλών του Γενικού Δείκτη.

Για να γίνει αυτό φυσικά πρέπει να «εξαργυρώσει» το διεθνές ενδιαφέρον που κέρδισαν οι περισσότερες μετοχές κατά το φετινό roadshow της Morgan Stanley στο Λονδίνο. Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν 42 ελληνικές εισηγμένες εταιρείες, προσέλκυσε πάνω από 450 συμμετέχοντες, εκ των οποίων περίπου 170 ήταν επενδυτές.

Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στους τομείς της τράπεζας και της ενέργειας, ζητώντας λεπτομέρειες για τις στρατηγικές ανάπτυξης και επέκτασης της πιστωτικής αγοράς, ενώ το ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες παραμένει ισχυρό, καθώς η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank έχασε 3,01%, με τις Εθνική και Metlen να ακολουθούν με απώλειες 2,30% και 2,28% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΕΥΔΑΠ, Alpha Bank και Πειραιώς, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, Coca Cola, Optima Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Κύπρου, Σαράντης, Τιτάν και Aegean.

Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο σημείωσε κέρδη 2,87%, με τις Λάμδα, Aktor και Motor Oil να ακολουθούν με άνοδο που ξεπέρασε το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Cenergy, Jumbo, Helleniq Energy και ΔΕΗ, με την ΕΛΧΑ να κλείνει αμετάβλητη.

Πηγή: ot.gr