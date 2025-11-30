Με το διπλό στις αποσκευές του επιστρέφει από το Αγρίνιο ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες με γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (70’), επικράτησαν του Παναιτωλικού με 1-0 για την 12η αγωνιστική της Super League και πρόσθεσαν άλλους τρεις βαθμούς στη φετινή τους συγκομιδή.

Με αυτό το διπλό οι Ερυθρόλευκοι έχουν πλέον 31 πόντους και είναι στο +5 από τον ΠΑΟΚ, που δοκιμάζεται στην Βοιωτία από τον Λεβαδειακό (19:00), αλλά και στο +6 από την τρίτη ΑΕΚ, που παίζει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό (21:00).

Ο Ολυμπιακός, παρά τη μαζική άμυνα του Παναιτωλικού και την κούραση από την υπερπροσπάθεια που έκανε στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, βρήκε το γκολ της νίκης με κεφαλιά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό στο Αγρίνιο.

Οι Ερυθρόλευκοι πλέον επιστρέφουν στη βάση τους και από αύριο θα αρχίσουν την προετοιμασία τους για το εκτός έδρας παιχνίδι του Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου (3/12, 13:30).

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μάντσα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Νασιμέντο και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Μάρτινς και Στρεφέτσα στα δύο άκρα και τον Γιάρεμτσουκ με τον Ελ Κααμπί στην επίθεση. Ο Γιάννης Αναστασίου από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τον Παναιτωλικό με τους: Τσάβες, Μαυρία, Κόγιτς, Ουνάι, Μανρίκε, Μπουχαλάκη, Κοντούρη, Ματσάν, Εστέμπαν, Σμυρλή και Αγκίρε.

Χαμηλό τέμπο, λίγες φάσεις

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ψάχνει τα κενά στην άμυνα των γηπεδούχων. Στο 7ο λεπτό ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Γιάρεμτσουκ σούταρε με τη μία, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μπρούνο, αλλά ο Τσάβες μπλόκαρε. Στο 26’ ο Στρεφέτσα δοκίμασε το πόδι του, από δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Την ίδια κατάληξη είχε και το μακρινό σουτ του Νασιμέντο στο 32’, όπως και η κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ ένα λεπτό αργότερα, αλλά και το σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 34’.

Λίγο πριν το φινάλε ο Ρέτσος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει τη θέση του στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Τεράστια απόκρουση του Τζολάκη

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ, σε αντίθεση με τον Αναστασίου που έριξε στο παιχνίδι τον Άλεξιτς αντί του τραυματία Αγκίρε. Στο 48’ ο Στρεφέτσα σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα ο Τζολάκης έκανε σπουδαία απόκρουση και έδειξε για μια ακόμα φορά γιατί είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στην Ελλάδα και ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Μετά από πάσα του Σμυρλή, ο Άλεξιτς βρέθηκε απέναντι από τον πορτιέρο των Πειραιωτών και σούταρε, αλλά ο Τζολάκης του είπε «όχι» και κράτησε το μηδέν.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Μεντιλίμπαρ έκανε τρεις αλλαγές, με τον Βάσκο να βάζει τους Ροντινέι, Μουζακίτη και Γιαζίτσι αντί των Κοστίνια, Νασιμέντο και Στρεφέτσα. Στο 65’ ο Μουζακίτης σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ο Γιάρεμτσουκ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τσάβες.

Έδωσε τη λύση ο Ελ Κααμπί

Στο 70’ ο Ολυμπιακός βρήκε τελικά το γκολ που έψαχνε, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Γιαζιτζί εκτέλεσε το κόρνερ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι και ο Μαροκινός με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσάβες για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Μετά το γκολ των Πειραιωτών ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, με τον Μεντιλίμπαρ στο 80’ να ολοκληρώνει τις αλλαγές του, με τον Γκαρθία να παίρνει τη θέση του Γιάρεμτσουκ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Μπρούνο βρήκε χώρο και έκανε το δυνατό σουτ, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει τον Τσάβες.

Στο 89′ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο 2-0, με τον Γιαζιτζί. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, μετά από λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων, σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Τσάβες απέκρουσε. Στο 90+2′ ο Παναιτωλικός απείλησε με τον Τσούρα, αλλά το σουτ που έκανε από δεξιά έφυγε άουτ.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη, χάρη στο γκολ του Ελ Κααμπί.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ελ Κααμπί (70’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Τσάβες, Μαυρίας (83′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης (61′ λ.τρ. Λουίς), Ματσάν, Εστεμπάν (83′ Νικολάου), Σμυρλής (75′ Τσούρα) και Αγκίρε (46′ λ.τρ. Άλεξιτς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια (59′ Ροντινέϊ), Ρέτσος (45+ λ.τρ. Καλογερόπουλος), Μάνσα, Μπρούνο, Έσε, Ντιόγκο Νασιμέντο (59′ Μουζακίτης), Ζέλσον, Στρεφέτσα (59′ Γιαζίτζι), Γιάρεμτσουκ (80′ Γκαρθία) και Ελ Κααμπί.