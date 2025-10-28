Η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και Χάρη Δούκα για το θέμα της «φροντίδας» του μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη έχει ένταση και διάρκεια. Δεν είναι όμως η μόνη που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των δύο πλευρών ύστερα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

O δήμαρχος Αθηναίων, όπως επισημαίνουν συνεργάτες του, δέχεται «συντονισμένα και διαδοχικά πυρά» από τον πρωθυπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στηρίζουν αυτή την κατηγορία στο γεγονός πως την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και μάλιστα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως «ο δήμαρχος Αθηναίων δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο γιατί ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι». Ενώ την αμέσως επόμενη ημέρα ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του δήλωσε πως «ο κ. Δούκας, στο θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν συμπεριφέρθηκε ως δήμαρχος, που πρέπει να καθαρίζει την πόλη του».

Η αντίδραση Δούκα

Στην πλατεία Κοτζιά αντέδρασαν. Απάντησαν στις επιθέσεις και τις κατηγορίες που δέχτηκαν από εκείνη την στιγμή και μετά. Δήλωσαν πως «ο χώρος καθαρίζεται καθημερινά, αλλά δεν σβήνονται τα ονόματα». Θύμισαν επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκείνος που έγνεψε στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών από το δυστύχημα των Τεμπών. Διαφωνήσαν με το κούρεμα αρμοδιοτήτων από την κυβέρνηση και έδωσαν ραντεβού στα δικαστήρια.

Πίσω ωστόσο και από αυτή τη νέα σύγκρουση, στενοί συνεργάτες του Δημάρχου Αθηναίων βλέπουν στοχοποίηση του. Υπογραμμίζουν δε, πως από την πρώτη ημέρα που ο Χάρης Δούκας κέρδισε στις εκλογές τον Κώστα Μπακογιάννη «το Μέγαρο Μάξιμου συμπεριφέρεται εκδικητικά». Σημειώνουν μάλιστα πως το περιβάλλον Μητσοτάκη αρχικά ενοχλήθηκε από τη συνεργασία με τον Κώστα Ζαχαριάδη και από τότε «σκοπός τους ήταν να υποταχθεί ο Δήμος σε αυτούς. Κάτι που δεν έχει συμβεί.

Στην πορεία διαπίστωσαν «και κάτι ακόμη», όπως προσθέτουν χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «ο Χάρης Δούκας κάνει και πολιτικές παρεμβάσεις που δημιουργούν συσπείρωση στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και οι κοινωνικές πλειοψηφίες που διαμορφώνονται ενοχλούν, απειλούν και για αυτό τον στοχοποιούν».

Η σύγκρουση με Δένδια

Όσα έγιναν την τελευταία εβδομάδα με φόντο το μνημείο και ο χαρτοπόλεμος με τον Νίκο Δένδια αποτελούν για πολλούς στην πλατεία Κοτζιά, αλλά και στην Χαριλάου Τρικούπη, ακόμη ένα επεισόδιο στο σίριαλ της πολιτικής σύγκρουσης που ξεκίνησε με την εκλογή Δούκα. Η επιλογή του Δήμου Αθηναίων για μετατροπή της Βασιλίσσης Όλγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, που θα ενώνει ξανά για τα οχήματα την Λεωφόρο Αμαλίας με την Αρδηττού έχουν απασχολήσει αρκετές φορές την επικαιρότητα.

Παράλληλα, «η άρνηση της κυβέρνησης στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου, με συνεννόηση τριών υπουργείων, επιβεβαιώνει τη διάθεση της για σύγκρουση σε κάθε πεδίο».

Η «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.»

Ένα τρίτο πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών ήταν και όσα συνέβησαν με την εταιρεία του Δήμου «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε». Μετά την εκλογή Χάρη Δούκα και λίγο πριν την ορκωμοσία του, το υπουργείο Οικονομικών, με τροπολογία που έφερε πήρε την εταιρεία από τον Δήμο Αθηναίων και την μετονόμασε σε «Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων Α.Ε». Συνεργάτες του Δημάρχου Αθηναίων υποστηρίζουν πως «αυτό είχε σαν αποτέλεσμα με ο δήμαρχος Αθηναίων να στερείται ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης».

Στο θέμα είχε παρέμβει και ο Χάρης Δούκας, όταν σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην ΕΡΤ τον Δεκέμβριο του 2023 είχε δηλώσει πως «ο κ. Μπακογιάννης, που είναι ακόμα δήμαρχος, είναι και πρόεδρος στην ‘Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε’. Έγινε πρόεδρος όντας δήμαρχος με αλλαγή στον νόμο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σταματάει ο Δήμος της Αθήνας να συμμετέχει στην ‘Ανάπλαση’ όταν ο κ. Μπακογιάννης δεν θα είναι πια δήμαρχος της Αθήνας» είχε δηλώσει τότε ο Χάρης Δούκας λίγες ώρες πριν αναλάβει καθήκοντα, βάζοντας στο κάδρο και τον πρώην Δήμαρχο της πρωτεύουσας.

Το Γηροκομείο

Από τροπολογία, αυτή τη φορά από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, πυροδοτήθηκε ακόμη μία κόντρα, καθώς η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι το Γηροκομείο, που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης, θα περάσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία και «αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου» και να μην υποχρεώνονται οι υπεύθυνοι να αιτιολογούν τις πωλήσεις και να γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις.

Η δικαίωση του ΣτΕ

Στην πλατεία Κοτζιά καταγγέλλουν την κεντρική διοίκηση πως κάνει παρεμβάσεις με τις οποίες αφαιρεί συνεχώς αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση. Η προσπάθεια κατάργησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου, όπως ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, είναι μία ακόμη. Τονίζουν μάλιστα πως η απόφαση του ΣτΕ, με την οποία εξαιρείται ο ΟΠΑΝΔΑ από την εφαρμογή της απόφασης του Υπουργείου, δικαιώνει το ομόφωνο αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου και την προσφυγή που κατέθεσε ο Δήμος Αθηναίων.

Επιπρόσθετα υπογραμμίζουν με ανακοίνωση τους πως «η κατάργηση των ΝΠΔΔ των Δήμων ανήκει στον αστερισμό νομοθετημάτων, με τα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε, από την αρχή της ανόδου της στην εξουσία, να ελέγξει το χώρο της αυτοδιοίκησης, επιβάλλοντας ένα συγκεντρωτικό και δύσκαμπτο μοντέλο διοίκησης. Ενσωματώνοντας, χωρίς κάποια πρότερη αξιολόγηση, τα Νομικά Πρόσωπα στους υποστελεχωμένους και υποχρηματοδοτούμενους Δήμους, μαζί με τις αρμοδιότητες και τις ανάγκες που τα συνοδεύουν, η Κυβέρνηση ουσιαστικά εξαναγκάζει τους Δήμους να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν – είτε άμεσα, μέσω εργολαβικών αναθέσεων είτε έμμεσα, μέσω Αναπτυξιακών Οργανισμών που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με ελλιπή δημόσιο έλεγχο».

Μέσα σε αυτές τις καταγγελίες για αφαίρεση αρμοδιοτήτων εντάσσεται και η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ πως οι πολεοδομίες θα φύγουν από τους δήμους και θα υπαχθούν στο Κτηματολόγιο.

Από το Δήμο Αθηναίων τονίζουν πως η κυβέρνηση πολιτεύεται πολεμώντας την αυτοδιοίκηση και πως «υπάρχει ξεκάθαρη προσπάθεια υπερσυγκέντρωσης πλούτου και αρμοδιοτήτων στο κράτος, χωρίς να βοηθάει αυτό σε τίποτα τους πολίτες».

Σε χθεσινή του δημόσια τοποθέτηση ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα φέροντας ένα παράδειγμα. «Η κυβέρνηση πριν λίγο καιρό διπλασίασε και τριπλασίασε τα πρόστιμά στον κώδικα οδική κυκλοφορίας. 100 εκατομμύρια είναι τα λεφτά τα οποία μαζεύονται και το 50% τα παίρνουν οι Δήμοι για να φτιάχνουν πεζοδρόμια, λακκούβες και να έχουμε λιγότερα ατυχήματα. Τα παίρνει τα λεφτά αυτά, αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε ,από τους Δήμους και τα πηγαίνει σε ταμεία ενστόλων» δήλωσε χαρακτηριστικά.