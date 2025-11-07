Λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι της Παρασκευής έφτασε στα δικαστήρια Ηρακλείου ο 48χρονος άνδρας, που συνελήφθη χθες και φέρεται να «πρωταγωνίστησε» στο μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris, ο 48χρονος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και πιθανότατα θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σε βάρος του 48χρονου, ο οποίος είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψη με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή ενώ πιθανολογείται πως είναι το δεύτερο πρόσωπο που εικονίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Μάλιστα, υπάρχουν καταθέσεις που τον τοποθετούν στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως είναι αθώος, με τις Αρχές να ψάχνουν ακόμη και το άτομο που τράβηξε το επίμαχο βίντεο από απόσταση αναπνοής.

Την ίδια ώρα, ο 43χρονος ξάδελφός του ισχυρίζεται πως δεν είναι καν αυτός που διακρίνεται στο βίντεο.

Οι δυο οικογένειες προσπαθούν από την πρώτη στιγμή να ρίξουν μια όλη την ευθύνη στην άλλη.

Συνολικά, για την αιματοχυσία στα Βορίζια έχουν γίνει μέχρι σήμερα 7 συλλήψεις και 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν.

Τη Δευτέρα οι απολογίες

Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθούν όλες οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια.

Ήδη έχουν προφυλακιστεί δύο άτομα, πρόκειται για τον 25χρονο, αδερφό των τριών, και τον 30χρονο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ φέροντας τραύματα από σφαίρες.

Οι τρεις αδερφοί από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη θα απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας ενώπιον της ανακρίτριας.

Τι ισχυρίστηκε ο 25χρονος

Ο 25χρονος Α.Φ. που προφυλακίστηκε χθες απολογήθηκε ενώπιον ανακριτή και περιέγραψε στις Αρχές πως είδε τον Φ.Κ. να τρέχει σπινιαρίζοντας με το όχημά του και να τους πυροβολεί.

«Ήμουν στα σκαλιά μαζί με τους συγγενείς μου, γιατί ήμασταν μαζεμένοι για το μνημόσυνο. Τότε ήταν που ήρθε ο Φανούρης με το αυτοκίνητο και πυροβολούσε. Δεν πρόλαβα να δω πολλά, γιατί τραυματίστηκα στο πόδι και έπεσα κάτω. Με κατηγορούν ότι πήγα να μπαλωτάρω τα σπίτια τους οδηγώντας τη μαύρη bmw, πριν από το περιστατικό, αλλά το αρνούμαι αυτό. Νωρίτερα ήμουν στα ζώα και γύρισα στο σπίτι των συγγενών μου», ισχυρίστηκε.

Τα μέτρα της κυβέρνησης

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε πως το ελληνικό FBI θα παραμείνει στην Κρήτη, ότι το έθιμο με τις μπαλωθιές σε γάμους και βαφτίσεις θα απαγορευτεί και πως η παράνομη οπλοκατοχή θα μετατραπεί στο εξής σε κακούργημα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε πως στο εξής θα προβλέπεται κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά όπλου, κάθειρξη έως 10 ετών για παράβαση του νόμου περί όπλων, ότι θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης αδειών για σκοποβολή και ότι θα δίνεται η δυνατότητα για μέτρα προληπτικού χαρακτήρα από εισαγγελείς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν και να διαπιστώσουν ποια όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου και ποιοι έριξαν τις θανατηφόρες βολές.

Ήδη όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι η αστυνομία έχουν γίνει 27 έρευνες σε σπίτια, 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια της ευρύτερης περιοχής και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα. Κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά που έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν όλους όσοι συμμετείχαν στο αιματοκύλισμα, καθώς από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι είναι περισσότεροι από τους 7 που κρατούνται αυτήν την στιγμή.