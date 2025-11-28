Με απώλειες έκλεισε τελικά σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όμως ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο με κέρδη 4,4% και σε επίπεδα που δείχνουν ότι το στοίχημα της ανάκτησης των υψηλών του έτους είναι εφικτό.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,79% στις 2.083,15 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.082,87 μονάδων (-0,81%) και 2.101,18 μονάδων (+0,07%). Ο τζίρος ανήλθε στα 154,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 32,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,1 εκατ. τεμάχια αξίας 19,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,87% στις 5.270,54 μονάδες, ενώ στο +0,22% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.705,15 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,99% στις 2.327,26 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης κέρδισε 1,04%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,05%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν κέρδη 0,72%.

Εποχικότητα, αποτελέσματα και προσδοκίες

Ο Νοέμβριος έκλεισε με σημαντικά κέρδη 4.4% για το Χρηματιστήριο Αθηνών το οποίο κατέγραψε τον δεύτερο καλύτερο μήνα του 2025 από πλευράς μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών (255 εκατ. ευρώ).

Η εξαιρετική εικόνα των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου (9μηνο: +17% καθαρά κέρδη) των 40 εισηγμένων εταιρειών — που αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής κεφαλαιοποίησης — ενίσχυσε το αγοραστικό ενδιαφέρον, αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά και παρείχε σαφή κίνητρα επιλεκτικών τοποθετήσεων ενόψει της νέας διαχειριστικής χρήσης, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities.

Η έλευση του Δεκεμβρίου κάθε άλλο παρά αδιάφορη είναι, καθώς παραδοσιακά αποτελεί μήνα αυξημένων τοποθετήσεων θεσμικών επενδυτών, αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων και ισχυρής εποχικότητας. Η εστίαση θα στραφεί στις εκθέσεις των επιλογών για το 2026, στις προγραμματισμένες παρουσιάσεις ελληνικού ενδιαφέροντος που ακολουθούν ως το μέσον του μήνα (Morgan Stanley, Wood, Capital Link κλπ) και βέβαια στον διεθνή παράγοντα που αφορά κυρίως τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα επιτόκια.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Δεκέμβριος αναμένεται να λειτουργήσει ως μήνας «ευθυγράμμισης» προσδοκιών: μεταξύ των μακροοικονομικών προθέσεων των κεντρικών τραπεζών, των εταιρικών προσδοκιών κερδοφορίας για το 2026 και της διάθεσης ανάληψης κινδύνου από θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Το κατά πόσο όλα αυτά θα μεταφραστούν σε ανοδική συνέχιση ή σε μια περίοδο τεχνικής συσσώρευσης γύρω από τα πρόσφατα υψηλά, θα εξαρτηθεί τόσο από τον ξένο παράγοντα όσο και από την ικανότητα της ελληνικής αγοράς να διατηρήσει το αφήγημα της ισχυρής εταιρικής κερδοφορίας συνεχίζοντας την μετάβαση της προς το οικοσύστημα των ανεπτυγμένων αγορών.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης έφθασε πολύ κοντά στα υψηλά έτους καταγράφοντας υψηλό εβδομάδας στις 2.111 μονάδες. Το κλείδωμα βραχυπρόθεσμων κερδών ήταν μάλλον αναμενόμενο μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις ωστόσο η υποχώρηση που καταγράφηκε ήταν συντηρητική και δεν διατάραξε την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση η οποία πλέον δίνει για αρχή στόχο την περιοχή των προηγούμενων φετινών υψηλών (2.135 μονάδες).

Η απόσταση ασφαλείας από το σημείο καμπής των 2035 μονάδων στο οποίο κινούνται οι δύο κινητοί μέσοι όροι των 30 και 50 ημερών λειτουργεί σαν μαξιλαράκι ασφαλείας στην απορρόφηση της προσφοράς ενώ η ως τώρα δομή της υποχώρησης από τις 2.110 μονάδες (χαμηλές διακυμάνσεις, συρρίκνωση τζίρου) αποτελούν θετικές ενδείξεις για εξάντληση της δυναμικής της διόρθωσης.

Στο θετικό σενάριο συναινούν και οι ταλαντωτές οι οποίοι βρίσκονται σε ουδετερότητα με δυνητικό περιθώριο εισόδου σε υπερτιμημένες περιοχές τις 2.150 μονάδες. Οι αγοραστές βγαίνουν κερδισμένοι το Νοέμβριο και με όπλο τους την διαγραμματική εικόνα και την εποχική παράδοση που παρατηρείται τον Δεκέμβριο από το 2019 και για έξι συνεχόμενες χρονιές έχουν τις πιθανότητες με το μέρος τους να κλείσουν την χρονιά αν όχι σε νέο υψηλό πολύ κοντά στο υψηλό έτους, καταλήγει ο Μ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Eurobank, Metlen, Alpha Bank, Optima Bank. Cenergy, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ κα ΟΤΕ, έκλεισαν με απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Aktor, Helleniq Energy, Πειραιώς, Τιτάν, Σαράντης, ΔΑΑ, ΟΠΑΠ, Εθνική, Λάμδα, Motor Oil, Κύπρου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean και Jumbo.

Τρεις οι τίτλοι που έκλεισαν θετικά στον FTSE 25, με την ΕΥΔΑΠ να ξεχωρίζει με το +2,79% που σημείωσε. Κέρδη 1,02% για τη Βιοχάλκο, με την Coca Cola να κλείνει οριακά ανοδικά.

