Θρίλερ στη Λιβαδειά, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 και έμεινε στους -2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και ενώ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 77’, μετά το ματς για την 12η αγωνιστική της Super League. Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε δυο φορές, με τους Κωστή (10’) και Βέρμπιτς (50’) αλλά απάντησε ο Οζντόεφ με δυο γκολ στο 45’ και στο 55’ αντίστοιχα. Ο Γιακουμάκης είναι αυτός που λύτρωσε τον ΠΑΟΚ με το γκολ στο 90’.

Εκτός από του Γιακουμάκη, η νίκη φέρει και την υπογραφή του Παβλένκα. Ο Τσέχος γκολκίπερ με τρεις σωτήριες αποκρούσεις είχε μεγάλη συμβολή στην… απόδραση από τη Λιβαδειά.

Ο Φωτιάς (Πέλλας), ο οποίος ήταν στο VAR πήγε να βάλει… φωτιά στο ματς. Στο 77’ ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) σωστά απέβαλε τον Μεϊτέ και κακώς τον κάλεσε σε on field review. Βέβαια, ο Σιδηρόπουλος, σωστά, επέμεινε στην απόφασή του, καθώς η κόκκινη που έβγαλε ήταν ο ορισμός, για το μαρκάρισμα με τις τάπες του Μεϊτέ στον Κωστή.

Ο Λουτσέσκου ανακάτεψε την τράπουλα με τρεις αλλαγές στο 60’, με το ματς στο 2-2, ρίσκαρε για να πάρει τη νίκη. Μετά από αυτές, ο Ζίβκοβιτς πήγε αριστερά, ο Ντεσπόντοφ δεξιά και ο Τάισον πίσω από τον Γιακουμάκη. Ο Ρουμάνος έβγαλε τον Οζντόεφ που μετράει επτά γκολ σε 12 αγωνιστικές.

Το σοκ του 1-0

Ο ΠΑΟΚ είχε σουτ στο 2’ με τον Ζίφκοβιτς που έφυγε άουτ και ο Λεβαδειακός στο 9’ με τον ‘Οζμπολτ που είχε την ίδια κατάληξη. Το 1-0 έγινε στο 10’ με τον Κωστή, ο οποίος έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από απόκρουση αμυντικών σε πλασέ του Βέρμπιτς.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει και στο 16’ ο Παβλένκα πρόλαβε και μάζεψε τη μπάλα προ του ‘Οζμπολτ, από γύρισμα του Τσάπρα. Ο ΠΑΟΚ σοκαρίστηκε από το 1-0 και οι παίκτες του έβγαζαν νεύρα.

Τα προβλήματα στην οργάνωση του ΠΑΟΚ και το καλό στήσιμο τη άμυνας του Λεβαδειακού είναι οι αιτίες που ο ΠΑΟΚ δεν έβγαζε επιθέσεις. Ο Λεβαδειακός προσπαθούσε να απειλήσει με αντεπιθέσεις.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στα τελευταία λεπτά του α’ μέρους και ισοφάρισε (1-1) στο 45’ με κεφαλιά του Οζντόεφ, ενώ η μπάλα βρήκε και στο κεφάλι του ‘Οζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα. Το 1-1 ξεκίνησε από κόρνερ του Ιβανούσετς.

Γρήγορη απάντηση, Γιακουμάκης και Παβλένκα

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Λεβαδειακός έκανε το 2-1, με πλασέ του Βέρμπιτς, μετά από σέντρα του Παλάσιος (50’). Ο Βέρμπιτς ήταν αφύλακτος.

Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ απάντησε νωρίς, ξανά με τον Οζντόεφ. Το 2-2 στο 55’ μετά από κεφαλιά του Λόβρεν και εκτέλεση κόρνερ.

Ο Λεβαδειακός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 58’ όταν ο Παβλένκα είπε «όχι» στον ‘Οζμπολτ. Στο 60’ ο Λουτσέσκου έκανε τριπλή αλλαγή.

Στο 77’ ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες καθώς ο Σιδηρόπουλος, σωστά, έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ, ο οποίος μάρκαρε με τις τάπες τον Κωστή. Σωστά δεν άλλαξε απόφαση όταν κλήθηκε στο VAR.

Στο 89’ ο Παβλένκα είπε πάλι «όχι» στον ‘Οζμπολτ και στο 90’ ο Γιακουμάκης έκανε το 3-2 με πλασέ του Γιακουμάκη και μετά από κάθετη πάσα του Τάισον. Ο Λεβαδειακός πίεσε και στο 90+4’ ο Παβλένκα σταμάτησε και τον Πεντρόσο.