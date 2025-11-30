Η επιστροφή ενοικίου έχει προκαλέσει αλαλούμ. Πολλοί ήταν αυτοί που ενώ δήλωσαν μεγάλα ποσά είδαν τους λογαριασμούς τους να πιστώνονται με 20, 30 ή 40 ευρώ. Υπάρχουν μάλιστα και αυτές οι περιπτώσεις ενοικιαστών που δεν πήραν καμία ενίσχυση.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε σήμερα (30/11) έκτακτη ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα διορθωτικής δήλωσης για τους πολίτες που, όπως αναφέρεται, δήλωσαν μικρότερο μίσθωμα από αυτό που κατέβαλαν.

Η ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερρεκάκη

«Στην επιστροφή ενοικίου ακολουθήσαμε έναν κανόνα: Oι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε1 τους για το έτος 2024. Εκεί πρέπει να δηλώνουμε το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμασταν και αντιληφθήκαμε ότι αρκετοί είχαν κάνει το λάθος παλαιότερα να δηλώσουν το μηνιαίο δώσαμε μέχρι τις 30/09 την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να κάνει μια διόρθωση στο Ε1 του.

Τις τελευταίες ώρες όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν τη διόρθωση.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση, θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη δυνατότητα σε κάθε πολίτη μέχρι τις 30/12 να προβεί σε διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το ποσό της ετήσιας δαπάνης για το 2024 στο Ε1 του.

Αυτός είναι, άλλωστε, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προβήκαμε στο μέτρο της επιστροφής του ενός ενοικίου: Να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά τα οποία δαπανούμε για ενοίκια. Ο βασικός λόγος βέβαια είναι η στήριξη της κοινωνίας, είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά».