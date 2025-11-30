Την προτροπή για την πραγματοποίηση μιας εκ νέου συνάντησης, όλων των εκπροσώπων των Χριστιανικών Εκκλησιών το Πάσχα του 2033 απηύθυνε, εμμέσως πλην σαφώς, ο Πάπας Λέων ΙΔ’.

Σύμφωνα με πηγές ο Ποντίφικας περιέγραψε – κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους εκπροσώπους των Αρχαίων Ανατολικών και των Προτεσταντικών ομολογιών χθες το μεσημέρι – αφενός ποια πρέπει να είναι η βάση προς την ενότητα και αφετέρου παρουσίασε τη δυνατότητα για συνάντηση το 2033, στο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ.

Ο Πάπας προέτρεψε τους συμμετέχοντες στην συνάντηση «σε ένα κοινό ταξίδι πάνω από το πνευματικό δρόμο που οδηγεί στο Ιωβηλαίο της Λύτρωσης – τη δισχιλιοστή επέτειο του Πάθους, του Θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού – το 2033, με στόχο την επιστροφή στην Ιερουσαλήμ, στο ανώγαιον, όπου ο Ιησούς ένιψε τους πόδας των μαθητών Του στο Μυστικό Δείπνο και, αργότερα, στην Πεντηκοστή, κατέπεμψε το Αγιο Πνεύμα επ΄Αυτούς. Πρόκειται για ένα ταξίδι που οδηγεί προς την πλήρη ενότητα».

Η αναφορά αυτή για όλους τους συνομιλητές του Ποντίφικα, εκτός από το θεολογικά και τα μηνύματα ενότητας, εμπερίεχε την πρόσκληση και την προετοιμασία μίας νέας συνάντησης – ιστορικής συνάντησης, της κορυφαίας όλων με αφορμή την συμπλήρωση 2033 χρόνων από την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού.

Προετοιμασίες από το 2023

«Ήδη από το 2023, δέκα χρόνια πριν την επέτειο, έχουν αρχίσει να εργάζονται ειδικές συμβουλευτικές επιτροπές με στόχο την πληροφόρηση και την διάδοση της πρωτοβουλίας στα ευρύτερα Χριστιανικά στρώματα προκειμένου να υπάρχει πανχριστιανική συμμετοχή» δηλώνει στο Βήμα η Ομότιμη Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Δήμητρα Κούκουρα.

Όπως προσθέτει: «Τέτοιες επιτροπές έχουν ήδη συσταθεί στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τον προτεσταντικό κόσμο. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος διότι αναμένεται να εορταστεί το σπουδαιότερο απ όλα τα Ιωβηλαία καθώς πρόκειται για την Ανάσταση του Χριστού και μάλιστα στο τόπο που συνέβη. Είναι γνωστό ότι μετά την Ανάσταση του ο Χριστός έδωσε την εντολή στους Μαθητές του να πορευθούν έως τα έσχατα της γης και να μεταφέρουν το μήνυμα της Αναστάσεως».

Και η κ. Κούκουρα καταλήγει: «η Ανάσταση του Χριστός σηματοδότησε τον Ευαγγελισμό των Εθνών. Σήμερα ο επανευαγγελισμός των μελών των Χριστιανικών Εκκλησιών που έχουν απομακρυνθεί είναι μια επιτακτική ανάγκη».