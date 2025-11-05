Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διερεύνηση της φονικής συμπλοκής του περασμένου Σαββάτου στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, μετά τη σύλληψη, το μεσημέρι της Τετάρτης, του γαμπρού ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας, του Φανούρη Καργάκη.

Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν πως οι Αρχές εντόπισαν σε μια σπηλιά οπλισμό, ωστόσο, νεότερα στοιχεία, που αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο του MEGA ο αστυνομικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ» και στα «ΝΕΑ», κάνουν λόγο για μαρτυρίες, αλλά και για βίντεο που εμφανίζει τον 43χρονο να είναι ακροβολισμένος σε σημείο ψηλότερα από το πεδίο του αιματηρού περιστατικού και να πυροβολεί με πολεμικό τυφέκιο, τύπου καλάσνικοφ. Την ίδια ώρα, από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι το δεύτερο θύμα της συμπλοκής, η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, εβλήθη από ύψος και από τέτοιο όπλο, το οποίο όμως δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Η σπηλιά – καταφύγιο

Σε μία σπηλιά, λίγα μόλις μέτρα από την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, έξω από τα Βορίζια, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει νωρίτερα, μια καραμπίνα αλλά και δεκάδες φυσίγγια προσεκτικά κρυμμένα.

Το συγκεκριμένο κομμάτι γης ανήκει στον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα. Ειδικά συνεργεία συνέλεξαν αποτυπώματα και DNA από τα όπλα και τους κάλυκες, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων, αλλά και για ένοπλη συμμετοχή στο μακελειό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η συμμετοχή του συγκεκριμένου άνδρα ήταν ενεργή στο μακελειό. Οι Αρχές πλέον ελέγχουν εάν είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε την 56χρονη.

Είναι η πρώτη σύλληψη από την οικογένεια του 39χρονου δολοφονημένου και έρχεται λίγες ώρες μετά την παράδοση των τριών αδελφών από την αντίπαλη οικογένεια, που είχαν διαφύγει μετά το αιματοκύλισμα.

Οι απολογίες των τριών αδερφών

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025, στις 11 το πρωί, ζήτησαν κι έλαβαν τα τρία αδέλφια, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης και κατηγορούνται επίσης για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται, μετέβη ανακριτής για τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση, στη διάρκεια της μεταφοράς των κατηγορουμένων. Έτσι, όπως έγινε γνωστό και από την αστυνομια, η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκεί.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά – τον ένα από τους τρεις. Αφέθηκε ελεύθερος , αφού του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.