Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί». Με αυτό το σύνθημα ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να δώσει όχι μόνο το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου, αλλά και να σηματοδοτήσει την απαρχή ενός νέου πολιτικού κύκλου. Ένας κύκλος που, σύμφωνα με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο υπό διαμόρφωση εγχείρημα, φιλοδοξεί να εκφράσει κοινωνικές δυνάμεις, πολίτες που απομακρύνθηκαν από την πολιτική, αλλά και ένα ευρύτερο αίτημα ανανέωσης στον προοδευτικό χώρο.

Η εκδήλωση στο Θησείο, οι εθελοντές και η οργάνωση

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ανακοίνωση του νέου φορέα έχει ήδη ξεκινήσει. Το Θησείο, όπου θα παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και οι βασικές πολιτικές αρχές του κόμματος, το βράδυ της προσεχούς Τρίτης 26 Μαΐου, αντιμετωπίζεται από τους επιτελείς της Αμαλίας ως η αφετηρία μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής καμπάνιας. Και σε αυτή την προσπάθεια, οι εθελοντές δεν αποτελούν απλώς ένα βοηθητικό εργαλείο. Αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται το νέο εγχείρημα.

Από την πρώτη στιγμή, η λογική που κυριάρχησε ήταν ότι το νέο κόμμα δεν μπορεί να στηθεί αποκλειστικά μέσα από παραδοσιακούς κομματικούς μηχανισμούς. Αντίθετα, επιδιώκεται να αποκτήσει κοινωνικές ρίζες, συμμετοχικό χαρακτήρα και ανοιχτές διαδικασίες. Έτσι, δεκάδες εθελοντές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν προηγούμενη κομματική εμπλοκή, άρχισαν να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε επίπεδο λειτουργίας: από την οργανωτική υποστήριξη και τη διαχείριση δράσεων μέχρι την επικοινωνία, τα social media, τις τοπικές παρεμβάσεις και τη δικτύωση με κοινωνικούς φορείς.

Οι προηγούμενες πρωτοβουλίες, η Θεσσαλονίκη και το Unmute

Οι άνθρωποι αυτοί αποτέλεσαν τη δύναμη πυρός όλων των προηγούμενων πρωτοβουλιών του Αλ. Τσίπρα. Οι περιοδείες της «Ιθάκης» στηρίχθηκαν σε εκατοντάδες εθελοντές, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια. Σε κάθε πόλη και σε κάθε περιοχή δημιουργήθηκαν μικροί πυρήνες ανθρώπων που ανέλαβαν να οργανώσουν εκδηλώσεις, συζητήσεις και επαφές με την τοπική κοινωνία. Για πολλούς στην Αμαλίας, η ανταπόκριση εκείνης της περιόδου αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη ότι υπάρχει κοινωνικό έδαφος για μια νέα πολιτική προσπάθεια.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εμπειρία της Θεσσαλονίκης. Εκεί πραγματοποιήθηκε μία από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις αυτοοργάνωσης εθελοντών, παρουσία και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί από τους συμμετέχοντες είχαν έρθει σε επαφή μαζί του κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην πόλη και στη συνέχεια παρέμειναν ενεργοί, συγκροτώντας έναν δυναμικό πυρήνα νέων ανθρώπων. Από εκείνη τη διαδικασία γεννήθηκε και το πρώτο μεγάλο event του Unmute, μια πρωτοβουλία που επιχείρησε να δώσει βήμα σε νέες γενιές να εκφραστούν ανοιχτά, έξω από τις παραδοσιακές φόρμες πολιτικής συμμετοχής.

Το Unmute εξελίχθηκε γρήγορα σε σημείο αναφοράς για το νέο εγχείρημα. Δεκάδες νέοι και νέες συμμετείχαν ενεργά, οργανώνοντας συζητήσεις, δράσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Η φιλοσοφία του ήταν απλή αλλά πολιτικά στοχευμένη: να «πατήσουν unmute» άνθρωποι που αισθάνονταν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται. Αντίστοιχη ήταν και η προσπάθεια του Unmute Now στην Αθήνα, που στήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από εθελοντές του νέου εγχειρήματος.

Οι πρόσφατες δράσεις και η επόμενη φάση

Ανάλογη εικόνα υπήρξε και στην επιτυχημένη εκδήλωση στο Χαλάνδρι, όπου η οργάνωση βασίστηκε σε ανθρώπους που το τελευταίο διάστημα έχουν ενταχθεί στην προσπάθεια γύρω από τον Αλ. Τσίπρα. Οι ίδιες δυνάμεις βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή για την προετοιμασία της μεγάλης εκδήλωσης στο Θησείο, τόσο στο οργανωτικό κομμάτι όσο και στην επικοινωνιακή καμπάνια που τη συνοδεύει.

Σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει κλιμάκωση των δημόσιων παρεμβάσεων. Περιοδείες, ανοιχτές συζητήσεις, θεματικές εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια προσπάθεια το νέο κόμμα να αποκτήσει άμεση επαφή με την κοινωνία πριν ακόμη ολοκληρωθεί η οργανωτική του συγκρότηση.

Τα νέα πρόσωπα, η άμεση επαφή με την κοινωνία και οι προκλήσεις

Ο οδικός χάρτης της επόμενης ημέρας δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην παρουσία του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, στόχος είναι να αναδειχθούν νέα πρόσωπα με κοινωνική αναφορά: άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες, εργαζόμενοι, αγρότες, επαγγελματίες, άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης. Πρόσωπα που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της πολιτικής καμπάνιας σε τοπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το βασικό εργαλείο που φαίνεται να επιλέγει η Αμαλίας είναι μια σύγχρονη εκδοχή του «πόρτα-πόρτα». Όχι με τη στενή, παραδοσιακή έννοια της κομματικής στρατολόγησης, αλλά ως μια προσπάθεια συνεχούς και άμεσου διαλόγου με τους πολίτες. Οι συζητήσεις δεν θα περιορίζονται σε αίθουσες και οργανωμένες εκδηλώσεις. Αντίθετα, η λογική είναι να μεταφερθούν εκεί όπου εκτυλίσσεται η πραγματική καθημερινότητα: στους χώρους εργασίας, στα μέσα μεταφοράς, στις λαϊκές αγορές, στις γειτονιές, στις καφετέριες και στα πανεπιστήμια.

Στο επιτελείο του νέου φορέα θεωρούν ότι η πολιτική αποσύνδεση μεγάλου μέρους της κοινωνίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κλασικές επικοινωνιακές καμπάνιες. Για αυτό και επιδιώκεται η δημιουργία ενός διαρκούς δικτύου ανθρώπινης επαφής και πολιτικής συζήτησης. Η στόχευση είναι διπλή: αφενός η έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στα πεπραγμένα της και αφετέρου η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, από την οικονομία και την εργασία μέχρι το κοινωνικό κράτος, τη στέγαση, τη νέα γενιά και τη δημοκρατία.

Το Ινστιτούτο, το μότο και η καταληκτική διακήρυξη

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχουν ήδη αναλάβει επιστημονικές ομάδες και δίκτυα ειδικών που συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν εθελοντικά, προσφέροντας τεχνογνωσία, εμπειρία και προτάσεις πολιτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επεξεργασίες για μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, με στόχο το νέο κόμμα να εμφανιστεί όχι μόνο ως πολιτική πρωτοβουλία διαμαρτυρίας, αλλά και ως δύναμη κυβερνητικής προοπτικής.

Στην Αμαλίας γνωρίζουν ότι το στοίχημα είναι δύσκολο. Η φθορά της πολιτικής, η κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στα κόμματα και η απογοήτευση μεγάλου μέρους των πολιτών αποτελούν σοβαρά εμπόδια. Ωστόσο, θεωρούν ότι ακριβώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να υπάρξει χώρος για μια νέα προσπάθεια που θα στηρίζεται περισσότερο στη συμμετοχή και λιγότερο στους παραδοσιακούς μηχανισμούς εξουσίας.

Μπορεί ακόμη να μην έχει ανακοινωθεί επίσημα το όνομα του νέου κόμματος, όμως το πολιτικό του μότο θεωρείται ήδη δεδομένο: «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Ένα σύνθημα που αποτυπώνει τη φιλοδοξία του εγχειρήματος να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης και συλλογικής συμμετοχής και όχι ως μια κλειστή κομματική πρωτοβουλία κορυφής. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που επιχειρεί να συμπυκνώσει η φράση του Αλέξη Τσίπρα: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί».