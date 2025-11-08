Μετά το τελευταίο φονικό στα Βορίζια στην Κρήτη, που έφερε ξανά στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά σε ευρύ σχέδιο δράσης για τον «αφοπλισμό» του νησιού.

Περισσότεροι από 150 αστυνομικοί, μαζί με εξειδικευμένες δυνάμεις της Ασφάλειας και τη νέα υποδιεύθυνση κατά της οπλοκατοχής, βρίσκονται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν μεταβεί στην Κρήτη για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που ασχολούνται με την παράνομη οπλοκατοχή, τις ζωοκλοπές και άλλα συναφή αδικήματα».

Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο πλέον αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Σχετικά με την κριτική για καθυστέρηση της αστυνομίας πριν το τραγικό περιστατικό, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι «υπήρξε άμεση ανταπόκριση», προσθέτοντας πως «οκτώ αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στην περιοχή και περιπολούσαν όλη τη νύχτα». Ωστόσο, όπως σημείωσε, «αυτό δεν εμπόδισε τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν στη φονική συμπλοκή».

«Τρέχουν δύο παράλληλες έρευνες» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ για τα Βορίζια

Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας.

Η δεύτερη σχετίζεται με την εύρεση και ταυτοποίηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Την τελευταία διετία έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα

Η εκπρόσωπος Τύπου επιβεβαίωσε επίσης ότι «έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα» την τελευταία διετία, ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν «δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις» στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε, ελέγχονται τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε υποθέσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Τέλος, σχολιάζοντας τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Κρήτη κυκλοφορούν 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα, ανέφερε ότι «πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», επισημαίνοντας ωστόσο πως η αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί παραμένει ένα «δύσκολο και διαρκές στοίχημα».

Δεν τίθεται θέμα αδράνειας της τοπικής αστυνομίας

Απαντώντας σε σχόλια και προβληματισμούς για τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αστυνομίας στην Κρήτη, λόγω «εντοπιότητας» και πιθανών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα στην παρούσα υπόθεση.

Όπως ανέφερε, «οι ίδιες οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις στην περιοχή», τονίζοντας ότι «οι δυνάμεις που επιχειρούν προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Κρήτη», ενώ έχουν ενισχυθεί με αστυνομικούς από την Αθήνα.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ακόμη ότι η βασική δικογραφία –τόσο για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικία την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και για τη φονική συμπλοκή που ακολούθησε– βρίσκεται στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε τέλος πως οι τοπικές δυνάμεις «λειτουργούν συντονισμένα και σε πλήρη συνεργασία με τις ενισχυτικές μονάδες», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί έλλειψης δράσης ή επιρροής λόγω τοπικών γνωριμιών.