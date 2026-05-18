Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα σχετικά με τη χρήση της Κάρτας Αναπηρίας επισημαίνει με ανακοίνωση της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατομων με Αναπηρία.

Όπως τονίζεται, οι δικαιούχοι συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με διαρκή εμπόδια κατά τη χρήση της κάρτας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς επίσης με ταλαιπωρία και καθημερινό αποκλεισμό.

Στην ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν έχει προχωρήσει σε καμία επίσημη ενημέρωση ή ουσιαστική παρέμβαση για την επίλυση των ζητημάτων αυτών, παρά το πλήθος των καταγγελιών.

Η ΕΣΑμεΑ ζητάει την άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων όπως:

Κατάργηση των οικονομικών κριτηρίων για τη δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις. Άμεση έκδοση του αναγκαίου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ώστε η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις να πραγματοποιείται απρόσκοπτα με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας σε όλα τα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς της χώρας. Σαφή πρόβλεψη και καθολική αποδοχή και των τριών προβλεπόμενων μορφών της κάρτας αναπηρίας – έντυπης, ψηφιακής και πλαστικής – για την παροχή όλων των προβλεπόμενων διευκολύνσεων και υπηρεσιών, χωρίς διακρίσεις ή αυθαίρετους περιορισμούς. Άμεση ενημέρωση και υποχρεωτική συμμόρφωση όλων των ΚΤΕΛ και των φορέων μεταφορών της χώρας, σχετικά με τη χρήση και αποδοχή της κάρτας αναπηρίας. Άμεση έκδοση Υπουργικής απόφασης ή Εγκυκλίου προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΣΕΘ/ΟΑΣΑ), που να διευκρινίζει ότι οι λήπτες επιδόματος ΟΠΕΚΑ με ποσοστό 50% (Διαβήτης Τύπου 1) διατηρούν το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης, κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτυπώνεται στα ψηφιακά συστήματα, ώστε να μην αποκλείονται αυθαιρέτως όσοι υπολείπονται του ποσοστού 67%, αλλά ταυτόχρονα πληρούν τα προνοιακά κριτήρια.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. τονίζει ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην επίλυση των παραπάνω ζητημάτων συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην ισότιμη μετακίνηση και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προσβασιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού των δικαιωμάτων τους.