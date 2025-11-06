Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου, στο πλαίσιο της έρευνας για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ταυτοποιήθηκε μετά από καταθέσεις αλλά και βιντεοληπτικό υλικό ως το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο, που πρόδωσε τον 43χρονο, να κρατά καλάσνικοφ.

Όπως μεταδίδει το Mega, προκειται για έναν 25χρονο, συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας Καργάκη, με το ψευδώνυμο «ποντικός».

<br />

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα δύο άτομα που καταγράφονται στο βίντεο είχαν βρει το κατάλληλο σημείο τόσο για να είναι προστατευμένοι όσο και για να μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο τα άτομα που επιθυμούσαν.

«Δεν είναι ο άντρας μου. Ο άντρας μου είχε πέσει κάτω και μόλις σταμάτησαν οι πυροβολισμοί έτρεξε να πάει να σώσει τον αδελφό μου. Αυτό θα πω μόνο. Θα μιλήσω όταν θα είμαι καλά. Έχω τον πόνο μου, έχω την στεναχώρια μου. Όλα είναι άδικα», λέει η γυναίκα του 43χρονου που συνελήφθη.

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και το άτομο που τράβηξε το βίντεο ντοκουμέντο, για να διαπιστώσουν τον ρόλο του στα δραματικά γεγονότα. Οι εικόνες εστάλησαν ανώνυμα στην Αστυνομία από άγνωστο mail και έδωσαν νέα τροπή στις έρευνες που συνεχίζονται.