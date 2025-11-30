Η ΑΕΚ πήγε για θρίαμβο με 2-0 και παίκτη περισσότερο στο 64′, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο 90′ με απίθανη αντεπίθεση διαρκείας και την Ένωση να έχει μείνει επίσης με δέκα παίκτες, αλλά ο Γιόβιτς «είπε» την τελευταία λέξη ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του στο 90+3′ με πέναλτι για το 3-2 των «κιτρινόμαυρων», σε ένα από τα καλύτερα ντέρμπι των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ντραγκόφσκι ήταν στο τέρμα για τον Παναθηναϊκό και στην άμυνα τριάδα οι Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά. Ο Καλάμπρια ήταν ο δεξιός μπακ-χαφ, ο Ζαρουρί ο αριστερός, ενώ στον άξονα ξεκίνησαν οι Σιώπης και Τσιριβέγια. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Σφιντέρσκι και από πίσω του οι Μπακασέτας και Τετέ.

Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα ήταν ο Μάνταλος με τον Πινέδα, στα άκρα οι Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση οι Καλοσκάμης και Γιόβιτς.

Η κλάση του Γιόβιτς και το τείχος του Στρακόσα

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο ματς και παρότι δεν είχε τη μεγάλη ευκαιρία, έφτανε εύκολη στην αντίπαλη περιοχή. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτος όταν στο 12’ ο Ζαρουρί έπιασε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Ρέλβας. Και στο 17’ η Ένωση άνοιξε το σκορ.

Ο Μάνταλος εκτέλεσε ένα μακρινό φάουλ με πάσα, ο Ρότα έκανε υπέροχη σέντρα και ο Γιόβιτς με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Τραγικό λάθος από τον Γεντβάι στη φάση καθώς κάλυπτε τον Σέρβο. Στο 24’ ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι σε μία μονομαχία του Πήλιου με τον Τετέ και ο Σρέντερ έδωσε πέναλτι αφού κλήθηκε να δει τη φάση στο VAR.

Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε με τα πόδια και κράτησε το μηδέν. Μετά από αυτή τη φάση η ΑΕΚ έδειξε να χάνει τη συγκέντρωσή της, αλλά και πάλι δεν απειλήθηκε. Μάλιστα, λίγο πριν το ημίχρονο βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Μάνταλος έκανε κάθετη στον Γιόβιτς, εκείνος τσίμπησε την μπάλα από τον Τουμπά που τον ανέτρεψε και ο Σρέντερ έδωσε πέναλτι. Ο Σέρβος φορ εκτέλεσε αλά Πανένκα και έκανε το 2-0 για τους «κιτρινόμαυρους».

Ροντέο, αποβολές και νικήτρια η ΑΕΚ

Στο δεύτερο μέρος δεν είχαμε απολύτως τίποτα μέχρι το 64′ όταν ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε παράλληλη πάσα, ο Γκατσίνοβιτς έκλεψε και ο Τουμπά τον ανέτρεψε για να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και εκεί που πολλοί θα πίστεψαν πως όλα είχαν κριθεί, ήρθαν τα πάνω-κάτω. Από σέντρα του Ζαρουρί στο 71′ ο Τετέ πήρε την κεφαλιά, ο Στρακόσα γλίστρησε και ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 1-2.

Η ΑΕΚ αγχώθηκε και στο 85′ έμεινε και εκείνη με δέκα παίκτες καθώς ο Μαρίν είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και με τη συμπλήρωση των 90′ ο Τσούρισιτς βρήκε χώρο εκτός περιοχής, έπιασε τρομερό σουτ και έκανε το 2-2. Το μομέντουμ έδειχνε Παναθηναϊκό, η Λεωφόρος πήρε «φωτιά», αλλά σχεδόν με τη σέντρα η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι όταν από λάθος του Πάλμερ-Μπράουν, ο Κοϊτά μπήκε ανάμεσα και ο Ντραγκόφσκι τον ανέτρεψε, με τον Σρέντερ να δίνει πέναλτι. Ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα για το 3-2 της Ένωσης στο 90+3′, με τον Σέρβο να χάνει απίθανη ευκαιρία για τέταρτο γκολ στο 90+6′, αλλά ο Κώτσιρας έσωσε πάνω στη γραμμή.

ΣΚΟΡΕΡ:

Τετέ (70′), Τζούρισιτς (90′) / Γιόβιτς (17’, 45+2’, 90+3′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Ζαρουρί, Καλάμπρια (62′ Τσέριν), Γεντβάι, Πάλμερ, Τουμπά, Σιώπης (76′ Κώτσιρας), Τσιριβέγια (85′ Ντέσερς), Μπακασέτας (62′ Τζούρισιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (62′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος (46′ Πένραϊς), Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Μάνταλος (46′ Μάριν), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο (81′ Περέιρα), Καλοσκάμης (62′ Κοϊτά), Γιόβιτς.