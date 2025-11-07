Εντείνονται καθημερινά οι φόβοι της αντεκδίκησης στα Βορίζια μετά την αιματηρή βεντέτα που οδήγησε στον θάνατο τον 38χρονο και την 56χρονη.

Έξι ημέρες μετά το μακελειό η κατάσταση στα Βορίζια εξακολουθεί να «μυρίζει μπαρούτι». Ο φόβος διάχυτος ότι το άσβεστο μίσος ανάμεσα στις δύο οικογένειες μπορεί να πυροδοτήσει νέα αιματοχυσία. Κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει ένα βήμα πίσω.

Η μία οικογένεια κατηγορεί την άλλη. Εκείνη του 39χρονου υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για την τοποθέτηση της βόμβας που πυροδότησε την ένταση και καταγγέλλει ότι πριν τη φονική συμπλοκή, μέλη της αντίπαλης οικογένειας γάζωσαν τα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους προκαλώντας φθορές.

«Σε συγκεκριμένο σημείο πριν γίνουν οι δύο δολοφονίες ήρθε ένα μαύρο ΙΧ σταμάτησε και βγήκαν με τα καλάσνικοφ και έριχναν πυρά κατά των σπιτιών των Καργάκηδων. Το τελευταίο σπίτι είναι του ενός, του 43χρονου. Από την μέσα πλευρά είναι του Γ.Κ. που συνελήφθη, ήταν και πρόεδρος των κτηνοτρόφων. Πέντε λεπτά πριν τον συλλάβουν ήμουν σπίτι του. Τον συνέλαβαν γιατί φαίνεται από το βίντεο ότι είναι αυτός ο οποίος κάθεται πίσω από τον άλλον που πυροβολεί με το καλάσνικοφ στο σπίτι που έγινε η ανατίναξη» ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Είπαμε ότι το βράδυ, μετά την βομβιστική επίθεση στο σπίτι ανέβηκαν δύο άτομα και πυροβόλησαν κατά των Καργάκηδων. Έρχεται η αστυνομία από τη ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών) το επόμενο πρωί και βγάζουν τον μόλυβδο από τις σφαίρες για να ταυτοποιηθούν τα όπλα. Εκείνη την ώρα που βρίσκονται εκεί οι αστυνομικοί, έπεσαν οι πυροβολισμοί από το μαύρο ΙΧ. Και τους φωνάζουν κάποιοι αστυνομικοί «πέστε κάτω» συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

Απόστολος Λύτρας: «Έστησαν ενέδρα θανάτου στον 39χρονο δολοφονηθέντα»

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για όσα έγιναν.

«Εκπροσωπώ την οικογένεια του δολοφονημένου μαζί με την κ. Μπέρκη και θα παρασταθούμε για να υποστηρίξουμε την κατηγορία. Για τους ανθρώπους που φαίνονται στο βίντεο, δεν έχω κάποια σχέση. Αυτό που είπα είναι ότι δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από ένα βίντεο και μόνο. Δεν έχω αναλάβει τους ανθρώπους του βίντεο αλλά την οικογένειας του δολοφονημένου» είπε.

Και συνέχισε: «Από αυτά που ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης, αυτό περίπου έχει συμβεί από τις μαρτυρίες σε ό,τι αφορά στον δολοφονημένο. Πέρασε από το σημείο ο άνθρωπος και του είχαν στήσει ενέδρα θανάτου και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. Πήγε ο άνθρωπος στο σπίτι του και άρχισε να δέχεται πυροβολισμούς. Από αυτό που έχω πληροφορηθεί αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει γιατί δεν έχω δικογραφία στα χέρια μου, ο δολοφονημένος έχει δεχθεί και σφαίρες διαφορετικού διαμετρήματος, δηλαδή πυροβολήθηκε από διαφορετικά όπλα», τόνισε.

«Εμείς θα υποστηρίξουμε την κατηγορία για την δολοφονία που έγινε. Ήταν εν ψυχρώ δολοφονία και ήταν ένα καρτέρι θανάτου. Ο δολοφονημένος έχει δεχθεί σφαίρες από πολλά άτομα. Τον “γάζωσαν”», συνέχισε.