Δύο πρόσωπα εμφάνισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με το «καλύτερό» του να επικρατεί στο τέλος, καθώς οι αγοραστές οδήγησαν τον γενικό δείκτη μία ανάσα από τις 2.100 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,05% στις 2.087,20 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.062,58 μονάδων (-0,14%) και 2.096,35 μονάδων (+1,50%). Ο τζίρος ανήλθε στα 225,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 29,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,5 εκατ. τεμάχια αξίας 47,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,02% στις 5.274,89 μονάδες, ενώ στο +0,72% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.786,86 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,43% στις 2.319,77 μονάδες.

Εντυπωσιακό close για τους ξένους

Οι ξένοι της ελληνικής αγοράς βρίσκονται σε διαδικασία κλεισίματος των θέσεων του έτους και προφανώς υπάρχει μια προσπάθεια αυτές να γίνουν στο καλύτερο δυνατό σημείο τους. Όπερ σημαίνει πολύ κοντά στις 2.100 μονάδες, ενώ δεν αποκλείονται αύριο (καθώς την Πέμπτη είναι αργία στις ΗΠΑ) κινήσεις ακόμη υψηλότερα, με στόχο σαφώς τα υψηλά έτους, στις 2.135 μονάδες.

Μέχρι εκείνο το σημείο βέβαια και αφού διασπάστηκε η αντίσταση των 2.080 μονάδων, ο δρόμος οδηγεί στο επίπεδο των 2.110 μονάδων.

Τα παραπάνω συμπίπτουν με το ότι η αγορά συσσωρεύει εδώ και σχεδόν 4 μήνες, σε ένα εύρος 1.950 – 2.135 μονάδων που στερείται ουσιαστικής κατεύθυνσης, αλλά διατηρεί τη μεσοπρόθεσμη ανοδικότητα. Εξού και αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά φαίνεται να παίρνει μία πολύμηνη ανάσα μετά τα μεγάλα κέρδη, με το rotation να κυριαρχεί και να δείχνει ότι ίσως υπάρχει ακόμη σημαντικός δρόμος μπροστά και μέσα στο 2026.

Μια εκτίμηση που συμμερίζεται και η Morgan Stanley, η οποία την κατατάσσει ανάμεσα στις κορυφαίες της περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και για το 2026. Πράγματι, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις συστάσεις της Morgan Stanley, καθώς η οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης, στηριζόμενη στην ιδιωτική κατανάλωση και σε έναν πολυετή επενδυτικό κύκλο που συνδέεται με τις εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Μάλιστα, βλέπει ότι παρά τις ισχυρές πρόσφατες επιδόσεις, το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει φθηνό συγκριτικά με την Ευρώπη, ενώ οι τεχνικοί δείκτες βρίσκονται σε ουδέτερα επίπεδα. Η εκτίμηση για ένα ισχυρότερο ευρώ έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen σημείωσε άλμα 5,25%, καθώς έγινε γνωστό ότι τα δύο funds της Millennium έκλεισαν τη short θέση τους στον τίτλο, με την Aegean να ακολουθεί με +3,60%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε ΔΕΗ και Coca Cola και άνω του 1% σε ΕΛΧΑ, Τιτάν, Σαράντη και Εθνική. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Aktor, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς, ΔΑΑ και Eurobank.

Στον αντίποδα, Βιοχάλκο και Cenergy έκλεισαν με απώλειες 2,88% και 2,08%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν Λάμδα, Optima Bank, Helleniq Energy, Motor Oil και Jumbo. Η Κύπρου έκλεισε αμετάβλητη στα 8 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση οι τίτλοι που ξεχώρισαν στο χθεσινό ATHEX Mid Cap Conference 2025 ξεχώρισαν σήμερα και στο ταμπλό, με την Alter Ego Media να σημειώνει άλμα 7,44% στα 6,50 ευρώ, ενώ και η ΑΒΑΞ έκλεισε με κέρδη 4,60%.

Πηγή: ot.gr