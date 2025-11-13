Άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση σημείωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έκανε κρίσιμα βήματα για την προσέγγιση του στόχου των 2.100 μονάδων, με τη βοήθεια μάλιστα αρκετών τίτλων που επισκίασαν τις πιέσεις σε επιλεγμένες δεικτοβαρείς μετοχές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,44% στις 2.074,96 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.057,70 μονάδων (+0,20%) και 2.083,31 μονάδων (+1,45%). Ο τζίρος ανήλθε στα 255,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 40,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,1 εκατ. τεμάχια αξίας 18,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,15% στις 5.243,27 μονάδες, ενώ στο +0,51% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.807,52 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,98% στις 2.338,91 μονάδες.

Στο βάθος… υψηλά έτους

Το ΧΑ έκλεισε τέσσερις ημέρες σημαντικής ανόδου, που ναι μεν έχουν αλλάξει το κλίμα, εντούτοις έχουν φέρει και πάλι τον γενικό δείκτη πιο κοντά στα όρια της διακύμανσης που τηρεί το τελευταίο τρίμηνο. Ευκταία λοιπόν κατά αρκετούς εγχώριους αναλυτές να υπάρξει μια «στάση» για κατοχύρωση κάποιων κερδών, χωρίς όμως να στερήσει από την αγορά την βραχυπρόθεσμη τάση της.

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει το ΧΑ να αναρριχηθεί και πάλι στα υψηλά έτους, θα πρέπει η ρευστότητα να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, προκειμένου να αποτελέσει και το καύσιμο της ανόδου. Διαφορετικά, ένα pullback δεν θα πρέπει να αποκλείεται, ειδικά τον τελευταίο μήνα του έτους, όταν και πολλά χαρτοφυλάκια θα κάνουν το «ταμείο» της χρονιάς, με τις αποδόσεις να είναι εξαιρετικές.

Στο μεταξύ, δύο θέματα απασχόλησαν σήμερα την αγορά. Το πρώτο ήταν η μεγάλη κίνηση της Metlen, η οποία αν και ανέκτησε και τα 44 ευρώ, δείχνοντας διαθέσεις να κινηθεί και πάλι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, αν και το κλείσιμο ήταν μακριά από τα υψηλά της συνεδρίασης. Σε αυτό βέβαια βοήθησε και το ότι το Μarshall Wase μείωσε την short θέση στο 0,59572% από 0,68426% που ήταν προηγουμένως.

Το δεύτερο είναι οι πληροφορίες που διέρρευσαν ότι έχει συγκεντρωθεί το «50% +1» που έβαλε ως στόχο η Euronext για να θεωρήσει ολοκληρωμένη την δημόσια πρόταση προς την Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ). Ουσιαστικά, λίγες ημέρες πριν τη λήξη της δημόσιας πρότασης, η ΕΧΑΕ ανοίγει μια νέα σελίδα, καθώς οδεύει προς το οικοσύστημα της Euronext.

Στην υπόλοιπη αγορά, το κλίμα παραμένει ιδιαιτέρως θετικό, με την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγαλύτερη, καθώς όλοι οι μεσοπρόθεσμης αξίας παράγοντες παραμένουν εν ισχύ. Επίσης, η αυριανή αξιολόγηση του οίκου Fitch για την ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει σταδιακά και τη δική της βαρύτητα, με την αγορά να τρέφει μια προσδοκία για εύσημα στην δημοσιονομική απόδοση της χώρας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank και η Πειραιώς έκλεισαν με άλμα λίγο πάνω από το 3%, με τις ΔΑΑ, Κύπρου, Helleniq Energy, Τιτάν και Metlen να ακολουθούν με κέρδη άνω του 2%. Πάνω από το 1% και η άνοδος σε ΔΕΗ, Alpha Bank, Optima Bank και Motor Oil, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Εθνική και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, ο ΟΤΕ έχασε 3,02%, μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε, με τον ΟΠΑΠ να χάνει 1,52%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Aktor, Jumbo, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Cenergy, Aegean, Coca Cola και Λάμδα, ενώ ο Σαράντης έκλεισε αμετάβλητος.

