Από το αθηναϊκό κέντρο και το Μικρό Παλλάς όπου μας υποδέχονται ο Θοδωρής Αθερίδης, η Πέγκυ Τρικαλιώτη και η Βίκυ Βολιώτη στο θεατρικό έργο «Σε βλέπω» (The Counter») της Μέγκαν Κένεντι, μέχρι τη νέα άφιξη στην Κυψέλη που λέγεται Θέατρο Φιλίπ (στη θέση του Σινέ Φιλίπ) και ανοίγει τις ανακαινισμένες πόρτες του με το παγκόσμιιο «Terror», παρουσιάζουμε έναν πρώτο χάρτη με τις παραστάσεις που βλέπουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

«Σε βλέπω» της Μέγκαν Κένεντι

Μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις ξεδιπλώνονται μέσα από τις ζωές τριών ανθρώπων που προσπαθούν να σταθούν ο ένας απέναντι στον άλλον και τελικά απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό και όταν η αλήθεια έρθει στο φως, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Η παράσταση «The Counter» ανέβηκε για πρώτη φορά off Broadway στην Νέα Υόρκη, το φθινόπωρο του 2024, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Ντέιβιντ Κρόμερ (Tony Award, Obbie award, Lucille Lortel award, κ.α) από το Roundabout Theater Company.

Την ελληνική μετάφραση υπογράφει ο Φίλιππος Δεσύλλας και την σκηνοθεσία η Βίκυ Βολιώτη. Πρωταγωνιστούν: Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Βίκυ Βολιώτη.

Μικρό Παλλάς, Από τις 14/10 κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00

«Ενα κάποιο κενό»

Το νέο θεατρικό έργο της Βαλέριας Δημητριάδου μετά το πολυβραβευμένο «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για τρεις συνεχόμενες χρονιές, αλλά και του τρυφερού «Ενενήντα» που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών 2024. Επτά ιστορίες, επτά διαφορετικοί άνθρωποι: Μία γυναίκα που μόλις γέννησε και προσπαθεί να διαχειριστεί τη νέα της πραγματικότητα. Ένα ζευγάρι μεσηλίκων που μένει για πρώτη φορά μόνο του – καθώς τα παιδιά τους έχουν φύγει για σπουδές. Ένας εργένης ταξιτζής που επιζητά τη μοναχικότητα και την ελευθερία. Ένας τελειόφοιτος Νομικής που αποφασίζει να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ένας νεαρός ανάπηρος μουσικός που αναζητά τη δημιουργία και την έμπνευση. Μια νεαρή γυναίκα, influencer, που παλεύει με την φθορά του χρόνου.

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αθηνά Αλεξοπούλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Μιχάλης Πανάδης, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Αθηνά Σακαλή.

Θέατρο Εμπορικόν από 20/10. Σάββατο (απόγευμα), Κυριακή (βράδυ), Δευτέρα & Τρίτη.

Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.

Ένα από τα ωραιότερα έργα της Λένας Κιτσοπούλου, παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά και για 12 μόνο παραστάσεις σε σκηνοθεσία Φρόσως Λύτρα, με τη Μαρία Σολωμού.

Ένας γυναικείος μονόλογος και μία de profundis εξομολόγηση από μία γυναίκα που σε λίγο θα αυτοκτονήσει. Με χιούμορ, με πίκρα, με ειρωνία. Μία εξιστόρηση ζωής με αναφορές σε όλα όσα καλούμαστε να «ζήσουμε» από όταν έρθουμε σε αυτή την γη. Για την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους που γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Για την ανεργία. Τις ανήκουστες ενδωοικογενειακές συμπεριφορές. Για όσα είθισται και όσα δεν είθισται. Για τις σχέσεις. Για τους άντρες. Για την κόλαση που πήγε όταν αυτοκτόνησε. Για τον Καρυωτάκη που συνάντησε.

Θέατρο Μικρό Χορν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη για 12 παραστάσεις από 6 Οκτωβρίου.

«Άγριοι» του Γιώργου Παλούμπη

Από την πένα του Γιώργου Παλούμπη ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ένα απόγευμα, κάπου στην Κυψέλη το 2025, στο διαμέρισμα του διακεκριμένου καθηγητή Νίκου Λεοντή. Αυτός και οι καλεσμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του, Μαρία και Δημήτρης, γοητευμένοι από την ανάγνωση της νέας του μελέτης, πίνουν, ονειρεύονται και αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον. Εκστασιασμένοι, ότι είναι μάρτυρες ενός νέου μανιφέστου, ή ακόμα και ενός καινούργιου ριζοσπαστικού κινήματος, πιστεύουν ότι η εργασία του καθηγητή τους μπορεί να προκαλέσει κοινωνική και οικονομική ανατροπή.

Θέατρο Τζένη Καρέζη, Από 6 Οκτωβρίου, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

«Αμερικάνικος Βούβαλος»

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του David Mamet, Αμερικάνικος Βούβαλος, στη σκηνή του Θεάτρου Σημείο. Ένα έργο-ορόσημο της σύγχρονης αμερικανικής δραματουργίας, που φέρνει στο φως τη γυμνή αλήθεια ενός κόσμου σε ηθική κατάρρευση· την αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, τη μοναξιά, την ανάγκη για αγάπη και τη σκληρότητα μιας κοινωνίας που τα μετρά όλα με όρους κέρδους. Πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Νινιός μετά την ερμηνεία του στο «Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα». Δίπλα του, οι Αντώνης Κρόμπας και Σταύρος Τσουμάνης.

Θέατρο Σημείο. Πρεμιέρα: 19/10. Μέρες & Ώρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00

«Terror» του Φέρντιναντ φον Σίραχ

Το δυνατό δικαστικό θρίλερ του Φέρντιναντ φον Σίραχ, που έχει ανέβει σε περισσότερες από εβδομήντα σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής, παρουσιάζεται στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ (το παλιό Σινέ Φιλίπ της Κυψέλης) για πέμπτη χρονιά, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, μετάφραση Ευαγγελίας Α. Νάνου και διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου.

26 Μαΐου, λίγο μετά τις οχτώ το απόγευμα. Ένα αεροπλάνο της Lufthansa με 164 επιβάτες βρίσκεται υπό καθεστώς ομηρίας. Ο τρομοκράτης δίνει εντολή να πέσει πάνω στο κατάμεστο Allianz Arena του Μονάχου, όπου 70.000 φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα Γερμανίας – Αγγλίας. Δύο μαχητικά αεροσκάφη ακολουθούν. Ο νόμος απαγορεύει ρητά την κατάρριψη. Η συνέχεια διαδραματίζεται στη δικαστική αίθουσα. Πρωταγωνιστούν οι Ίντρα Κέιν, Θεοδώρα Σιάρκου Δημήτρης Λιόλιος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασίλης Μπατσακούτσας και Μαρία Νεφέλη Δούκα

Νέο Θέατρο ΦΙΛΙΠ (Κυψέλη). Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα 20:30 & Τρίτη 21:15, από 20 Οκτωβρίου 2025 έως 13 Ιανουαρίου 2026

«Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού» του Μαρκ Μέντοφ

Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοφ «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» με σπουδαία πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο ανεβαίνει στο θέατρο σε σκηνική διασκευή και σκηνοθεσία του Δημοσθένη Παπαδόπουλου. Στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την Ευσταθία Τσαπαρέλη και τον Πάρη Θωμόπουλο. Το έργο θίγει την έννοια της διαφορετικότητας, της επικοινωνίας και της ανθρώπινης ανάγκης για σύνδεση.

Θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου, Έναρξη παραστάσεων: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, Δευτέρα – Τρίτη, στις 21.00

«Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα»

Οι «Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» επιστρέφουν στην σκηνή του Θεάτρου Σταθμός για τρίτο χρόνο με ένα νέο κύκλο παραστάσεων και παράταση μέχρις τις αρχές του 2026. Η sold – out παράσταση του Κωνσταντίνου Ντέλλα που ξεκίνησε από την Πειραματική Σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου, αποτελεί μια σκηνική προσέγγιση στη σύνδεση της μαγείας με τη μαγειρική ως γυναικείο μυστικό κώδικα της περιοχής της Θεσσαλίας.

Τρεις νεαροί ηθοποιοί προσεγγίζουν σκηνικά το γυναικείο σώμα, όπως έχει καταγραφεί στο δικό τους σώμα, μέσα από τις αναφορές στις δικές τους γιαγιάδες.

Παράταση: έως 7 Ιανουαρίου. Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00 Επιπλέον Τετάρτες: 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 2/12, 10/12, 7/1 στις 21:00

«Vaginahood»

Μια παράσταση για τους διαφορετικούς τόπους της γυναικείας εμπειρίας, για την ευαλωτότητα και τη δύναμη, τον φόβο και την ντροπή, την ανυπακοή και την επιθυμία. Το έργο ανεβαίνει στο μπαρ Doors, που ξανανοίγει τις πόρτες του 12 χρόνια μετά, ακριβώς στο ίδιο μέρος στο Κολωνάκι απ’ όπου ξεκίνησε.

Μετά την παράσταση της Δευτέρας ακολουθεί η μουσική παράσταση «Τ’ Αντρικά» με την Άρτεμη Ματαφιά και την ορχήστρα της. Μετά την παράσταση της Τρίτης, το live αναλαμβάνουν guest τραγουδιστές με τις ορχήστρες τους. Παίζουν (αλφαβητικά): Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Σόφη Ζαννίνου, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού

Doors (Κολωνάκι, εντός εμπορικού κέντρου), Έναρξη: 3/11, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ώρα έναρξης: 21:15

«Άσπρο Μαύρο»

Με επίκεντρο τη φορτισμένη συνομιλία ανάμεσα σε δύο άνδρες -έναν βαθιά πιστό πρώην κατάδικο και έναν καθηγητή πανεπιστημίου που βρίσκεται στο χείλος της αυτοκτονίας- το «Άσπρο-Μαύρο» είναι ένα έργο-πρόκληση για τον ηθοποιό και τον θεατή. Με χαρακτηριστικό υποδόριο χιούμορ, πυκνό λόγο και διανοητική ένταση, το έργο ξεδιπλώνει τον υπαρξιακό διάλογο δύο σχολών σκέψης που αναμετρώνται με το απόλυτο.

Η σκηνοθετική ματιά του Αντώνη Καφετζόπουλου και η συμπρωταγωνιστική παρουσία του Ζερόμ Καλούτα προσφέρουν μια νέα ανάγνωση σε αυτό το σπάνιο θεατρικό κείμενο, γεφυρώνοντας την αμερικανική υπαρξιακή λογοτεχνία με τη σύγχρονη ελληνική θεατρική σκηνή.

Επί Κολωνώ, Πρεμιέρα: Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 21.00. Ημέρες-Ώρες Παραστάσεων: Δευτέρα, Τρίτη: 21:00, Τετάρτη: 19.30 & Κυριακή: 21:15

«Οι μεθυσμένοι» του Ιβάν Βιριπάγιεφ

Μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στη Θεσσαλονίκη και μια δυναμική περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, η παράσταση «Οι Μεθυσμένοι» του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου, παίζεται εδώ και λίγες ημέρες στην Αθήνα.

Δεκατέσσερις χαρακτήρες, από τον διευθυντή ενός μεγάλου φεστιβάλ κινηματογράφου μέχρι μια πόρνη πολυτελείας, όλοι τους βρίσκονται στις πιο παράλογες καταστάσεις, κατά τη διάρκεια μιας μόνο νύχτας. «Στους Μεθυσμένους ο Ιβάν Βιριπάγιεφ καταπιάνεται με θέματα που αφορούν την ύπαρξη του ατόμου, την αναζήτηση του εαυτού και της αλήθειας, αναδεικνύοντας τη ρευστότητα των ανθρώπινων σχέσεων», γράφει στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Ανδρέας Παράσχος.

Θέατρο OLVIO, Παραστάσεις: Δε 20/10, Τρ 21/10, Δε 27/10, Τρ 28/10. Ώρα έναρξης: 21:00

«IRЯINA» της Γιώτας Αργυροπούλου

Ένα έργο εμπνευσμένο από τις «Τρεις Αδερφές» του Τσέχωφ: Τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές εκδοχές της Ιρίνας συναντιούνται μια μέρα διπλής σημασίας και βαρύτητας: τη μέρα των 20ών γενεθλίων τους, που συμπίπτει με την επέτειο του ενός χρόνου από τον θάνατο του πατέρα. Το μεγάλο συλλογικό τους όνειρο παραμένει να φτάσουν στη Μόσχα. Στη «Μόσχα» που δεν είναι απλά ένας τόπος, αλλά ένα σύμβολο και μία πράξη αυτοπραγμάτωσης – ένα μέλλον, μια φαντασίωση, μια χειρονομία προς το άγνωστο.

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Ημερομηνίες: 27 Οκτωβρίου – 19 Νοεμβρίου (για 12 μόνο παραστάσεις). Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 21.00

« HIV» του Θανάση Τριαρίδη

Μία ηθοποιός που αναγκάζεται να παίξει ένα έργο που απεχθάνεται. Μια Νιγηριανή πόρνη που αυτοκτονεί στο Τμήμα Προσωρινής Κράτησης. Μία σκοτεινή φιγούρα που κινεί τα νήματα της απελπισίας τους. Και ένα ραδιόφωνο που αυτοβούλως επιβάλει τον ήχο μίας πραγματικότητας ανεξέλεγκτης, εφιαλτικής, απάνθρωπης: της πραγματικότητάς μας. Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Θανάση Τριαρίδη, το οποίο αφορμάται από τα γεγονότα του 2012, όταν τα πρόσωπα δεκάδων γυναικών φορέων του HIV διαπομπεύονται στα μέσα ενημέρωσης με την κατηγορία πως σκορπούν τον τρόμο του AIDS παρέχοντας σεξουαλικές υπηρεσίες. Ερμηνεύει η Λίλα Παντελίδου, ενώ την σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Γκιόκας.

Θέατρο Άβατον, για 10 παραστάσεις, κάθε Τρίτη στις 21:00. Ημερομηνίες παραστάσεων: 21, 28 Οκτωβρίου / 4, 11, 18, 25 Νοεμβρίου/ 2, 9, 16 Δεκεμβρίου

«Αθώος ή Ένοχος» του Τζέφρι Άρτσερ

Ένας διακεκριμένος γιατρός κατηγορείται ότι δολοφόνησε την γυναίκα του για να κληρονομήσει την περιουσία της. Ο καλύτερος του φίλος, γνωστός ποινικολόγος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του. Μια γιατρός ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτική σχέση και πως το βράδυ του φόνου ήταν μαζί. Τα στοιχεία της ενοχής είναι εξίσου ισχυρά με τα στοιχεία της αθωότητάς του.

Το δυνατό δικαστικό δράμα του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα Τζέφρι Άρτσερ, επιστρέφει για τέταρτη χρονιά.

Θέατρο Eliart, κάθε Δευτέρα στις 20:30 και Τρίτη στις 21:00.

«Αίθουσα αναμονής»

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τις sold out παραστάσεις το συλλογικό έργο «Αίθουσα Αναμονής» σε σκηνοθεσία Δήμητρας Τάμπαση, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Σ.Ο.Τ.Α «Τέσσερις γυναίκες συναντιούνται τυχαία σε μια αίθουσα αναμονής, σε έναν «μη-τόπο», έτοιμες να διαβούν το κατώφλι μιας μεταίχμιακής στιγμής.

Για την παρουσίαση του έργου η σκηνοθέτις Δήμητρα Τάμπαση αναζητούσε μια πραγματική αίθουσα αναμονής. Έναν φυσικό χώρο που θα αφηγούνταν παλιές ιστορίες, ξεχασμένες στον χρόνο και θα λειτουργούσε ως το σκηνικό περιβάλλον της παράστασης. Ο χώρος βρέθηκε στο κτίριο όπου στεγάζεται το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής (Σ.Ο.Τ.Α.), εκπροσωπώντας έναν από τους πιο ανδροκρατούμενους επαγγελματικούς κλάδους.

Σ.Ο.Τ.Α. – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Οδυσσέως 8, Μεταξουργείο), κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

«Αντιγόνη | The Handbrake Project»

Η τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή αποκτά νέα δυναμική στην παράσταση «Αντιγόνη | The Handbrake Project», σε σκηνοθεσία της Αργυρώς Ταμβάκου, η οποία προσεγγίζει τον διαχρονικό μύθο της οικογένειας των Λαβδακιδών με μια σύγχρονη, τολμηρή ματιά, αξιοποιώντας ως σκηνικό ένα αυτοκίνητο.

Το διαχρονικό δίπολο μεταξύ ήθους και νόμου, το χάσμα γενεών, η έννοια της εξουσίας και η αναζήτηση της «φρόνησης» είναι μερικά από τα ζητήματα που θίγονται επί σκηνής.

BLUEBOX Creative Studio στο Γκάζι, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, για 8 μοναδικές παραστάσεις. Πρεμιέρα στις 20 Οκτωβρίου.

«Δαγκώνει?»

Από τις 13 Οκτωβρίου στον Κάτω Χώρο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου ζώα συντροφιάς ή άγρια, ελεύθερα ή εμπορεύσιμα, έρχονται στη σκηνή για να επανασυστηθούν. H devised theatre performance Δαγκώνει?, μια παράσταση για ενήλικες με θέμα τα ζώα, σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Όλγας Ποζέλη ξεδιπλώνει ιστορίες, άλλοτε όμορφες, άλλοτε ενοχλητικές, ίσως πολιτικά μη ορθές, πολλές φορές αστείες… Δαγκώνει; Ποιος; Οι θεατές είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν το νόημα πίσω απ’ τις εικόνες. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω Χώρος. Από 13 Οκτωβρίου 2025, Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

«Όλος ο χρόνος του κόσμου» της Δανάης Επιθυμιάδη

Από το Παρίσι στην Αθήνα, στο Θέατρο Τέχνης, η παράσταση «Όλος ο χρόνος του κόσμου» της Δανάης Επιθυμιάδη συναντά για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό. Το έργο αποτελεί μια βαθιά προσωπική ιστορία μνήμης, πένθους και συμφιλίωσης, καθώς μια γυναίκα ξυπνά σε ένα νοσοκομειακό δωμάτιο χωρίς να θυμάται πώς βρέθηκε εκεί. Οι επισκέψεις ενός αστυνομικού, ενός μέντιουμ και μιας παγκοσμίου φήμης δύτριας θα τη βοηθήσουν να αναμετρηθεί με μνήμες που έχει απωθήσει.

Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024 στο Εθνικό Θέατρο La Colline, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ουαζντί Μουαουάντ, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή με sold-out παραστάσεις. Πρόκειται για μία ακόμη διεθνή συνεργασία της Δανάης Επιθυμιάδη με τον Μουαουάντ, καθώς το καλοκαίρι του 2025 συμμετείχε στο έργο του Γάλλο-Λιβανέζου συγγραφέα και σκηνοθέτη «Ο Όρκος της Ευρώπης» στην Επίδαυρο.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στη σκηνή Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν.

«Σπυριδούλες»

Η παράσταση είναι μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2023 στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του grape (Greek Agora of Performance), της πλατφόρμας προβολής των ελληνικών παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό.

Οι «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, που σκηνοθέτησαν από κοινού ο Θανάσης Ζερίτης και ο Χάρης Κρεμμύδας για την ομάδα 4Frontal, επιστρέφουν δυναμικά στη σκηνή, μετά την περσινή τους σεζόν, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις φωνές των γυναικών που υπήρξαν ψυχοκόρες και οικιακές εργάτριες, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960,παλεύοντας για την αυτοδιάθεσή τους.

Νέο Θέατρο Βασιλάκου, Δευτέρα στις 21:00 | Τρίτη στις 21:00 | Τετάρτη στις 20:00

«Μην κλαις ρε γοργόνα»

Το έργο του Παναγιώτη Γκούβερη «Μην κλαις ρε γοργόνα» από την Tsopan Theatre Company παίζεται ξανά για λίγες μόνο παραστάσεις με την Μπέτυ Σαράντη. «Καλώς ήρθατε στη Ελλάδα. Ελπίζουμε η διαμονή σας στο τσαρδί μας να εξελιχθεί σε μια κατά τα άλλα αξιοσημείωτη εμπειρία στον ταξιδιωτικό σας χάρτη. Ελάτε να γνωρίσετε την Ελλάδα. Την Ελλάδα με τα ωραία της νησιά, με τους φιλόξενους ανθρώπους της, με τις μπουγάδες που επιπλέουν στις ταράτσες της. Welcome to Greece».

Χώρος: Θέατρο ΙΣΟΝ, Θέατρο ΙΣΟΝ . Ημερομηνίες: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

«Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό» του Ράντου Ζούντε

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσιάζεται στο θέατρο η κοινωνική κωμωδία «Ατυχές πήδημα ή Παλαβό πορνό», που βασίζεται στο σενάριο της ομότιτλης, βραβευμένης με τη Χρυσή Άρκτο του Φεστιβάλ Βερολίνου 2021, κινηματογραφικής ταινίας του Ράντου Ζούντε. Όταν ένα βίντεο με ιδιωτικές ερωτικές στιγμές μιας δασκάλας δημοτικού διαρρέει στο διαδίκτυο, οι γονείς των μαθητών αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Σχολική συνέλευση ή λαϊκό δικαστήριο; Αγωνία για το μέλλον των παιδιών μας ή μια ακόμη αφορμή για δημόσιο κανιβαλισμό; Η παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Ρουμελιώτη, ανεβαίνει στο ΠΛΥΦΑ. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Άγγελος Ανδριόπουλος, Ελένη Βαΐτσου, Ελένη Δαφνή, Σπύρος Σουρβίνος.

ΠΛΥΦΑ ΚΤΗΡΙΟ 7Γ, Πρεμιέρα: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα & Τρίτη, 21:00

«Αι γυμνισταί» του Γιώργου Σίμωνα

Δύο ηλικιωμένες κυρίες διασταυρώνονται κατά τύχη με δύο μεσήλικες άντρες, γυμνιστές, στην παραλία όπου σκόπευαν να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτοί τις καλούν σε ένα ραντεβού το ίδιο απόγευμα στο κοντινό beach bar. Ένα έργο για τους ανθρώπους που «ανεξαρτήτως ηλικίας, ψάχνουν τη Μεγάλη Περιπέτεια». Με αναφορές από τις κωμωδίες του Όσκαρ Γουάιλντ έως το σινεμά του Γουες Άντερσον. Το έργο «Αι γυμνισταί» θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Βακχικόν το φθινόπωρο του 2025.

RΑΒΒΙTHOLE, Πρεμιέρα: 20 Οκτωβρίου, Παραστάσεις: από Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025. Ημέρες & ώρες παραστάσεων: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

«Το καταραμένο παιδί» του Ονορέ ντε Μπαλζάκ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται επί σκηνής «Το καταραμένο παιδί», ένα από τα πιο ποιητικά έργα του Ονορέ ντε Μπαλζάκ, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα. Μετά την σύγχρονη ελληνική δραματουργία («Spa-σε κατάρα», «Ονόριο, τα ανομήματα ενός εγκληματία», «Φροσύνη» και «Πασού»), το σκηνοθετικό δίδυμο καταπιάνεται με την παγκόσμια λογοτεχνία, διασκευάζοντας για το θέατρο έναν από τους πιο σημαντικούς μυθιστοριογράφους όλων των εποχών.

Θέατρο Arroyo, Πρεμιέρα 3 Νοεμβρίου 2025 Παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

«Δουλειά» του Μαξ Γουλφ Φρίντλιχ

Ένα θεατρικό έργο που αναδεικνύει τις πιο άβολες αλήθειες που αφορούν την εργασία και την ψυχική υγεία, σε σκηνοθεσία και μετάφραση Μενέλαου Καραντζά, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί μία από της μεγαλύτερες πρόσφατες επιτυχίες της αμερικανικής θεατρικής σκηνής. Τους κεντρικούς ρόλους του έργου ερμηνεύουν ο Γιώργος Γιαννακάκος και η Νίνα Παπαγεωργίου.

Studio Μαυρομιχάλη, Από τις 6 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

«Το Σαπούνι»

Μια ωδή στην ελαφρότητα αλλά και την καθαρή σκέψη. Ένα κωμικό και συγχρόνως άκρως σοβαρό επικοινωνιακό πείραμα. Η νεοσύστατη ομάδα Πλλατς παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά την παράσταση Το Σαπούνι, εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο του Φρανσίς Πονζ. Ένας άνθρωπος, ο Φρανσις Πονζ, αποφασίζει να κλειστεί στο μπάνιο του σπιτιού του και να παραμείνει εκεί για 25 χρόνια με το βλέμμα του στραμμένο σε ένα μικρό κομμάτι σαπούνι. Στην διανοητική του τουαλέτα ο Φρανσίς Πονζ συναντά ξανά και ξανά τον εαυτό του.

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή. Από 13 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

«Το πιο ασφαλές σημείο στην πόλη»

Τα λόγια έχουν εξαντληθεί, ο χρόνος έχει χαθεί, η γεωγραφία έχει γίνει χίλια κομμάτια. Τέσσερα πρόσωπα αναζητούν την ασφάλεια μέσα στην καταστροφή. Συμβιώνουν, συνομιλούν με άλλους κόσμους και επινοούν τις δικές τους προσευχές. Μαζί τους ζει κι ένα Μηχάνημα που μιλά μια ξένη, άγνωστη γλώσσα και προσκαλεί να αποκρυπτογραφήσουν την λειτουργία του, να επικοινωνήσουν μαζί του και να φτιάξουν κάτι που τους δίνει χαρά. Δεν έχουν πολύ χρόνο. Στο τέλος, το πιο ασφαλές σημείο στην πόλη, θα γεμίσει με νερό.

Μια ομάδα καλλιτεχνών αναζητά τρόπους να αντιστέκεται στην πλημμυρισμένη πραγματικότητα.

Στούντιο (Οικονόμου 3, Πλατεία Εξαρχείων). Από 11 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, στις 21.30. Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά (προτεινόμενη, 10€)