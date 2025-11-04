Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στην Ελλάδα, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου διευρύνεται το φαινόμενο των ανθρώπων, που, ενώ εργάζονται, ο βιοπορισμός τους είναι «συγκρατημένος» σε μέσα και παροχές. Ειδικά στην Ελλάδα όμως και παρά τη σταδιακή βελτίωση ορισμένων δεικτών στην απασχόληση και την επιβράδυνσηβ του πληθωρισμού, τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ σε συνδυασμό με τα πιο πρόσφατα της Eurostat, δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός μισθωτών συνεχίζει να βιώνει συνθήκες υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Συγκεκριμένα, το 8,8% των μισθωτών αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βασικά αγαθά, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις (29,3%) δεν μπορεί να διαθέσει ούτε ένα μικρό ποσό για προσωπική χρήση κάθε εβδομάδα. Επιπλέον, το 23,5% δηλώνει ότι δε συμμετέχει σε δραστηριότητες αναψυχής, γεγονός που αντικατοπτρίζει το χαμηλό επίπεδο αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων.

Παρά τη μείωση της ανεργίας και τη σχετική σταθεροποίηση των εισοδημάτων, οι επιπτώσεις της ακρίβειας και του υψηλού κόστους ζωής διατηρούν σε πίεση τα ελληνικά νοικοκυριά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η ακρίβεια εξακολουθεί σε κάθε δημοσκόπηση, να θεωρείται το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας και των πολιτών.

Οι δείκτες κοινωνικής στέρησης για το 2024 παραμένουν σχεδόν διπλάσιοι από τον μέσο όρο της ΕΕ, τοποθετώντας τη χώρα χαμηλότερα, ακόμη και από οικονομίες όπως της Ρουμανίας (7,8%), της Ουγγαρίας (5,4%) και της Σλοβακίας (3,3%).

Η εικόνα ανά κοινωνική ομάδα

Η ανάλυση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δείχνει ότι η σοβαρή στέρηση φτάνει το 9,1% για το σύνολο των εργαζομένων και το 9,6% για όσους εργάζονται εκτός μισθωτής σχέσης. Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα ποσοστά στους ανέργους (41%) και στους συνταξιούχους (30,4%), ενώ μεταξύ των μη οικονομικά ενεργών πολιτών, το ποσοστό ανέρχεται σε 20,6%. Όλες οι κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση σε σχέση με το 2023, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κοινωνική πίεση επιμένει, παρά τη συγκρατημένη βελτίωση της απασχόλησης.

Η Ελλάδα στην πέμπτη θέση στην ΕΕ για εργαζόμενους σε κίνδυνο φτώχειας

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (3 Νοεμβρίου 2024), η Ελλάδα κατατάσσεται πέμπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ποσοστό εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, με 10,7% — ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,2%).

Η Πορτογαλία εμφανίζει ποσοστό 9,2%, η Ισπανία 11,2% και η Ρουμανία 10,9%, ενώ στις πρώτες θέσεις βρίσκονται το Λουξεμβούργο (13,4%) και η Βουλγαρία (11,8%). Στον αντίποδα, οι χαμηλότεροι δείκτες παρατηρούνται στη Φινλανδία (2,8%), την Τσεχία (3,6%) και το Βέλγιο (4,3%).

Φτώχεια εντός της εργασίας και ανισότητες

Η Eurostat επισημαίνει ότι το φαινόμενο της «φτώχειας των εργαζομένων» πλήττει περισσότερο τους άνδρες (9%) σε σχέση με τις γυναίκες (7,3%), με τη μεγαλύτερη διαφορά να καταγράφεται στη Ρουμανία. Η Πορτογαλία δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς το 10% των ανδρών και το 8,3% των γυναικών αντιμετωπίζουν αντίστοιχο κίνδυνο.

Συνολικά, 71,1 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν το 2024 σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ 93,3 εκατομμύρια — δηλαδή το 21% του πληθυσμού — απειλούνταν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Ιδιαίτερα ευάλωτοι εμφανίζονται οι πολίτες τρίτων χωρών που ζουν στην ΕΕ (43,8%) και οι ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν σε άλλη χώρα της Ένωσης (26,9%).

Η κοινωνική πρόκληση παραμένει

Τα στοιχεία, τόσο της ΓΣΕΕ όσο και της Eurostat, καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει βαθιά κοινωνική ανισότητα και περιορισμένη αγοραστική δύναμη, ακόμα και σε περιόδους ανάπτυξης. Παρά τις ευρωπαϊκές πολιτικές ενίσχυσης των χαμηλών εισοδημάτων και τις παρεμβάσεις στήριξης της απασχόλησης, η «εργασία χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα» παραμένει μία από τις βασικές προκλήσεις για το ελληνικό κράτος και την ΕΕ συνολικά.