Ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή κάνει από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά τη βεντέτα στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς.

«Δεν έρχομαι εκ των υστέρων, δεν είμαι εδώ να επαναλάβω τα τετριμμένα. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό, μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Έρχομαι για να δώσω μήνυμα ότι το σχέδιο για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει ακόμα πιο αποφασιστικά» είπε ο υπουργός.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης το ελληνικό FBI θα έχει μόνιμη παρουσία στο νησί.

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) έχει έναν κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα κλαδί εδώ στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την παρουσία σε κρίσιμες περιοχές της επικράτειας. Το στελεχώνουμε σε Υποδιεύθυνση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δίνουμε πόρους για να είναι αποτελεσματική» τόνισε.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες, το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία για την Κρήτη

Ο υπουργός παρουσίασε τα στοιχεία για την εγκληματικότητα στην Κρήτη που, όπως είπε, παρουσιάζει μείωση. Η Κρήτη συμμετέχει με 2% στις κλοπές και διαρρήξεις της επικράτειας και στο 1% των ληστειών και έχουμε 100% στην εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών.

Για τα συγκριτικά στοιχεία των τροχαίων στο 10μηνο 2024 και 2025, ειδικά στον ΒΟΑΚ, είπε ότι φέτος έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Πέρυσι είχαμε 42 και φέτος 27, μείωση 35% στα θανατηφόρα και 41% μείωση στους θανόντες. Επίσης έχουμε αύξηση της καταγραφής παραβάσεων όπως χρήση αλκοόλ, μη χρήση κράνους και ζώνης.

Η Κρήτη δέχεται ετησίως 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες που φτάνουν μέσω αεροδρομίων και πολλούς χιλιάδες με τα πλοία. «Η συμπεριφορά της Κρήτης απέναντι σε αυτούς ήταν υποδειγματική, δεν είχαμε ούτε μια ληστεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες

«Έχει αυξηθεί το ελάχιστο όριο ποινής για οπλοκατοχή και οπλοχρησία», σημείωσε ο Υπουργός αναφερόμενος στο ισχύον νομικό πλαίσιο, ανακοινώνοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και μετά από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου με προσδιορισμό του τύπου του όπλου, προστίθενται τα περίστροφα και πιστόλια

κακουργηματική ποινή για δράστη που εχει καταδικαστεί για τον νόμο περί όπλων εντός 1οετίας, η ποινή θα εκτίεται και θα έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεση

πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήσης όπλων σε περίπτωση εκβίασης και ζωοκλοπής – θα εκτίεται η ποινή.

ο εισαγγελέας θα έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση φιλονικίας μεταξύ ανθρώπων, ομάδων και οικογενειών να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα

θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης αδειών και θα επανεξεταστούν όσες έχουν δοθεί ήδη για σκοποβολή. «Φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση του μέτρου και προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες με πρόσχημα την σκοποβολή» είχε χαρακτηριστικά

ειδική διάταξη που θα ψηφιστεί άμεσα για μην επιβολή ποινής όποιου παραδίδει εκουσίως τον οπλισμό του

για τις μπαλωθιές, η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία σε χώρους επεκτείνεται και σε εκδηλώσεις, όπως πανηγύρια και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ενίσχυση της ΔΑΟΕ Κρήτης – 122 αστυνομικοί

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η υπηρεσία που αποκαλείται «ελληνικό FBI» και έχει έδρα την Κρήτη, θα ενισχυθεί με ένστολο προσωπικό και συγκεκριμένα 122 αστυνομικοί.

Δημιουργείται νέο τμήμα ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων και γι’ αυτό το τμήμα θα προσληφθούν 100 αστυνομικοί, θα εκπαιδευτούν και θα ειναι παρόντες από την 1η Μαρτίου.

Πρόκειται για αστυνομικούς με εμπειρία σε διαχείριση ειδικών καταστάσεων, όπως αυτές που καταγράφονται στα αστυνομικά δελτία του νησιού. Από τους 100 οι 20 θα είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας για τις επιχειρήσεις σε περιοχές που θα σαρωθούν με ελέγχους.

Καταγραφή κάθε ενεργής «βεντέτας»

Η καινοτομία που εισάγεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι η καταγραφή όλων των ενεργών βεντετών.

Δηλαδή, πόσες ενεργές προστριβές μεταξύ οικογενειών υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ποιοι εμπλέκονται, πού διαμένουν όσοι εμπλέκονται. Πλήρης καταγραφή στοιχείων εμπλεκομένων, συγγενικών τους προσώπων, ιδιοκτησίες, όλα εκείνα δηλαδή τα στοιχεία που θα χρειαστούν οι αστυνομικοί σε ένα νέο περιστατικό τύπου Βοριζίων.

«Θα συλληφθούν όλοι στα Βορίζια»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε σαφές μήνυμα ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια «θα συλληφθούν και θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη».

Επισήμανε ότι η ΕΛ.ΑΣ θα κάνει σαρωτικούς ελέγχους. «Δεν θα αφήσουμε κανένα σημείο χωρίς έρευνα σε αυτή την “ύποπτη” περιοχή. Δεν θα φοβηθούμε κανέναν και ειδικά τους νταήδες. Θα ξεριζώσουμε το κακό» τόνισε.