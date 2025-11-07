Λίγες μέρες μετά την αιματηρή βεντέτα με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα ανακοινώσει σήμερα (7/11) μέτρα για την οπλοκατοχή από το Ηράκλειο της Κρήτης. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη (ελληνικό FBI). Παράλληλα θα υπάρξει και μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται συλλήβδην κάτοικοι μιας περιοχής, τα οποία θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το γενικό πλαίσιο των ανακοινώσεων περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οπλοκατοχής και του τρόπου που δίνονται άδειες καθώς και στο πώς διεξάγονται οι έλεγχοι.

Μαρινάκης: «Σίγουρα παντού υπάρχουν καλοί και κακοί»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι το νομικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και την παράνομη οπλοχρησία έχει ήδη αυστηροποιηθεί. Στόχος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε, είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι στην πράξη και όχι να παραμένουν απλώς στο χαρτί.

Όπως σημείωσε, το φαινόμενο της εγκληματικότητας δεν περιορίζεται στην Κρήτη, και είναι λανθασμένο να στοχοποιούνται οι κάτοικοι του νησιού. «Σίγουρα παντού υπάρχουν καλοί και κακοί, και στην Κρήτη υπάρχουν κάποιες κακές, ποινικά αξιόλογες συνήθειες που οδηγούν μερικές φορές σε ειδεχθή εγκλήματα», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι στο παρελθόν πολλά σοβαρά πλημμελήματα δεν οδηγούσαν σε φυλάκιση, ενώ πλέον η κυβέρνηση έχει αλλάξει τη νομοθεσία, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια ποινών και το χρόνο πραγματικής έκτισης, με παραδείγματα όπως η ισόβια κάθειρξη για βιασμούς ανηλίκων και γυναικοκτονίες.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης στην Κρήτη δραστηριοποιείται ήδη σημαντικό μέρος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΚ), η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει εντοπίσει και εξιχνιάσει πάνω από 130 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, ταυτοποιώντας 2.500 δράστες, εκ των οποίων 1.800 έχουν συλληφθεί και 600 έχουν προφυλακιστεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Αστυνομία και οι δικαστικές αρχές έχουν αυξημένα εργαλεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την πρόληψη της εγκληματικότητας, ενώ οι αποφάσεις που θα λάβει ο πρωθυπουργός θα βασίζονται σε εισηγήσεις που εξασφαλίζουν πραγματικά αποτελέσματα, χωρίς υπερβολικές δεσμεύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.