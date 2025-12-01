5 το πρωί: Διακήρυξη χριστιανικής ενότητας – Ένταση στα αγροτικά μπλόκα – Δεύτερη ευκαιρία για επιστροφή ενοικίου
Μήνυμα ενότητας και ειρήνης έστειλαν ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ψάλλοντας μαζί, στη Νίκαια, 1.700 χρόνια μετά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.
1
Διακήρυξη ενότητας και ειρήνης από τον Πάπα Λέοντα και τον Βαρθολομαίο
- Το κείμενο: O Πάπας Λέων ΙΔ’ και o Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έψαλαν στη Νίκαια το «Φως Ιλαρόν» 1.700 χρόνια μετά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το κείμενο που υπργράφη από τους προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών «είναι ένα κείμενο-σύμβολο, μία διακήρυξη μεταξύ άλλων για την παγκόσμια ειρήνη».
- Η θρονική εορτή: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο γιόρτασε χθες τη θρονική του εορτή, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Η πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία τελέστηκε προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, παρουσία του Πάπα Λέοντος ΙΔ’.
- Η πανχριστιανική συνάντηση: Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ απηύθυνε επίσης προτροπή για την πραγματοποίηση μιας εκ νέου συνάντησης, όλων των εκπροσώπων των Χριστιανικών Εκκλησιών, το Πάσχα του 2033. Σύμφωνα με πηγές, ο Ποντίφικας περιέγραψε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, αφενός ποια πρέπει να είναι η βάση προς την ενότητα και αφετέρου παρουσίασε τη δυνατότητα για συνάντηση το 2033, στο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ.
2
Χημικά και συλλήψεις στα μπλόκα των αγροτών
- Ένταση: Επεισόδια σημειώθηκαν στη Νίκαια αλλά και στον Πλατύκαμπο. Η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες των ΜΑΤ, όμως, οι αγρότες έσπασαν προστατευτικά στηθαία και μέσω παράδρομου κατάφεραν τελικά να μπουν στην Εθνική Οδό, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες και δύο αστυνομικοί, ενώ τρεις αγρότες συνελήφθησαν.
- Προς κλιμάκωση: Οι αγρότες έστειλαν μήνυμα ότι προχωρούν σε ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις ανακοινώνοντας νέα μπλόκα σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας συγκεντρώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής αγρότες, απαιτώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων τους μετά τα πρωινά επεισόδια δηλώνοντας ότι θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά τους.
- «Μας έχουν φτωχοποιήσει»: Οι αγρότες κατέβασαν τα τρακτέρ τους στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, με τους αγρότες να κάνουν λόγο για «φτωχοποίηση», αυξανόμενα χρέη και αθρόες εισαγωγές που πλήττουν την εγχώρια παραγωγή. Δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους μέχρι να διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής προοπτική διαβίωσης τους.
3
Δυνατότητα διορθωτικής δήλωσης για την επιστροφή ενοικίου
- Έκτακτη ανακοίνωση: Η διαδικασία επιστροφής ενοικίου προκάλεσε αναστάτωση στους δικαιούχους καθώς πολλοί ενοικιαστές έλαβαν πολύ μικρά ποσά ή και καμία ενίσχυση. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δίνεται η δυνατότητα υποβολής διορθωτικής δήλωσης για όσους δήλωσαν μικρότερο μίσθωμα από το πραγματικό.
- Το λάθος: Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι η επιστροφή ενοικίου υπολογίστηκε ως το 1/12 του ποσού που δήλωσαν οι πολίτες στο Ε1 για το 2024, όπου πρέπει να αναγράφεται το ετήσιο και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Παρά την προθεσμία που είχε δοθεί έως τις 30/09 για διορθώσεις, ακόμη υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν προβεί στη σχετική τροποποίηση.
- Παράταση: Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, η ΑΑΔΕ θα προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία, δίνοντας παράταση σε κάθε πολίτη μέχρι τις 30/12 να προβεί σε διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το ποσό της ετήσιας δαπάνης για το 2024 στο Ε1 του.
4
Οι νέες συνομιλίες για την Ουκρανία
- Η συνάντηση: Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν χθες με Ουκρανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα, σε μια προσπάθεια να προετοιμάσουν το έδαφος για κρίσιμες συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα στη Μόσχα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
- Οι παρόντες: Από αμερικανικής πλευράς στη συνάντηση έλαβε μέρος ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ από ουκρανικής, η αντιπροσωπεία περιελάμβανε τον Αντρίι Γκνάτοφ, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας· τον υπουργό Εξωτερικών , Αντρίι Σιμπίχα και τον Ρούστεμ Ουμέροφ, επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι.
- Η καλή ατμόσφαιρα: “Ήταν μια καλή αρχή της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα και μέχρι στιγμής εποικοδομητική. Ζεστή ατμόσφαιρα, ευνοϊκή για ένα πιθανό προοδευτικό αποτέλεσμα”, έγραψε ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Σέρχι Κισλίτσια στην πλατφόρμα Χ, εξαίροντας τη “σπουδαία ηγετική ικανότητα” του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
5
«Κιτρινόμαυρο» το ντέρμπι - Νίκες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
- Το ντέρμπι: H ΑΕΚ πήγε για θρίαμβο με 2-0 και παίκτη περισσότερο στο 64′, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο 90′ με απίθανη αντεπίθεση διαρκείας και την Ένωση να έχει μείνει επίσης με δέκα παίκτες, αλλά ο Γιόβιτς «είπε» την τελευταία λέξη ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του στο 90+3′ με πέναλτι για το 3-2 των «κιτρινόμαυρων», σε ένα από τα καλύτερα ντέρμπι των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.
- Ο Ολυμπιακός: Με το διπλό στις αποσκευές του επέστρεψε από το Αγρίνιο ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες με γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (70’), επικράτησαν του Παναιτωλικού με 1-0 για την 12η αγωνιστική της Super League και πρόσθεσαν άλλους τρεις βαθμούς στη φετινή τους συγκομιδή.
- Ο ΠΑΟΚ: Θρίλερ στη Λιβαδειά, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 και έμεινε στους -2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και ενώ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 77’, μετά το ματς για την 12η αγωνιστική της Super League. Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε δυο φορές, με τους Κωστή (10’) και Βέρμπιτς (50’) αλλά απάντησε ο Οζντόεφ με δυο γκολ στο 45’ και στο 55’ αντίστοιχα. Ο Γιακουμάκης είναι αυτός που λύτρωσε τον ΠΑΟΚ με το γκολ στο 90’.
