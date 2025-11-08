Η υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και συγκλόνισε, όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κρήτης, αλλά κι ολόκληρη τη χώρα, παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών.

Μέχρι στιγμής – μία εβδομάδα μετά – δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο διπλό φονικό, ενώ τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση των γεγονότων.

Η αναπαράσταση θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς στόχος είναι να αποτυπωθούν με ακρίβεια όλες οι κινήσεις και οι θέσεις των εμπλεκομένων, τη μοιραία στιγμή. Θα εξεταστούν παράγοντες όπως η κατεύθυνση των πυρών, τα υψομετρικά δεδομένα του χώρου, αλλά και τα ακριβή σημεία όπου εντοπίστηκαν οι τραυματίες και τα θύματα.

Η διαδικασία θα γίνει παρουσία ειδικού πυροτεχνουργού, τεχνικού συμβούλου που έχει οριστεί από την πλευρά της οικογένειας του 43χρονου γαμπρού του θύματος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως το άτομο που εμφανίζεται να κρατά το καλάσνικοφ στο βίντεο-ντοκουμέντο.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που έχει ήδη κατασχεθεί από τις αρχές, θα αξιοποιηθεί συνδυαστικά, προκειμένου να αποτυπωθεί καρέ – καρέ το χρονικό της συμπλοκής, που έφερε ξανά στη δημόσια συζήτηση το θέμα της οπλοκατοχής.

48χρονος: «Δεν είχα όπλο, δεν συμμετείχα»

Στο μεταξύ, ο 48χρονος που συνελήφθη και φέρεται να είναι ξάδερφος του 43χρονου γαμπρού του θύματος, αρνείται κάθε συμμετοχή στα γεγονότα. Αν και εμφανίζεται στο βίντεο, δε διακρίνεται να κρατά όπλο, γεγονός που ο ίδιος επικαλείται σε όσα ισχυρίζεται προανακριτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν πυροβόλησε και δεν είχε καμία ανάμειξη στη φονική συμπλοκή. «Δεν είχα όπλο, ούτε πυροβόλησα. Δεν ήθελα να γίνει αυτό το κακό. Εκείνη την ώρα, στο σημείο βρίσκονταν και αστυνομικοί, που είχαν φτάσει για να ερευνήσουν την έκρηξη της προηγούμενης νύχτας», φέρεται να είπε στους ανακριτικούς υπαλλήλους.

Παρά τους ισχυρισμούς του, ο 48χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε ρόλο υποστήριξης ή διευκόλυνσης στη συμπλοκή. Οι ανακριτές αναμένουν από την αναπαράσταση και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού να ρίξουν φως στα κρίσιμα σημεία.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να εντοπιστούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του κάθε προσώπου στο τραγικό περιστατικό, που έχει βυθίσει τα Βορίζια στο πένθος και έχει προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρη τη χώρα.