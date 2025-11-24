Με τον τζίρο να εκτινάσσεται στο πρωτοφανές επίπεδο των 875 εκατ. ευρώ, το Xρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε σήμερα στη μέγγενη του rebalancing, λόγω των αλλαγών στους δείκτες του MSCI, κλείνοντας με μικρά κέρδη, μετά από έντονη μεταβλητότητα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,18% στις 2.065,42 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.056,73 μονάδων (-0,24%) και 2.078,68 μονάδων (+0,82%). Ο τζίρος ανήλθε στα 875,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 73,2 εκατ. τεμάχια, ενώ, μέσω προσυμφωνημένων πράξεων, διακινήθηκαν 0,8 εκατ. τεμάχια, αξίας 13,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,12% στις 5.221,65 μονάδες, ενώ στο +1,16% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.767,02 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,03% στις 2.309,92 μονάδες.

Πρωτοφανή επίπεδα τζίρου

Όπως ήταν αναμενόμενο, η λήξη της συνεδρίασης έφερε έναν τεράστιο όγκο εντολών στην αγορά, λόγω των αλλαγών στους δείκτες του MSCI. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορούσε στη διαγραφή της Metlen από τη σύνθεση του βασικού δείκτη MSCI Standard Greece, καθώς η κύρια διαπραγμάτευσή της πλέον πραγματοποιείται στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στον ελληνικό Small Cap του MSCI εισήλθαν πλέον οι μετοχές Viohalco και Cenergy, οι οποίες έχουν ήδη δείξει δυναμική στο ταμπλό, το τελευταίο δίμηνο, ενισχύοντας την κινητικότητα στην κατηγορία.

Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρέθηκαν οι EUROBANK, με σχεδόν 20 εκατ. τεμάχια, η Metlen με 11,4 εκατ. τεμάχια, η Alpha Bank με σχεδόν 8,5 εκατ. και η Πειραιώς με 5,7 εκατ. Άνω των 2 εκατ. τεμαχίων ήταν και ο όγκος σε Εθνική, Cenergy και ΟΠΑΠ και άνω του 1 εκατ. σε ΔΕΗ, Βιοχάλκο και Κύπρου.

Στο μεταξύ, παρά τη σημερινή εικόνα, ο γενικός δείκτης διατηρεί το αγοραστικό σήμα του, δείχνοντας ότι η μεσοπρόθεσμη ανοδικότητα παραμένει ενεργή. Η αγορά συνεχίζει να κινείται σε εύρος συσσώρευσης 1.950–2.135 μονάδων για σχεδόν τέσσερις μήνες, μια ζώνη χωρίς σαφή κατεύθυνση, αλλά με θετικό υπόστρωμα για τη συνέχεια. Οι πιθανότητες συνέχισης της τάσης εξακολουθούν να είναι αυξημένες, ενώ παράλληλα προκύπτουν ευκαιρίες σε επιλεγμένες μετοχές.

Η εικόνα συνάδει με μια αγορά που «παίρνει ανάσα» μετά το πολύμηνο ράλι, με το rotation να κυριαρχεί και να υποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση προς τα πάνω, ακόμη και μέσα στο 2026. Για τον Γενικό Δείκτη, η περιοχή των 2.080 μονάδων αποτελεί την κοντινή αντίσταση, με πιθανή διάσπασή της να ανοίγει τον δρόμο για το επίπεδο των 2.110 μονάδων. Η ζώνη των 2.030 μονάδων παραμένει η πρώτη ισχυρή στήριξη.

Την ίδια ώρα, βρισκόμαστε πλέον λίγες ημέρες πριν από το κλείσιμο βιβλίων των ξένων θεσμικών, οι οποίοι φαίνεται να προστατεύουν τη «χρυσοφόρα κότα» τους για φέτος, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance. Μια αγορά με τριπλάσιες αποδόσεις από τον μέσο όρο των διεθνών αγορών, υπενθυμίζει.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Aegean και Τιτάν έκλεισαν με άλμα άνω του 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Βιοχάλκο, Coca Cola και Optima Bank. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Helleniq Energy, Cenergy, OTE, Σαράντης, ΟΠΑΠ, Aktor, Motor Oil, Λάμδα, Πειραιώς και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Metlen και ΕΛΧΑ έχασαν πάνω από 1%, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Jumbo, Alpha Bank, ΔΑΑ και Εθνική. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Κύπρου και Eurobank.