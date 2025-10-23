Ανάρτηση μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Πέμπτης με τον Νίκο Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Σε αυτή αναφέρει:
«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.
Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.
Καλή τους τύχη»