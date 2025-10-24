Νέα διάσταση λαμβάνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης ανάθεσης της καθαριότητας του χώρου σε ιδιωτική εταιρεία.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», αναφέρει ο Χάρης Δούκας σε ανακοίνωσή του.

Με την επίκληση του άρθρου 102, ο κ. Δούκας δεν αμφισβητεί μόνο την πολιτική επιλογή του υπουργείου, αλλά και τη συνταγματικότητα της πράξης.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι απλώς «ποιος θα καθαρίζει τον χώρο», αλλά ποιος έχει την εξουσία να αποφασίζει για ζητήματα τοπικής αρμοδιότητας, δηλαδή το Κράτος ή η Αυτοδιοίκηση, αμφισβητώντας, ουσιαστικά, την τροπολογία στο σύνολό της.

Η απάντηση του υπ. Αμυνας μετά την απόφαση Δούκα

Σε απάντησή του, το υπΕΘΑ αναφέρει ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Το παρασκήνιο της κόντρας

Τις τελευταίες ώρες, το Μνημείο έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Δήμο Αθηναίων.

Ο υπΕΘΑ Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε χθες συναντήσεις, τόσο με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όσο και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να εξασφαλιστεί «ο συντονισμός για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η απρόσκοπτη μέριμνα για έναν χώρο υψηλού συμβολισμού στο κέντρο της πρωτεύουσας».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο δήμαρχος Αθηναίων έδωσε έναν εντελώς διαφορετικό τόνο στη συζήτηση. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθάρισε πως το βάρος και η ευθύνη περνούν εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση, αφήνοντας να φανεί η δυσπιστία του στην ικανότητα της να διαχειριστεί αποτελεσματικά το Μνημείο: «Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

Η «φροντίδα» και η καθαριότητα

Η απάντηση του υπουργείου Άμυνας δεν άργησε να έρθει. «Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι θα αναθέσει «την καθαριότητα του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Με αυτό τον τρόπο, το υπουργείο μετέτρεψε την «φροντίδα» σε εργολαβία καθαριότητας, επιδιώκοντας να δείξει ότι αναλαμβάνει πράγματι την ευθύνη του χώρου.

Ο κ. Δούκας, πάντως, επανήλθε με νέα δήλωση, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση χθες ανέθεσε τη φροντίδα του Μνημείου στο Υπουργείο Άμυνας και σήμερα το Υπουργείο επικαλείται το Σύνταγμα για να τη μεταθέσει ξανά στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».