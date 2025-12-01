Με γεμάτη τη φαρέτρα των προοπτικών μετέβησαν οι ελληνικές εισηγμένες στο Λονδίνο, όπου σήμερα και αύριο (1–2 Δεκεμβρίου 2025) πραγματοποιείται το 4ο Greek Investment Conference, της Morgan Stanley.

Ουσιαστικά πρόκειται για το πιο σημαντικό επενδυτικό γεγονός της χρονιάς για την Ελλάδα, με σαφή στόχευση στο νέο δωδεκάμηνο, αυτό του 2026, με διεθνείς επενδυτές να έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με κορυφαία στελέχη από τον επιχειρηματικό και τραπεζικό κόσμο της χώρας.

Η Morgan Stanley, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες όπως οι Alpha Finance, Eurobank Equities, NBG Securities και Piraeus Securities, διοργανώνει το συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ελληνική αγορά στους διεθνείς επενδυτές.

Το αφήγημα της Ελλάδας

Με την θετική για την Ελλάδα έκθεση «2026 European Economics Outlook» της Morgan Stanley ανά χείρας, και όχι μόνο, οι ελληνικές αντιπροσωπείες θα ξεδιπλώσουν τα χαρτιά τους για τις επόμενες κινήσεις, με ορίζοντα το επόμενο 12μηνο, φυσικά, όπου θα αναλυθεί και η νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί για τα ελληνικά assets.

Πρωτίστως, σε μάκρο επίπεδο, όπως τόνισε πρόσφατα και η ίδια η Morgan Stanley, η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε έναν δρόμο με θετικές προοπτικές για τα επόμενα δύο χρόνια, διατηρώντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένεται να είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τόσο το 2026 όσο και το 2027.

Παρά την πρόσφατη δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς, και τις ισχυρές επιδόσεις του 2025, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η Ελλάδα παραμένει φθηνή σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης, ενώ η απόδοση των ελληνικών μετοχών αναμένεται να παραμείνει ανταγωνιστική και το 2026, με την ελληνική οικονομία να στηρίζεται τόσο στις εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) όσο και στην ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση.

Η ατζέντα του συνεδρίου

Η φετινή διοργάνωση του Greek Investment Conference επικεντρώνεται σε θέματα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία και χρηματοοικονομική αγορά, ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνονται σημαντικές συζητήσεις και πάνελ που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Στρογγυλό τραπέζι για επενδυτές με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (κατόπιν πρόσκλησης)

Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Clare Woodman, CEO Morgan Stanley & Co. International Plc και Head of EMEA, Latin America & Canada, Morgan Stanley

Συζήτηση σε πάνελ με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη (Νέα) Παγκόσμια Τάξη» με τη συμμετοχή των Ν. Σταθόπουλου (BC Partners), Μ. Ρήγα (Energean) και Ε. Μυτιληναίου (METLEN Energy and Metals)

Συζήτηση σε πάνελ με τους CEOs των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών

Συζήτηση για την Ενεργειακή Ασφάλεια με τη συμμετοχή των κ.κ. Α. Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY), Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ) και Π. Τζαννετάκης (Motor Oil Hellas)

Fireside chat με τον Γιώργο Στάσση (ΔΕΗ), υπό τον συντονισμό της Yawen Chen (Thomson Reuters)

Breakfast επενδυτών με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη (κατόπιν πρόσκλησης) Fireside chat μεταξύ του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO της Euronext Stéphane Boujnah

Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την Κλίμακα και την Καινοτομία στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα», με τη συμμετοχή της Χ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ) και της Ε. Βρεττού (CrediaBank) υπό τον συντονισμό του Γ. Κοντόπουλου, CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

Συζήτηση σε πάνελ με θέμα «Επενδύοντας στην Ελλάδα» με τη συμμετοχή των συμβούλων του Πρωθυπουργού Μ. Αργυρού και Δ. Πολίτη

Επενδυτικές ευκαιρίες

Η Morgan Stanley αναγνωρίζει την Ελλάδα ως μία από τις κορυφαίες αγορές στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA), εξαιτίας του ευνοϊκού μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της ελκυστικής αποτίμησης των ελληνικών μετοχών.

Το 2025, η ελληνική αγορά κατέγραψε εντυπωσιακή απόδοση, με τον δείκτη MSCI Greece να αυξάνεται κατά 78% σε όρους δολαρίων, κατατάσσοντας τη χώρα στην κορυφή της περιοχής EEMEA και στη δεύτερη θέση μεταξύ των μεγάλων αναδυόμενων και ανεπτυγμένων αγορών.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι, παρόλο που η απόδοση του 2025 δεν θα επαναληφθεί το 2026, οι βασικοί παράγοντες που ώθησαν την ελληνική οικονομία, όπως οι εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η δυναμική του τραπεζικού τομέα, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την αγορά. Η απόδοση των ελληνικών μετοχών παραμένει ισχυρή, με τις ελληνικές τράπεζες να σημειώνουν αύξηση 106% από την αρχή του έτους και την καμπύλη των αποδόσεων να ενισχύει τη συνολική εικόνα του χρηματιστηρίου.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley προειδοποιούν ότι η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας από την MSCI σε ανεπτυγμένη αγορά (Developed Market) ενδέχεται να φέρει αβεβαιότητες, καθώς η ιστορία δείχνει ότι τέτοιες αναβαθμίσεις οδηγούν σε υποαπόδοση για μήνες. Η αναβάθμιση αυτή αναμένεται να γίνει σε λίγα χρόνια, με πιθανή απόφαση το 2027 και εφαρμογή το 2028, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τις ροές κεφαλαίων στην ελληνική αγορά.

Πολιτικό ρίσκο: χαμηλό και ελεγχόμενο

Στα θετικά της ελληνικής ιστορίας βρίσκεται η απουσία ουσιαστικού πολιτικού ρίσκου, στοιχείο που αναφέρουν συχνά στις αναλύσεις τους μεγάλα διεθνή funds και επενδυτικές τράπεζες. Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως μια χώρα με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, κυβερνητική σταθερότητα και δημοσιονομική πειθαρχία. Οι αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών –η χώρα ανέβηκε συνολικά τέσσερις βαθμίδες από το 2019– δημιουργούν ένα περιβάλλον προβλεψιμότητας, ιδιαίτερα ελκυστικό για θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων θεωρείται κρίσιμο στοίχημα. Διεθνείς οίκοι υπογραμμίζουν ότι η επιμονή σε μια ατζέντα ψηφιοποίησης, απλοποίησης αδειοδοτήσεων και βελτίωσης της δικαστικής αποτελεσματικότητας μπορεί να ενισχύσει το rerating της χώρας.

Ποιοι θα συμμετέχουν

Στις συναντήσεις με τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου (one-to-one & group meetings) θα συμμετάσχουν ανώτατα στελέχη από τις ακόλουθες εταιρείες:

ADMIE (IPTO) HOLDING, AEGEAN, AKTOR GROUP, ALPHA BANK, ALTER EGO MEDIA, ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT, ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE CO., AUSTRIACARD HOLDINGS, AUTOHELLAS, AVAX GROUP, BANK OF CYPRUS, CENERGY HOLDINGS, Coca-Cola HBC, CrediaBank, ELLAKTOR, Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry, EUROBANK ERGASIAS, FOURLIS GROUP, GEK TERNA, HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION (OTE), HELLENIQ ENERGY HOLDINGS, IDEAL HOLDINGS, INTRALOT, JUMBO, KRI-KRI, LAMDA DEVELOPMENT, METLEN ENERGY & METALS, MOTOR OIL, NATIONAL BANK OF GREECE (NBG), NOVAL PROPERTY REIC, OPAP, OPTIMA BANK, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS, PIRAEUS PORT AUTHORITY, PPC, PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE, QUALCO GROUP S.A., SARANTIS GROUP, THEON INTERNATIONAL, TITAN GROUP, TRADE ESTATES REIC, Viohalco

Πηγή: ot.gr