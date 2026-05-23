Σε εκλογικούς ρυθμούς έχει μπει η κυβέρνηση, με στρατηγικό πλάνο απέναντι στους πολιτικούς της αντιπάλους παλιούς και νέους.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι όπως αποφασίστηκε στις τελευταίες συσκέψεις, προέχει η προβολή του κυβερνητικού έργου ταυτόχρονα με όσα έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα.

Στο κυβερνητικό επιτελείο βρίσκονται οι μετρήσεις που γίνονται πια περισσότερο στοχευμένες και ποιοτικά, αλλά και περιοχικά για να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη αποτύπωση του κλίματος που επικρατεί.

Η νέα γραμμή και οι Αμερικανοί επικοινωνιολόγοι

Σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές, η κυβέρνηση ακολουθεί μία νέα γραμμή, σύμφωνα με την οποία «δεν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη».

Αυτό σημαίνει ότι και στην περίπτωση που οι ψηφοφόροι δεν δώσουν ποσοστά αυτοδυναμίας, θα αναζητηθεί λύση κυβερνητικής συνεργασίας για να μην μπει ο τόπος σε περιπέτειες, σε τέτοιους δύσκολους καιρούς και ακολουθηθεί ένα επικίνδυνο σπιράλ διαδοχικών εκλογών με την χώρα ακυβέρνητη.

Στην εξίσωση έχουν μπει σιγά σιγά και τα επικοινωνιακά επιτελεία των αμερικανικών εταιριών που χρησιμοποιεί σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις η κυβέρνηση ώστε να υπάρχει ένας εμπλουτισμός σε στοιχεία, καταγραφές και εν τέλει χάραξη στρατηγικής και τακτικής ανάλογα με τις εξελίξεις εβδομάδα με την εβδομάδα.

Ο «πόλεμος στην τοξικότητα» και η περιοδεία στη Σπάρτη

Σε πρώτη φάση, έχει αποφασιστεί ο «πόλεμος στην τοξικότητα». Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν θα «σπαταλούν» τον χρόνο τους σε άσκοπες μάχες που δημιουργούν τοξικότητα και δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή, δείχνοντας ότι τηρεί στάση υπευθυνότητας και ενασχόλησης με τα προβλήματα του τόπου.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες : «η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών την ώρα που η αντιπολίτευση έχει προσκολληθεί μονοθεματικά στην τοξικότητα καθώς δεν διαθέτει ούτε προγραμματικό λόγο ούτε κοστολογημένες πολιτικές προτάσεις. Οι πολίτες, όπως φάνηκε και στη χθεσινή περιοδεία του ΠΘ στη Σπάρτη, ενδιαφέρονται για λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν, για καλύτερες υποδομές, νοσοκομεία κλπ στην περιοχή τους και καλύτερο βιοτικό επίπεδο».

Η απάντηση στα νέα κόμματα

Σε ό,τι αφορά στη δημιουργία νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα από την κυβέρνηση τονίζουν ότι «η θέση της κυβέρνησης είναι πως δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών, είμαστε προσηλωμένοι στο έργο μας. Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα, είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο».