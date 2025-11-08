Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν σε φυλακή εκτός Κρήτης οι δύο προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Η μεταφορά τους έγινε με το πλοίο της γραμμής, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το patris.gr, πρόκειται για τους δύο τραυματίες που είχαν βληθεί στα άκρα κατά την διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, η μεταγωγή τους πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση — ούτε προς τις οικογένειές τους, ούτε προς τους συνηγόρους υπεράσπισης και οι δύο άνδρες προωθήθκαν σε διαφορετικές φυλακές.

Ποιοι προφυλακισμένοι άλλαξαν σωφρονιστικό κατάστημα

Πρόκειται για τον 25χρονο, αδελφό των τριών συλληφθέντων που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης καθώς και έναν 30χρονο συγγενή τους, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Μέλη της οικογένειας Καργάκη βρίσκονται στις φυλακές Αλικαρνασσού επομένως είναι αδύνατον να βρεθούν στις ίδιες φυλακές μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισαν τη μεταγωγή τους σε φυλακές εκτός νησιού για λόγους ασφαλείας.

Φόβοι για την εύθραυστη εκεχειρία στα Βορίζια – «Να τους διώξουν από το χωριό»

Στο μετξύ φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια με την εκεχειρία να κρέμεται από μία κλωστή.

Η κατάσταση στο χωριό εξακολουθεί να «μυρίζει μπαρούτι». Οι κάτοικοι του χωριού αλλά και των γύρω περιοχών ζουν στον τρόμο.

«Αυτά είναι καθάρματα. Πρέπει να φύγουν από δω για να ησυχάσει το χωριό και να ησυχάσουν οι άνθρωποι που είναι φιλήσυχοι, φιλόξενοι και φιλότιμοι. Να τους διώξουν από το χωριό, να μην φοβάται το χωριό και από τη μία μεριά και από την άλλη», αναφέρουν κάτοικοι.

Όλοι φοβούνται πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξουν και νέα αιματηρά επεισόδια αντεκδίκησης.

«Να αφήσουν τον διοικητή που έχει κατέβει να κάνει τη δουλειά του. Αν μπει κάποιος βουλευτής τοπικός και τον σταματήσει, μετά θα αρχίσουν πάλι τα ίδια. Μπορούν να σηκώσουν ένα drone πάνω από τα Βορίζια. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε διμοιρίες και να ταλαιπωρούν τους ανθρώπους», ανέφερε πρώην κάτοικος των Βοριζίων.

Λίγοι μήνες εύθραυστης εκεχειρίας, με τους κατοίκους ωστόσο να περιμένουν κάποια στιγμή το επόμενο μακελειό.

«Αυτοί έχουν το μίσος. Δεν αντέχω. Παράτησαν τον Θεό, τα παράτησαν όλα. Δεν είναι… μόνο ανδρειές και πιστολιές. Ούτε οι Γερμανοί, που ήταν Γερμανοί δεν την έκαναν αυτή τη δουλειά. Και να τους φωτίσει ο θεός να ηρεμήσει το πράγμα. Μα εγώ το φοβάμαι».

Άλλοι, έφυγαν από τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τα σκάγια.

«Και εγώ που έφυγα από τα Βορίζια, έκανα κακό. Νομίζουν ότι τους φοβήθηκα και έφυγα. Απλώς για να μην μάθουν τα παιδιά μου αυτήν τη νοοτροπία των παιδιών τους, γι’αυτό έφυγα. Αν δεν τους κόψουν τον αέρα, τον ‘οικονομικό αέρα’, να είστε σίγουροι θα ξαναγίνουν. Τώρα κοιμούνται και όλη νύχτα αλωνίζουν και κάνουν διάφορες…».

«Από μικροί ήταν άγριοι και αιμοβόροι»

Το μίσος υπάρχει χρόνια και ακόμα και τα παιδιά «ποτίζονται» με αυτό.

«Αυτοί είναι και λίγο αιμοβόροι. Αυτά τα παιδιά ήταν από μικρά έτσι, άγρια», ανέφερε πρώην κάτοικος του χωριού.

«Και μαρτυρίες βγήκαν και έλεγαν στους δασκάλους ότι αυτοί λεφτά έχουν και ότι δεν έχουν ανάγκη τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα. Απειλούσαν τους δασκάλους ότι θα ανατινάξουν το σχολείο και πάνε τα παιδιά και κάνουν bullying και σε άλλα παιδιά. Ανταπόκριση από την αστυνομία δεν υπάρχει».

Παρά την προσωρινή νηνεμία που επικρατεί, η περιοχή εξακολουθεί να είναι καζάνι που βράζει και ο σασμός φαντάζει ουτοπικό σενάριο.

«Δεν πιστεύω ότι θα γίνει το παραμικρό. Τότε έγιναν προσπάθειες, έγιναν κάτι μικροσασμοί, δεν κράτησαν. Τώρα πια εκεί που έφτασε το πράγμα τον βλέπω πολύ δύσκολο τον σασμό. Και πριν υπήρχαν προβλήματα στα σχολεία γιατί τα παιδάκια έχουν αυτήν την ανατροφή. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση εκεί. Τώρα έκλεισαν αρκετά σπίτια και από τις δύο οικογένειες», δήλωσε κάτοικος γειτονικού χωριού.

Ο φόβος για αντίποινα παραμένει.

«Θα ξαναγίνουν. Το λέει ο κόσμος όλος ότι θα ξαναγίνουν».

Κανείς από τις δύο οικογένειες δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει ένα βήμα πίσω και το άσβεστο μίσος μπορεί να πυροδοτήσει νέα αιματοχυσία.