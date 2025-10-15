Μεγάλη διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και του Δήμου Αθηναίων, μετά την απόφαση μεταβίβασης της αρμοδιότητας της οικονομικής εποπτείας του Γηροκομείου Αθηνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σύμφωνα με εκπροσώπους του Δήμου, αφορμή για να ληφθεί αυτή η απόφαση στάθηκε η άρνηση του Δήμου (σ.σ. ως εποπτεύουσα Αρχή επί των οικονομικών) να δώσει το «πράσινο φως» για την εκποίηση ακίνητων – «φιλέτων» τα οποία ναι μεν ανήκουν στο φιλανθρωπικό σωματείο «Ελεήμων Εταιρεία», που διαχειρίζεται το Γηροκομείο Αθηνών, πλην όμως δεν περιλαμβάνονται στη λίστα του συμφώνου εξυγίανσης που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2023 μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και της διοίκησης Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών. Το σύμφωνο υπεγράφη μετά την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης που είχε υποβάλει το σωματείο με στόχο τη ρύθμιση των οφειλών του.

Στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει το σωματείο «Ελεήμων Εταιρεία» στις 13 Ιανουαρίου 2023 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Με την από 10.1.2023 υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών, κ. Σπύρο Χαμακιώτη, κατόπιν της έγκρισης του Σχεδίου Εξυγίανσης που υπέβαλε το σωματείο “Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών” Γηροκομείο Πτωχοκομείο, βάσει του άρθρου 55 και 56 του Ν. 4262/2014, αφενός ρυθμίζονται οι οφειλές του σωματείου και περιγράφονται οι τρόποι εισροής εσόδων προς εξόφλησή τους, δια της αναστολής των αναγκαστικών κατασχέσεων που εκχωρούσαν τις απαιτήσεις του σε οφειλέτες αυτού, δια της αξιοποίησης της περιουσίας του, δια της χρηματοδότησης αυτού, αφετέρου δε, περιφρουρείται και η επιτέλεση του φιλανθρωπικού σκοπού του, δια της ανακαίνισης των κτιρίων του και φιλοξενίας περισσότερων ηλικιωμένων και εξ αυτών πολλών απόρων, λόγω της λειτουργίας και διαβίωσης των οποίων, αντίστοιχα, εξασφαλίζεται και η απασχόληση δεκάδων εργαζομένων για την παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής και διοικητικής μορφής».

Μιλώντας στο ΒΗΜΑ, η Μαρία Στρατηγάκη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, εξηγεί ότι ο Δήμος έχει την οικονομική εποπτεία και δεν δέχτηκε – μετά από σύσταση της νομικής υπηρεσίας – την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του σωματείου «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών» που δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα του Συμφώνου Εξυγίανσης.

Να σημειωθεί ότι το Γηροκομείο Αθηνών τέθηκε υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο του 2016, μετά τη διαπίστωση σωρείας οικονομικών ατασθαλιών την περίοδο 2008 έως και 2013.

Χ. Δούκας: «Η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει»

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θυμίζει ότι το Γηροκομείο Αθηνών, έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στη φυλάκιση διοικήσεών του. Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του – τονίζει – αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία διαβούλευση, η κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

«Κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων»

«Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την Αυτοδιοίκηση και τον Δήμο της Αθήνας. Η κίνηση αυτή – όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια Υπουργός στην Βουλή – αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο Δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου. Η Κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας. Έχει αργήσει ο Δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κα Υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας. Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης», σημειώνει.

Ο κ. Δούκας καταγγέλλει «αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια» και καλεί «όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν», ενώ προειδοποιεί ότι «η Κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου».

Την αντίδραση και της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και συγκεκριμένα του επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», Κώστα Ζαχαριάδη, έφερε η συγκεκριμένη τροπολογία.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αιφνιδιαστική τροπολογία στη Βουλή και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, παίρνει το Γηροκομείο Αθηνών από τον Δήμο Αθηναίων, μεταφέροντας την αρμοδιότητα της εποπτείας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δηλαδή στο κράτος. Το κάνει τώρα, σε μια χρονική στιγμή που, μετά τα σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν το ίδρυμα επί χρόνια, αυτό καλείται να εφαρμόσει ένα σχέδιο εξυγίανσης υπό την εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μάλιστα αντιστέκεται σθεναρά στην πώληση περιουσιακών στοιχείων του ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, χωρίς τις αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας και χωρίς τεκμηρίωση ότι έτσι υπηρετείται το συμφέρον του Γηροκομείου Αθηνών και των ωφελούμενων της πόλης, των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και όχι του κάθε αγοραστή», ανέφερε.

Δημιουργείται «κενό» στον έλεγχο

Με την τροπολογία της κυβέρνησης – σημειώνει ο κ. Ζαχαριάδης – δημιουργείται μεγάλο κενό στον έλεγχο και στην εποπτεία κάθε διαδικασίας πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου Αθηνών.

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη εξέλιξη που η κυβέρνηση οφείλει να αναιρέσει, αλλά και να απολογηθεί γι’ αυτή. Η περιουσία του Γηροκομείου δεν είναι μια ακόμη ευκαιρία για κάποιους, είναι το μέσο στήριξης των ανθρώπων που φροντίζει και ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι εμπόδιο, αλλά εγγυητής των διαδικασιών, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι λέει για όλα αυτά ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης; Αφού έχασε το Δήμο, τώρα μαζί με την κυβέρνηση που στηρίζει και στηρίζεται προχωρούν με αυτήν την άθλια μεθόδευση καθώς δεν μπορούν να χωνέψουν το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών το 2023», είπε.

Ηλιόπουλος: «Γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο;»

Σε παρέμβαση στη Βουλή προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος. Ο κ. Ηλιόπουλος ρώτησε την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου αν το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας γνωρίζει τη συγκεκριμένη τροπολογία. «Έχει γίνει κάποια διαβούλευση με το Δήμο Αθηναίων; Υπάρχει σύμφωνη γνώμη ή όχι;», ρώτησε ο κ. Ηλιούπουλος. Χαρακτήρισε δε, τα περί εποπτείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως μια «σκιά» και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

Μιχαηλίδου: «Ο Δήμος δεν αφήνει την γραφειοκρατία να ξεκολλήσει»

Από την πλευρά της η κυρία Μιχαηλίδου, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι το Γηροκομείο «είναι ένας φορέας που φιλοξενεί γιαγιάδες και παππούδες πάνω από έναν αιώνα. Είναι ένας ιστορικός φορέας, αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει διαχρονικά ότι είναι ένας φορέας που δεν έχει καταφέρει την οικονομική του εξυγίανση», είπε.

Σύμφωνα με την υπουργό, «τα Ιδρύματα ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Έχει τις κατάλληλες υπηρεσίες να κάνει ελέγχους νομιμότητας. Το 2023 κάναμε ένα πείραμα, είπαμε μήπως μετά από τόσες δεκαετίας να πάει ο έλεγχος του Γηροκομείου στον δήμο, μήπως πάνε τα πράγματα καλύτερα. Δύο χρόνια μετά δεν φαίνεται να έχει πάει καλύτερα. Έχει ζητήματα βιωσιμότητας», είπε κατηγορώντας το Δήμο ότι «δεν αφήνει την γραφειοκρατία να ξεκολλήσει».