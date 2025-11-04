Επιτέλους -για πολλούς- ο καιρός δείχνει να φθινοπωριάζει. Αρχές Νοέμβρη πια, υποδεχόμαστε τα πρωτοβρόχια με μια κούπα ζεστό καφέ ή τσάι -ανάλογα τα γούστα μας- και φρεσκοψημένα μπισκότα στο δίσκο. Το σπίτι ήδη μυρίζει γλυκιά ζύμη, το άρωμα του βούτυρου έχει απλωθεί παντού, μπλεγμένο με τις μυρωδιές της κανέλας και του τζίντζερ.

Όλο αυτό η Νάντια Πολυζώη το έχει κάνει εικόνα. Και από την εικόνα περνά στην πράξη, μαζεύοντας όλα τα απαραίτητα υλικά για να φτιάξει έξι διαφορετικά είδη μπισκότων. Άλλα με μπαχαρικά, άλλα με κρέμα κι άλλα με σοκολάτα, αυτά τα έξι μικρά κεράσματα είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να μετατρέψουμε ένα καθημερινό βροχερό απόγευμα στο σπίτι σε ένα μικρό δώρο προς τον εαυτό μας.

Γεμιστά με κρέμα λάιμ

Χρόνος προετοιμασίας: 45΄ (+3 ώρες αναμονή)

Χρόνος ψησίματος: 40΄-50΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 13-15 τμχ.

100 γρ. ανάλατο βούτυρο

30 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

Ξύσμα από 1 λάιμ

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 γρ. ψιλό θαλασσινό αλάτι

3 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 αβγό

80 γρ. άχνη ζάχαρη ή ψιλή κρυσταλλική

Σπρέι λαδιού

Για την επιφάνεια

30 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

Νιφάδες θαλασσινού αλατιού ελαφρώς τριμμένες

Για τη γέμιση

1 λάιμ ξύσμα και χυμό

240 γρ. άχνη ζάχαρη

60 γρ. ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

15 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

1 γρ. νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Εκτέλεση

Ξεκινάμε με τη ζύμη: Λιώνουμε το βούτυρο στο φούρνο μικροκυμάτων ή σε κατσαρολάκι, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το ξύσμα λάιμ και ανακατεύουμε.

Αναμειγνύουμε σε ένα μπολ με το σύρμα τα στερεά υλικά, (αλεύρι, αλάτι, μπέικιν πάουντερ). Χτυπάμε σε ένα άλλο μπολ το αβγό με τη ζάχαρη, μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να αποκτήσουμε ένα μείγμα με κρεμώδη υφή. Προσθέτουμε το κρύο πια μείγμα του βουτύρου και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε μέσα στο μπολ τα στερεά υλικά και ανακατεύουμε με σπάτουλα μέχρι να δημιουργηθεί μια παχιά πάστα, σαν πουρές. Την τυλίγουμε σε μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες – ιδανικά για όλο το βράδυ.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 130°C, στρώνουμε ένα ρηχό ταψί με λαδόκολλα και ψεκάζουμε με σπρέι λαδιού. Βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο και, τυλιγμένη όπως είναι, την πιέζουμε ελαφρώς στον πάγκο της κουζίνας να μαλακώσει. Έπειτα, την ξετυλίγουμε και τη μεταφέρουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια. Πασπαλίζουμε ελαφρά την επιφάνειά της με λίγο αλεύρι και, με γρήγορες κινήσεις για να μη μαλακώσει, την ανοίγουμε με τον πλάστη σε τετράγωνο φύλλο πάχους περίπου 3 χλστ.

Με τη βοήθεια ενός κουπ πατ κόβουμε στρογγυλά μπισκότα και τα αραδιάζουμε στο ταψί, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους γιατί και δεν απλώνουν στο ψήσιμο. Τα ψήνουμε αμέσως για 40-50 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθούν και να αποκτήσουν ένα χρυσό χρώμα.

Στο μεταξύ, αναμειγνύουμε σε ένα μπολάκι τα 30 γρ. ζάχαρης με τις σπασμένες νιφάδες αλατιού. Όταν ψηθούν τα μπισκότα, τα πασπαλίζουμε, ζεστά όπως είναι, με το μείγμα και στη συνέχεια τα αφήνουμε να κρυώσουν σε σχάρα για 10-15 λεπτά.

Ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ όλα τα υλικά της γέμισης και τα χτυπάμε με το εξάρτημα του φτερού για 10 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα, μέχρι να ενοποιηθούν σε μια αφράτη, απαλή, λευκή κρέμα. Αν είναι πολύ ρευστή, τη βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά και μετά τη χτυπάμε ξανά να αφρατέψει.

Όταν κρυώσουν τελείως τα μπισκότα, απλώνουμε στα μισά λίγη από τη γέμιση, την ισιώνουμε και κλείνουμε με τα υπόλοιπα μπισκότα. Απολαμβάνουμε τα γεμιστά μπισκότα με ζεστό γάλα ή με το τσάι μας.

Με τζίντζερ και μελάσα

Χρόνος προετοιμασίας: 1½ ώρα (+30΄ αναμονή)

Χρόνος ψησίματος: 8΄-10΄

Βαθμός δυσκολίας **

Υλικά για 16-18 τμχ.

340 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις κοσκινισμένο

2 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

1/4 κ.γ. γαρίφαλο σε σκόνη

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο σε σκόνη

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

1/4 κ.γ. αλάτι

170 γρ. ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

150 γρ. καστανή ζάχαρη

1 μεγάλο αβγό σε θερμοκρασία δωματίου + 1 κρόκο επιπλέον

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/3 φλιτζ. μελάσα

Καστανή ή λευκή ζάχαρη για την επιφάνεια

Για τη βουτυρόκρεμα με γεύση eggnog

85 γρ. ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

2-3 φλιτζ. άχνη ζάχαρη κοσκινισμένη

3-4 κ.σ. eggnog

Για το eggnog

4 αβγά

100 γρ. ζάχαρη

500 ml γάλα

250 ml κρέμα γάλακτος

1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Μοσχοκάρυδο τριμμένο (προαιρετικά)

Ρούμι ή μπράντι (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ξεκινάμε με τη ζύμη των μπισκότων: Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ με το σύρμα το αλεύρι, το τζίντζερ, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το γαρίφαλο, τη σόδα και το αλάτι και τα αφήνουμε στην άκρη. Χτυπάμε στον κάδο του μίξερ, σε μεσαία ταχύτητα, το βούτυρο με την καστανή ζάχαρη, να γίνουν κρέμα. Προσθέτουμε το αβγό, τον κρόκο, τη βανίλια και τη μελάσα και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να ενσωματωθούν σε ένα λείο μείγμα.

Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ και προσθέτουμε σιγά σιγά το μείγμα του αλευριού, συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής ζύμη που να ξεκολλάει από τα τοιχώματα του κάδου. Καλύπτουμε το μπολ με μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά. Μπορούμε να το αφήσουμε στην ψύξη για έως και 24 ώρες.

Στο μεταξύ, φτιάχνουμε το eggnog: Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν. Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά το γάλα, προσέχοντας να μη βράσει. Μόλις ζεσταθεί, προσθέτουμε το μείγμα των αβγών και ανακατεύουμε διαρκώς, μέχρι να δούμε ότι αρχίζει να πήζει. Το αποσύρουμε από τη φωτιά προτού πάρει βράση και ενσωματώνουμε την κρέμα γάλακτος, τη βανίλια και, αν θέλουμε, λίγο μοσχοκάρυδο. Αν χρησιμοποιήσουμε αλκοόλ, το ρίχνουμε και αυτό στο τέλος και ανακατεύουμε.

Όταν η ζύμη για τα μπισκότα έχει κρυώσει, τη βγάζουμε από το ψυγείο, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C και στρώνουμε δυο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί. Παίρνουμε κομμάτια ζύμης –περίπου 1½ κ.σ. το καθένα– και τα πλάθουμε μπαλάκια. Ρολάρουμε κάθε μπαλάκι σε καστανή ή λευκή ζάχαρη και τα αραδιάζουμε στο ταψί, σε αρκετή απόσταση το ένα από το άλλο.

Ψήνουμε τα μπισκότα για 8-10 λεπτά, μέχρι να σκληρύνουν ελαφρώς εξωτερικά, αλλά να παραμένουν μαλακά στο κέντρο. Τα αφήνουμε να σταθούν εκτός φούρνου στο ταψί για 5-10 λεπτά και έπειτα τα μεταφέρουμε σε σχάρα για να κρυώσουν τελείως.

Στο μεταξύ, φτιάχνουμε τη βουτυρόκρεμα eggnog: Χτυπάμε σε ένα μεσαίο μπολ το βούτυρο μέχρι να μαλακώσει τελείως. Προσθέτουμε σταδιακά την άχνη, 1/2 φλιτζ. τη φορά μέχρι να φτάσουμε τα 2 φλιτζ. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το eggnog, 1 κ.σ. τη φορά, χτυπώντας να ενσωματωθεί στο μείγμα. Αν η κρέμα μάς φανεί πολύ σφιχτή την αραιώνουμε με λίγο eggnog ακόμα, ενώ αν είναι πολύ ρευστή, προσθέτουμε και άλλη άχνη. Στο τέλος, πρέπει να είναι απαλή, λεία και εύκολη στο άπλωμα.

Συναρμολογούμε τα μπισκότα ως εξής: Παίρνουμε 1 κ.σ. βουτυρόκρεμα και την απλώνουμε στην κάτω πλευρά ενός μπισκότου. Κλείνουμε με ένα δεύτερο μπισκότο από πάνω και πιέζουμε ελαφρά να κολλήσουν.

Μαντλέν

Χρόνος προετοιμασίας: (+40΄ αναμονή)

Χρόνος ψησίματος: 12΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 15-20 τμχ.

150 γρ. αβγά

150 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις κοσκινισμένο

8 γρ. μπέικιν πάουντερ

30 γρ. χυμό λεμονιού

Ξύσμα από 1 λεμόνι

100 γρ. ανάλατο βούτυρο λιωμένο και χλιαρό

50 γρ. γάλα σε θερμοκρασία δωματίου

Σοκολάτα γάλακτος, κουβερτούρα ή όποια άλλη προτιμάμε για την επικάλυψη

Μαρμελάδα για τη γέμιση

Εκτέλεση

Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά με τη ζάχαρη, να αφρατέψουν και να γίνουν κρέμα. Ενσωματώνουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε με σύρμα, να ενωθούν τα υλικά. Δεν δουλεύουμε πολύ το μείγμα για να μη σκληρύνουν οι μαντλέν.

Προσθέτουμε σταδιακά το χυμό λεμονιού και το γάλα. Ανακατεύουμε και, τέλος, ρίχνουμε το λιωμένο χλιαρό βούτυρο. Ανακατεύουμε ξανά, να ενωθούν τα υλικά σε μια αφράτη ζύμη. Τη σκεπάζουμε με μεμβράνη φροντίζοντας να εφάπτεται στην επιφάνειά της και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 20 λεπτά ή, ιδανικά, για όλη τη νύχτα.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C. Βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο και την πιέζουμε ελαφρά. Λιπαίνουμε ελαφρώς με σπρέι λαδιού τις ειδικές θήκες για μαντλέν και τις γεμίζουμε στο 80% περίπου με ζύμη. Ψήνουμε τα μπισκότα για 12 λεπτά ή μέχρι να σταθεροποιηθούν –προσοχή να μην τα παραψήσουμε.

Όταν οι μαντλέν κρυώσουν, καθαρίζουμε καλά τις θήκες και ρίχνουμε μέσα λιωμένη σοκολάτα της αρεσκείας μας. Τοποθετούμε προσεκτικά τις ψημένες μαντλέν πάνω στη σοκολάτα και τις αφήνουμε στο ψυγείο για 20 λεπτά. Όταν κρυώσει και σταθεροποιηθεί η επικάλυψη, κάνουμε μια τρύπα στη μαλακή πλευρά των μαντλέν και γεμίζουμε με μαρμελάδα.

Banana cookies με 3 υλικά

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος ψησίματος: 17΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8 τμχ. μεσαίου μεγέθους

2 ώριμες μαυρισμένες μπανάνες (περίπου 200 γρ.)

1 φλιτζ. νιφάδες βρόμης

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

Σταγόνες σοκολάτας ή τριμμένη καρύδα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C. Ξεφλουδίζουμε τις μπανάνες και τις λιώνουμε σε ένα μπολ με το πιρούνι, να γίνουν πουρές. Προσθέτουμε τη βρόμη, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα για λίγα λεπτά στην άκρη, να τραβήξει η βρόμη την υγρασία. Αν ωστόσο παραμένει πολύ υγρό, προσθέτουμε λίγη βρόμη ακόμα. Στο τέλος, ρίχνουμε την κανέλα και ανακατεύουμε.

Στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ρίχνουμε με ένα κουτάλι μερίδες από το μείγμα. Πιέζουμε με τα δάχτυλα για να δώσουμε στα μπισκότα το επιθυμητό μέγεθος και πάχος. Δεν απλώνουν στο ψήσιμο, οπότε δεν χρειάζεται να αφήσουμε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Πασπαλίζουμε με σταγόνες σοκολάτας ή τριμμένη καρύδα και ψήνουμε τα μπισκότα για 17 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν σε σχάρα και τα απολαμβάνουμε.

Chocolate chip cookie sticks

Χρόνος προετοιμασίας: 45΄ (+30΄ αναμονή)

Χρόνος ψησίματος: 18΄-22΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 24-36 τμχ.

120 γρ. ανάλατο βούτυρο μαλακωμένο

100 γρ. λευκή ζάχαρη

90 γρ. καστανή ζάχαρη

1 μεγάλο αβγό

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

180 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

3/4 κ.γ. αλάτι

175 γρ. σταγόνες σοκολάτας

90 γρ. κουβερτούρα λιωμένη

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C και στρώνουμε ένα ταψί 23 x 33 εκ. με αντικολλητικό χαρτί, αφήνοντας 10 εκ. να εξέχουν από τις άκρες. Ραντίζουμε με λίγο σπρέι λαδιού και το αφήνουμε στην άκρη.

Χτυπάμε σε ένα μεγάλο μπολ με το μίξερ χειρός το βούτυρο, τη ζάχαρη (λευκή και καστανή), το αβγό και τη βανίλια μέχρι να αποκτήσουμε μια αφράτη κρέμα. Ανακατεύουμε σε ένα άλλο μπολ το αλεύρι με τη σόδα και το αλάτι. Ρίχνουμε σιγά σιγά τα στερεά υλικά μέσα στο μείγμα των υγρών, ανακατεύοντας για να ενσωματωθούν σε μια ομοιογενή ζύμη. Τέλος, προσθέτουμε τις μισές σταγόνες κουβερτούρας και ανακατεύουμε.

Απλώνουμε ομοιόμορφα με τα χέρια μας τη ζύμη στο ταψί. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με τις υπόλοιπες σταγόνες σοκολάτας πιέζοντας ελαφρά με τις παλάμες να κολλήσουν επάνω. Ψήνουμε για 18-22 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν οι άκρες της ζύμης. Στη συνέχεια, βγάζουμε το ταψί από το φούρνο και προσεκτικά, ανασηκώνοντας το αντικολλητικό χαρτί από την άκρη που εξέχει, αφαιρούμε τη ζύμη του μπισκότου.

Αφήνουμε την ψημένη ζύμη να κρυώσει και στη συνέχεια την κόβουμε με μια ροδέλα πίτσας σε λωρίδες: πρώτα κατά το πλάτος και μετά μία φορά κατά το μήκος. Θα πάρουμε 24-36 μπαστουνάκια, ανάλογα με το πόσο λεπτά τα θέλουμε.

Λιώνουμε την κουβερτούρα σε φούρνο μικροκυμάτων και βυθίζουμε μέσα κάθε μπαστουνάκι, να καλυφθεί η άκρη του με σοκολάτα. Τα αφήνουμε στο ψυγείο για 20-30 λεπτά να σταθεροποιηθούν και τα σερβίρουμε με ένα ποτήρι κρύο γάλα.

Αμυγδάλου με πορτοκάλι

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄

Χρόνος ψησίματος: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 12 τμχ.

2 κ.σ. λιναρόσπορο (ή σπόρους τσία)

30 ml νερό

180 γρ. αμύγδαλα, τα μισά χοντροκομμένα και τα υπόλοιπα πιο ψιλοκομμένα

80 ml σιρόπι σφενδάμου

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 πρέζα αλάτι

1/2 κ.γ. εκχύλισμα αμυγδάλου

100 γρ. αλεύρι αμυγδάλου

100 γρ. κουβερτούρα με πορτοκάλι ή άλλη της αρεσκείας μας για την επικάλυψη

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε το λιναρόσπορο με το νερό και τον αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει και να σχηματίσει μια παχύρρευστη μάζα. Όταν γίνει αυτό, τον αδειάζουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε το σιρόπι σφενδάμου, το ξύσμα πορτοκαλιού, το αλάτι και το εκχύλισμα αμυγδάλου και χτυπάμε καλά να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Ρίχνουμε στο μείγμα το αλεύρι και τα ψιλοκομμένα αμύγδαλα. Ανακατεύουμε ξανά, να σχηματιστεί μια κολλώδης ζύμη. Τη χωρίζουμε σε 12 κομμάτια.