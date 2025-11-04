Προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του ΠαΣοΚ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, ενώ οι αναποφάσιστοι αναδεικνύονται στη δεύτερη θέση.

Ειδικότερα, σε σχέση με την πρόθεση ψήφου (επί των έγκυρων) η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 23,3%, ακολουθεί το ΠαΣοΚ με 11,7%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 5%.



Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση ανέφεραν πως σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ακρίβεια, ενώ το 15% από αυτούς «βλέπει» πως αποκλιμακώνεται.

Ακόμα, το 64% συμφωνεί με την πρόταση για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όσα πρέπει για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Διχασμένοι οι ερωτηθέντες όσον αφορά στην αξιολόγηση της κυβέρνησης για την Εθνική Άμυνα, αφού το 44% εξέφρασε θετική άποψη και, επίσης, το 44% εξέφρασε αρνητική άποψη.

Ωστόσο, το 48% όσων απάντησαν στη δημοσκόπηση, ανέφεραν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, το 33% επέλεξε το «λίγο» και το 18% το «πολύ».

Το 51% των συμμετεχόντων απάντησε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έναντι 26% που είναι «λίγο ικανοποιημένοι» και 21% «πολύ ικανοποιημένοι».

Ωστόσο, το 54% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση θεωρεί ότι «κανένα κόμμα» της Αντιπολίτευσης δεν μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική. Το ΠαΣοΚ ακολουθεί με 11% και τρίτη επιλογή είναι η Ελληνική Λύση με 7%.

Ακόμα, το 62% απάντησε πως δεν εμπιστεύεται «καθόλου» τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Στον αντίποδα, «πολύ» απάντησε το 5%, «αρκετά» το 12% και «λίγο» το 17%.

Ως προς την κομματική προέλευση, η πλειονότητα όσων εμπιστεύονται αρκετά ή πολύ τον Αλέξη Τσίπρα είναι κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας.