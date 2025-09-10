Μείωση των ωρών εργασίας στις 37,5 ώρες αντί των 40 ωρών την εβδομάδα θέτει – επισήμως – στο τραπέζι η ΓΣΕΕ απαντώντας στο κυβερνητικό εργασιακό νομοσχέδιο με το οποίο καθιερώνεται η δυνατότητα διεύρυνσης του ημερήσιου ωραρίου εργασίας στις 13 ώρες.

24ωρη γενική απεργία

Το αίτημα αυτό, όπως και η επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά και από η απόσυρση του νομοσχεδίου που επιτρέπει την 13ωρη εργασία στο ίδιο εργοδότη, αποτελούν τα κεντρικά αιτήματα της 24ωρης γενικής απεργίας που αποφάσισε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα συζητείται στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο.

Το αίτημα της ΓΣΕΕ για την εργασία

Το αίτημα για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, έρχεται ως απάντηση στο κυβερνητικό εγχείρημα για τη δυνατότητα απασχόλησης ενός εργαζομένου πει 13 ώρες την ημέρα, αλλά και την περαιτέρω ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις που εισαγάγει το εργασιακό νομοσχέδιο.

Η «ρελάνς» της ΓΣΕΕ που ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη και πλαισιώθηκε με δημοσκοπική έρευνα της εταιρείας Μέτρον Ανάλυσης γύρω από το χρόνο εργασίας αλλά και την επίδρασή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή των εργαζομένων.

Εννέα στους δέκα εργαζόμενους συμφωνούν με τη μείωση των ωρών εργασίας, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (56%) αντίκεινται στις διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου.

Συντριπτικά θετική είναι η άποψη των εργαζομένων για την περίπτωση μείωσης των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στις 37,5, εκτιμώντας με ποσοστά πάνω από 80% ότι αυτό θα επενεργήσει θετικά στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή αλλά και στην ψυχική και σωματική τους υγεία.

Τι λένε οι εργαζόμενοι

Η έρευνα της εταιρείας Μέτρον Ανάλυσης δείχνει ότι το 94% των εργαζομένων συμφωνεί με τη μείωση του χρόνου εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μειωθεί ο μισθός του.

Το 47% των ερωτώμενων δηλώνει ότι έχει εργαστεί έστω και σπάνια 13 ώρες σε μια ημέρα σε δύο εργοδότες, ενώ σε όσους συνέβη αυτό 50% ήταν πρωτοβουλία του εργοδότη και 50% του εργαζόμενου.

Αντιθέτως το 70% δηλώνει ότι έχει εργαστεί έστω και σπάνια 13 ώρες την ημέρα σε έναν εργοδότη – δηλαδή αυτό που εισαγάγει το εργασιακό νομοσχέδιο – και όταν συνέβη αυτό έγινε κατά 67% με πρωτοβουλία του εργοδότη.

Το 56% αντίκειται στις συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου και δηλώνει ότι αυτές θα επηρεάσουν αρνητικά την οικογενειακή και κοινωνική ζωή, την παραγωγικότητα και την ψυχική και σωματική υγεία.

Μοιρασμένες είναι οι γνώμες για την μείωση του χρόνου εργασίας με ευελιξία, δηλαδή με την ταυτόχρονη αναπλήρωσή του σε άλλη χρονική στιγμή εντός της εβδομάδος.

Τέλος, η πλειονότητα θεωρεί ότι η ψηφιακή κάρτα κατοχυρώνει την τήρηση του ωραρίου, ενώ ένας στους δέκα δηλώνει ότι έχει συμβεί να τη χρησιμοποιήσει παράτυπα – κατά κανόνα – μετά από αίτημα του εργοδότη.

Το σπάσιμο της ετήσιας άδειας

Σε ότι αφορά την άλλη πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την ετήσια άδεια, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσε ότι λαμβάνει την ετήσια άδεια σπασμένη σε τρεις ή περισσότερες περιόδους.

Πηγή: ot.gr