Οι παλιές νοικοκυρές έχουν να το λένε: όταν φτιάχνεις γλυκό, το σπίτι πρέπει να μοσχοβολάει βούτυρο. Και όχι βούτυρο απλό, αλλά το καλό, το παχύ αγελαδινό, αυτό που βρίσκεις φρέσκο στο βαζάκι με όλα του τα λιπαρά. Τα λιπαρά αυτά είναι που ποτίζουν κέικ και ζύμες, που λιώνουν πάνω σε φύλλα κρούστας και κάνουν τις κρέμες βελούδινες.

Στις μέρες μας, όμως, με το well-being να έχει ξεφύγει πια από τα στενά πλαίσια της τάσης και να έχει γίνει αναγκαιότητα, όλοι διστάζουμε να απλώσουμε το χέρι για να κεραστούμε ένα γλυκό που… μυριζόμαστε ότι είναι φουλ σε όλα του -λιπαρά, ζάχαρη και ό,τι άλλο μπορεί να κουβαλά στις πλάτες του ένα τόσο δα κομματάκι ζαχαροπλαστικής μαγείας. Κι επειδή τις περισσότερες φορές δεν είναι καθόλου εύκολο να αντισταθείς όταν κάποιος σου προσφέρει τον πειρασμό στο πιάτο, όταν τον φτιάχνεις ο ίδιος, με τα χεράκια σου, ας προσπαθήσεις τουλάχιστον να διατηρήσεις τον πήχη των θερμίδων χαμηλά.

Δεν χρειάζονται υπερβολές, ούτε καν περίτεχνα υλικά. Ένα μπουκάλι ελαιόλαδο όλοι το έχουμε στο σπίτι. Κι αυτό είναι που θα μας δώσει τα πιο νόστιμα και ελαφριά γλυκά, απενοχοποιημένα από τα ζωικά λιπαρά του βούτυρου, εμποτισμένα με τη μοναδική του γεύση και με τα πολύτιμα ω-3. Και, φυσικά, απολαυστικά μέχρι την τελευταία μπουκιά!

Μους σοκολάτας με ελαιόλαδο και πορτοκάλι

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Χρόνος αναμονής: 120΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

250 γρ. κουβερτούρα σε κομματάκια

60 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

1 αβγό ολόκληρο + 4 κρόκους επιπλέον

100 γρ. ζάχαρη

30 γρ. νερό

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

2 κ.σ. κονιάκ

350 ml κρέμα γάλακτος 35%

Ξύσμα σοκολάτας για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί, ανακατεύοντας ανά διαστήματα με σπάτουλα σιλικόνης. Στο τέλος προσθέτουμε το ελαιόλαδο ανακατεύοντας. Ρίχνουμε σε ένα κατσαρολάκι τη ζάχαρη και το νερό, μεταφέρουμε το μείγμα σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε ελαφρά να λιώσει η ζάχαρη. Βράζουμε μέχρι να αποκτήσουμε ένα πηχτό σιρόπι. Χτυπάμε στη μέτρια ταχύτητα του μίξερ τα αβγά – ολόκληρα και κρόκους. Με το μίξερ σε λειτουργία, ενσωματώνουμε το καυτό σιρόπι (κατευθείαν από τη φωτιά) σε σταθερή λεπτή ροή κλωστής και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι το μείγμα να τριπλασιαστεί σε όγκο και να ασπρίσει. Προσθέτουμε το κονιάκ και το ξύσμα πορτοκαλιού και χτυπάμε για λίγο ακόμα. Τέλος ρίχνουμε το μείγμα της λιωμένης σοκολάτας και ανακατεύουμε με σπάτουλα να ομογενοποιηθεί. Χτυπάμε σε ξεχωριστό μπολ την κρέμα γάλακτος σε παχύρρευστη μορφή σαν γιαούρτι. Κρατάμε λίγη για το σερβίρισμα και ενσωματώνουμε την υπόλοιπη στη μους ανακατεύοντας με σπάτουλα σιλικόνης. Μοιράζουμε τη μους σε έξι ποτήρια και την αφήνουμε στο ψυγείο για 2 ώρες τουλάχιστον να παγώσει. Σερβίρουμε γαρνίροντας το κάθε ποτήρι με 1 κ.σ. χτυπημένη κρέμα και λίγο ξύσμα σοκολάτας.

Πετιμεζόπιτα

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 45΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8 μερίδες

1 φλιτζ. ε.π. ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για το ταψί

1 φλιτζ. ζάχαρη

3/4 φλιτζ. πετιμέζι

3 φλιτζ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του + λίγο επιπλέον για το ταψί

4 αβγά

1 ποτηράκι κονιάκ

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη + λίγη επιπλέον για το σερβίρισμα

1/2 κ.γ. γαρίφαλο σε σκόνη

Άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C στις αντιστάσεις. Λαδώνουμε ένα ταψάκι διαμέτρου 26 εκ. και το πασπαλίζουμε με αλεύρι. Τινάζουμε να φύγει η περιττή ποσότητα. Χτυπάμε σε ένα μπολ με μίξερ χειρός τα αβγά με τη ζάχαρη για 3 λεπτά, να αφρατέψουν. Προσθέτουμε σταδιακά το πετιμέζι, το ελαιόλαδο, την κανέλα και το γαρίφαλο, χωρίς να σταματήσουμε το ανακάτεμα. Στο τέλος ενσωματώνουμε το αλεύρι εναλλάξ με το κονιάκ. Όταν ομογενοποιηθούν πλήρως τα υλικά, αδειάζουμε τη ζύμη στο ταψί. Χτυπάμε στον πάγκο το σκεύος για να ισιώσει η επιφάνεια του μείγματος και ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 45 λεπτά περίπου, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια της πίτας, να φουσκώσει και να ψηθεί ως μέσα. Την τσεκάρουμε μπήγοντας ένα καλαμάκι στο κέντρο της. Αν δεν βγει στεγνό, συνεχίζουμε το ψήσιμο για λίγο ακόμα. Ξεφουρνίζουμε και μετά από λίγο ξεφορμάρουμε την πετιμεζόπιτα σε πιατέλα. Την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς προτού τη σερβίρουμε πασπαλισμένη με ζάχαρη άχνη και λίγη κανέλα.

Νηστίσιμο κέικ σοκολάτας με ελαιόλαδο

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Χρόνος ψησίματος: 40΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8-10 μερίδες

350 γρ. ζάχαρη

440 γρ. αλεύρι κοσκινισμένο

60 γρ. κακάο

1 πρέζα αλάτι

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

200 γρ. ελαιόλαδο ελαφρύ + λίγο επιπλέον για το ταψί

1 φλιτζ. νερό σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζ. χυμό πορτοκαλιού

100 γρ. καρύδια χοντροκοπανισμένα

125 γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη

Για το γλάσο

200 γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις, και λαδώνουμε ένα μέτριο ταψί διαστάσεων 25 x 35 εκ. Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη ζάχαρη, το κακάο και το αλάτι. Σε ένα δεύτερο μπολ αναμειγνύουμε το χυμό και το ξύσμα του πορτοκαλιού με το ελαιόλαδο και το νερό. Ρίχνουμε το μείγμα των υγρών στο μπολ με τα στερεά υλικά και ανακατεύουμε ζωηρά με το σύρμα. Κρατάμε μερικά καρύδια στην άκρη για τη διακόσμηση και ενσωματώνουμε τα υπόλοιπα στη ζύμη μαζί με την ψιλοκομμένη κουβερτούρα. Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψάκι και ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 40 λεπτά. Ελέγχουμε αν έχει ψηθεί το κέικ βυθίζοντας στο κέντρο του τη λάμα ενός μαχαιριού. Αν βγαίνει καθαρή, θεωρούμε ότι είναι έτοιμο. Ξεφουρνίζουμε το κέικ και το αφήνουμε να κρυώσει. Ετοιμάζουμε το γλάσο: Λιώνουμε την κουβερτούρα στο φούρνο μικροκυμάτων ή σε μπεν μαρί και ανακατεύουμε μέσα το ελαιόλαδο. Περιχύνουμε με το μείγμα το κέικ και στη συνέχεια το πασπαλίζουμε με τα τριμμένα καρύδια. Όταν κρυώσει και σταθεροποιηθεί η επικάλυψη, κόβουμε και σερβίρουμε το γλυκό.

Μπακλαβάς ελαιολάδου με καρύδια

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος ψησίματος: 90΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 25-30 μερίδες

20-24 φύλλα κρούστας

250 ml ε.π. ελαιόλαδο

Γαρίφαλα (μοσχοκάρφια) για την επιφάνεια

Για τη γέμιση

600 γρ. καρυδόψιχα μέτρια κοπανισμένη (να κρατάει μερικά μεγάλα κομμάτια)

1 παξιμάδι κριθαρένιο κοπανισμένο σε σκόνη

75 γρ. ζάχαρη

1 κ.σ. κανέλα σε σκόνη

1/2 κ.γ. γαρίφαλο σε σκόνη

1 κ.γ. πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για το σιρόπι

1 κιλό ζάχαρη

750 ml νερό

2 ξύλα κανέλας

1/2 λεμόνι

1/2 φλιτζ. μέλι

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ την καρυδόψιχα με το παξιμάδι, τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρίφαλο και το πιπέρι. Κρατάμε 100 ml από το ελαιόλαδο σε ένα μπρίκι και χρησιμοποιούμε το υπόλοιπο για να αλείψουμε το ταψί και τα φύλλα. Λαδώνουμε ένα ταψί 28 x 40 εκ. και στρώνουμε πέντε φύλλα κρούστας λαδώνοντάς τα ένα προς ένα. Κρατάμε στην άκρη πέντε φύλλα για το τελείωμα. Πασπαλίζουμε το πέμπτο φύλλο που στρώσαμε στο ταψί με 3 κ.σ. από το μείγμα της γέμισης. Σκεπάζουμε με ένα φύλλο που λαδώνουμε ελαφρά. Το πασπαλίζουμε με 3 κ.σ. γέμιση. Συνεχίζουμε κατά αυτό τον τρόπο και κάνουμε 10-14 στρώσεις με φύλλα κρούστας τα οποία λαδώνουμε ελαφρά και πασπαλίζουμε με το μείγμα καρυδιού, μέχρι να τελειώσει. Όταν ολοκληρώσουμε τις στρώσεις, σκεπάζουμε το γλυκό με τα τελευταία πέντε φύλλα κρούστας που κρατήσαμε. Αυτά τα αφήνουμε αλάδωτα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 150°C. Με ένα κοφτερό μαχαίρι χαράζουμε τον μπακλαβά διαγώνια σε κομμάτια δημιουργώντας ρόμβους και φτάνοντας το μαχαίρι σχεδόν μέχρι τον πάτο του ταψιού. Βάζουμε το μπρίκι με το λάδι που κρατήσαμε σε δυνατή φωτιά να κάψει καλά και περιχύνουμε τον μπακλαβά λίγο λίγο με το καυτό λάδι. Μπήγουμε στο κέντρο κάθε ρόμβου από ένα γαρίφαλο, σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε το γλυκό για μία ώρα. Στη συνέχεια, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 30 λεπτά ακόμα. Όσο ψήνεται το γλυκό, ετοιμάζουμε το σιρόπι. Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη και την κανέλα και μεταφέρουμε το μείγμα σε δυνατή φωτιά να πάρει βράση, ανακατεύοντας στην αρχή μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Με ένα μαχαιράκι παίρνουμε επιφανειακά τη φλούδα του λεμονιού και στύβουμε το υπόλοιπο κρατώντας το χυμό στην άκρη. Μόλις πάρει βράση το σιρόπι, ρίχνουμε τη φλούδα του λεμονιού και το αφήνουμε στη φωτιά για 10 λεπτά ακόμα. Προσθέτουμε το χυμό του λεμονιού και το μέλι, ανακατεύουμε και αποσύρουμε το σκεύος από την εστία. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Μόλις ξεφουρνίσουμε τον μπακλαβά, τον περιχύνουμε, έτσι όπως είναι καυτός, με το κρύο σιρόπι. Τον αφήνουμε να κρυώσει μέσα στο ταψί και να ρουφήξει όλο το σιρόπι. Σερβίρουμε τον μπακλαβά κρύο, κόβοντας τα κομμάτια στα σημεία όπου τον χαράξαμε.

Σοκολατένια μπόμπα χαλβά με καρδιά από κρέμα πορτοκάλι

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος μαγειρέματος: 15΄

Βαθμός δυσκολίας: **

Υλικά για φόρμα διαμέτρου 20 εκ.

Για την κρέμα πορτοκαλι

350 ml φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

100 γρ. ζάχαρη

100 ml νερό

35 γρ. νισεστέ ή κορν φλάουρ

35 γρ. ψιλό σιμιγδάλι

Για το σιρόπι

500 ml νερό

300 γρ. ζάχαρη

2 κ.σ. κακάο

1 ξύλο κανέλας

Για το χαλβά

125 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 κούπα χοντρό σιμιγδάλι

100 γρ. αμύγδαλα χοντροκοπανισμένα

Για τη σάλτσα σοκολάτας

125 γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη

Λίγο νερό καυτό

Εκτέλεση

Κρέμα πορτοκαλι

Ρίχνουμε σε ένα κατσαρολάκι τη ζάχαρη, το χυμό και το ξύσμα των πορτοκαλιών. Διαλύουμε το νισεστέ και το σιμιγδάλι στο νερό και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα. Ξεκινάμε να ανακατεύουμε σε σύρμα μέχρι να πάρει βράση και να πήξει η κρέμα.

Σιρόπι

Ρίχνουμε το νερό, τη ζάχαρη, το κακάο και την κανέλα σε ένα κατσαρόλι. Ανακατεύουμε με σύρμα να διαλυθεί το κακάο και αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση. Το αποσύρουμε από τη φωτιά.

Χαλβάς

Βάζουμε στη φωτιά μια κατσαρόλα και προσθέτουμε το ελαιόλαδο να ζεσταθεί. Ρίχνουμε το σιμιγδάλι και ξεκινάμε να ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα μέχρι να αρχίσει να παίρνει χρώμα. Προσθέτουμε το αμύγδαλο και καβουρντίζουμε για λίγο ακόμα, μέχρι να γίνει χρυσαφί το σιμιγδάλι. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το σοκολατένιο σιρόπι και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Ξεκινάμε να ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα μέχρι να φουσκώσει ο χαλβάς και να αρχίσει να ξεκολλάει από τα τοιχώματα της κατσαρόλας. Τον αποσύρουμε από τη φωτιά και τον αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς. Ντύνουμε με μεμβράνη κουζίνας ένα μπολ και καλύπτουμε τη βάση και τα τοιχώματά του με ένα χοντρό στρώμα χαλβά, αφήνοντας στο κέντρο ένα κενό. Εκεί ρίχνουμε την κρέμα πορτοκάλι και ισιώνουμε. Καλύπτουμε την επιφάνεια με τον υπόλοιπο σοκολατένιο χαλβά πιέζοντας για να μην έχει κενά και αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει καλά.

Σάλτσα σοκολάτας

Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί και ενσωματώνουμε το ζεστό νερό ανακατεύοντας ζωηρά. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο. Ξεφορμάρουμε το χαλβά σε πιατέλα και τον περιχύνουμε με τη σάλτσα σοκολάτας. Μόλις σταθεροποιηθεί η επικάλυψη, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.

Μπισκοτάκια ελαιολάδου με πορτοκάλι και κανέλα

Χρόνος προετοιμασίας: 45΄

Χρόνος ψησίματος: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 40-50 τμχ.

1½ φλιτζ. ε.π. ελαιόλαδο ελαφρύ

1 ποτήρι ζάχαρη

2 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

1 κ.γ. γαρίφαλο σε σκόνη

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια (προαιρετικά)

1 ποτήρι φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού

2 κ.γ. μαγειρική σόδα

1 σφηνάκι τσικουδιά ή τσίπουρο (προαιρετικά)

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Εκτέλεση