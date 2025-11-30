Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας στη Λάρισα, μετά την είσοδο δεκάδων τρακτέρ στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν οι αγρότες της περιοχής.

Οι αγρότες έσπασαν προστατευτικά στηθαία και μέσω παράδρομου ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία.

Στο μπλόκο έχουν φτάσει και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Προηγήθηκαν επεισόδια τόσο στη Νίκαια όσο και στον Πλατύκαμπο. Αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό, ενώ σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν όχημα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες.

Στη Νίκαια, η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες των ΜΑΤ, όμως, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπουν στην Εθνική Οδό.

Τρεις συλλήψεις αγροτών

Σύμφωνα με ανακοίνωησ της Ελληνικής αστυνομίας, δύο αγρότες συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ισχύ με προηγούμενη απόφαση.

Συγκεκριμένα, αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας-έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) και στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου-αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από τις 16.15 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και

στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

«Υπεύθυνη η κυβέρνηση»

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως «οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια όχι μόνο στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές».

Οργή αγροτών για τα ΜΑΤ

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι σχέσεις αγροτών και κυβέρνησης, με τους παραγωγούς να εκδηλώνουν την οργή τους για την επιχείρηση των ΜΑΤ, με τα χημικά και το κυνηγητό, στη Νίκαια.

Σε μαζική συγκέντρωση στο μπλόκο της Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των αγροτών εξαπέλυσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για τη χρήση βίας, ενώ προανήγγειλαν γενικευμένο αποκλεισμό των εθνικών οδών τις επόμενες ημέρες.

«Έστειλαν ΜΑΤ και τραυμάτισαν συναδέλφους»

Από το βήμα της συγκέντρωσης, οι αγρότες κατήγγειλαν με έντονο ύφος τα επεισόδια που σημειώθηκαν, κάνοντας λόγο για τραυματισμούς διαδηλωτών.

«Πρέπει να καταγγείλουμε την κυβέρνηση που χρησιμοποίησε δυνάμεις καταστολής. Τραυμάτισαν συναδέλφους αγρότες στη Νίκαια, πήγαν στο νοσοκομείο. Και αντί να δώσει λύσεις, στέλνει δυνάμεις καταστολής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να λύσει τα προβλήματα, όχι να στέλνει ΜΑΤ να χτυπάνε αγρότες και κτηνοτρόφους, όχι να ρίχνει χημικά όταν είναι και μικρά παιδιά».

Κλιμάκωση με νέα μπλόκα

Οι αγρότες έστειλαν μήνυμα περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης τους, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών που περιλαμβάνει μπλόκα σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας.

«Τις επόμενες ημέρες θα βγουν κι άλλοι συνάδελφοι. Αύριο Μάλγαρα, Θήβα, Λιβαδειά, μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο, στις Σέρρες. Όλοι θα βγουν σε Εθνική Οδό» ανέφερε, εν μέσω χειροκροτημάτων.

«Μας έχουν φτωχοποιήσει»

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας παραμένει το ζήτημα της επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες έκαναν λόγο για «φτωχοποίηση» και χρέη, ενώ έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα των αθρόων εισαγωγών που υπονομεύουν την εγχώρια παραγωγή.

«Μας θέλουν και φτωχούς και με χρέη. Ήδη σε όλα τα προϊόντα είμαστε ελλειμματικοί. Γιατί; Γιατί κάποτε είχαμε δικά μας μοσχάρια, αρνιά, φρούτα. Γιατί εισάγουμε τώρα; Γιατί κάποιες εταιρείες προφανώς σκέφτονται τα κέρδη» σημείωσε ο Κώστας Τζέλλας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να διασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους: «Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στα χωριά μας, στις δουλειές μας και να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δεν θα γυρίσουμε στο 1910».



Πυρά από ΠαΣοΚ

Την επέμβαση της αστυνομίας και τη χρήση χημικών στα επεισόδια με τους αγρότες στη Λάρισα, κατέκρινε με δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠαΣοΚ ανέφερε ότι «στην Εκκλησία τα θαύματα διαρκούν τρεις ημέρες, το “θαύμα” που διαφήμιζε στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία δεν κράτησε ούτε μία. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, από σήμερα οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Από το 70% της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε να δοθεί ως προκαταβολή, δόθηκε μόλις το 44%. Και τόνισε πώς «για να σταματήσουν την αγανάκτησή τους χρησιμοποιούν την αστυνομική βία. Αντί για υποστήριξη, επεφύλαξαν ξύλο και χημικά. Έσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες».