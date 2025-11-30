Κλειστή είναι αυτή την ώρα η ΠΑΘΕ στο ύψος του Πλατύκαμπου και από τα δύο ρεύματα με τρακτέρ και πεζούς αγρότες να διαμαρτύρονται ζητώντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην περιοχή της Λάρισας ξεκίνησαν επεισοδιακά το μεσημέρι της Κυριακής.

Τρακτέρ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα την πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, κατέφθασαν από διάφορες περιοχές στον κόμβο της Νίκαιας. Τρακτέρ από την περιοχή των χωριών της επαρχιακής Λάρισας – Βόλου κινήθηκαν προς τον κόμβο του Πλατυκάμπου και κάποια εξ’ αυτών επιχείρησαν να ανέβουν στην εθνική οδό. Εκεί υπήρξε ένταση και χρήση χημικών από την Αστυνομία, ενώ σύμφωνα με το onlarissa.gr έγινε και μία προσαγωγή αγρότη.

Ένταση και στη Νίκαια

Ένταση επικράτησε και στον κόμβο της Νίκαιας με αγρότες να επιχειρούν να ανατρέψουν με τα χέρια τους όχημα μεταφοράς προσωπικού της αστυνομίας.

Εκεί έγιναν υπό καθεστώς έντασης διαπραγματεύσεις με τον επικεφαλής της αστυνομίας, με τους αγρότες να απειλούν να λάβουν ακραία μέτρα αν δεν τους επιτραπεί να στήσουν το μπλόκο Ακολούθησε σύρραξη μεταξύ αστυνομικών και αγροτών με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρότατη αστυνομική δύναμη και αρκετές μονάδες των ΟΠΚΕ που έχουν καταφθάσει από βόρεια Ελλάδα, ακόμη και από την Ροδόπη.

Σε συμβολικό αποκλεισμό προχώρησαν οι αγρότες του νομού Μαγνησίας στο ύψος του Ριζόμυλου της παλαιάς εθνικής οδού Βόλου- Λάρισας. Στόχος των αγροτών είναι να βγούν στην Εθνική Οδό και να προχωρήσουν σε αποκλεισμό.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Ένταση στην Καρδίτσα

Ένταση επικράτησε μεταξύ αγροτών της Καρδίτσας και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων όταν οι πρώτοι με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας. Τελικά οι αγρότες κατάφεραν και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια όχι μόνο στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές.

Εκτροπές κυκλοφορίας

Σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η Αστυνομία λόγω των αποκλεισμών σημείων του οδικού δικτύου από τους αγρότες.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 12.55 (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Εναλλακτικές διαδρομές

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια στο ύψος του κυκλικού κόμβου Πλατυκάμπου, μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή θα κατευθύνονται μέσω Επ. Οδού Λάρισας – Αγιοκάμπου στον παράδρομο του Π.ΑΘ.Ε. και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.). Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061 του Π.Α.Θ.Ε.) και μέσω παραδρόμου Π.Α.Θ.Ε., στην Επ. Οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου και ακολούθως μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή στον κυκλικό κόμβο Πλατυκάμπου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από τις 11.45 σήμερα (30-11-2025), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα εξής τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) &

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Εναλλακτικές διαδρομές

Κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών – ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

Γ. Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Εναλλακτικές διαδρομές

Κίνηση εντός Ε-65:

Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο, και προορίζονταν για τον Α/Κ Καρδίτσας θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εισόδους – εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων και Προαστίου.