«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο». Αυτό λέει ο Γιάννης Φραγκιαδάκης ένας παππούς από τη μία οικογένεια της βεντέτας στα Βορίζια, ο οποίος είναι παντρεμένος με γυναίκα της άλλης οικογένειας, των Καργάκηδων. Μάλιστα, ένας δρόμος στο χωριό χωρίζει τις δύο οικογένειες.

Περιγράφοντας γλαφυρά την κατάσταση λέει πως φοβάται για τα χειρότερα, ζητά μόνιμη παρουσία της Αστυνομίας στο χωριό, που αδιαφορεί όπως λέει και δηλώνει και ότι η μόνη λύση για να τελειώσει η βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες «είναι η παντρειά».

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο… Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει δύο παιδιά των Φραγκιαδάκηδων και να πού κατέληξαν πάλι τα πράγματα. Μόνο με γάμο, με άλλο τρόπο δεν θα γίνει σασμός. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ.Φραγκιαδάκης είπε ακόμα ότι οι Αρχές έχουν γνώση για τη διακίνηση όπλων. «Λες να μην το ξέρουν οι Αρχές ότι τα όπλα τα φέρνουνε απέξω; Που τα σάζουνε (φτιάχνουνε); Στην Κρήτη; Δεν έχει εργοστάσιο η Κρήτη να φτιάχνει όπλα. Το ξέρουν όλοι, εις γνώση τους μπαίνουν τα όπλα στην Κρήτη, τα κονομάνε και αυτοί» είπε χαρακτηριστικά