Έναν ανελέητο πόλεμο κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, δηλαδή τους Δήμους της χώρας, έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση. Μετά την πρόθεσή της να αφαιρέσει από τους Δήμους τις βασικές αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης (σ.σ. Πολεοδομίες), ανάμεσά τους και τον «κορμό» που είναι η έκδοση των οικοδομικών αδειών, προχωρεί τώρα με τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Με απλά λόγια, τους «απογυμνώνει» μην επιτρέποντας τους ουσιαστικά να κάνουν έργα προς όφελος των δημοτών τους. Ειδικά σε μεγάλους Δήμους, όπως αυτός της Αθήνας, η επίθεση είναι εντονότερη από την επομένη κιόλα των αυτοδιοικητικών εκλογών, οπότε άλλαξε χέρια η «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ», αφήνοντας εκτός τον Δήμο Αθηναίων. Προσφάτως δε, ελήφθη απόφαση μεταβίβασης της αρμοδιότητας της οικονομικής εποπτείας του Γηροκομείου Αθηνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ δεν έχει λήξει η διαμάχη για την καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Για το τελευταίο, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έχει απευθύνει προειδοποίηση προς την κυβέρνηση ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος. Βάσει της επίμαχης τροπολογίας, την ευθύνη της καθαριότητας του μνημείου έχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αυτή θα ανατεθεί σε ιδιώτες.

Η κυβέρνηση παίρνει από τους Δήμους 50 εκατ.

Για κορύφωση της επίθεσής της στους Δήμους με επικίνδυνους ακροβατισμούς που στρέφονται ευθέως κατά των πολιτών, κατηγορεί την κυβέρνηση ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο κ. Δούκας καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση αιφνιδιαστικά και εν κρυπτώ, ετοίμασε νομοσχέδιο, με το οποίο αφαιρεί από τους Δήμους περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). «Σε μια μοναδικής ευρωπαϊκής πρωτοτυπίας ρύθμιση αφαιρεί πόρους από τους Δήμους, με τους οποίους χρηματοδοτούν έργα και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και τους διανέμει κατά προτεραιότητα στα Ταμεία Πρόνοιας Αστυνομικών, στην Πρόνοια Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, στην Πρόνοια εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού. Μάλιστα, πριν τους αφαιρέσει τα έσοδα από τα πρόστιμα, νομοθέτησε τον τριπλασιασμό τους», τονίζει, και συνεχίζει: «Την ώρα που στα λόγια η κυβέρνηση κόπτεται για την οδική ασφάλεια, στερεί από τους Δήμους και τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουν για να χρηματοδοτούν έργα που αφορούν την ασφάλεια του οδικού δικτύου, το οποίο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ευθύνεται αποκλειστικά για ένα στα 10 τροχαία ατυχήματα. Δεν μας εκπλήσσει η κυβερνητική τακτική. Την είδαμε να ξετυλίγεται από την φετινή ΔΕΘ, όταν απέκλεισε επιδεικτικά τους δήμους ακόμα και με ένα ευρώ ενίσχυση, από το υπερπλεόνασμα των 9 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού για το οποίο πανηγυρίζει το κυβερνητικό επιτελείο. Είχαμε επισημάνει έγκαιρα, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δυσανεξία στους αποκεντρωμένους θεσμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ό,τι δεν ελέγχει το επιτελικό κράτος του Μαξίμου, επιχειρεί να το αποδυναμώσει».

Όπως αναφέρει ο κ. Δούκας, τη στιγμή που η κυβέρνηση «… αναθέτει στους Δήμους νέες αρμοδιότητες (π.χ. τοποθέτηση καμερών στους δρόμους), όχι μόνο δεν μεταφέρει νέους πόρους, αλλά αφαιρεί και πόρους που οι Δήμοι διαχειρίζονται εδώ και δεκαετίες».

Σημειώνει δε ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα πρόστιμα του ΚΟΚ προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των επιθετικών κυβερνητικών πολιτικών κατά της Αυτοδιοίκησης, όπως η παρακράτηση θεσμοθετημένων πόρων, η διατήρηση των μνημονιακών περιορισμών για πόρους και προσωπικό, το τέλος ταφής απορριμμάτων, ο αποκλεισμός από την διαχείριση απορριμμάτων και νερών, ο αποκλεισμός από τα έσοδα του τέλους ανθεκτικότητας, ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) και η αφαίρεση της αρμοδιότητας των Πολεοδομιών.

Ο δήμαρχος Αθηναίων καλεί τους συναδέλφους να είναι ενωμένοι σε αυτή τη νέα επίθεση και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), να εγκαταλείψει τον δρόμο «των δηλώσεων και ανακοινώσεων καταδίκης» και να αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες για να αποσυρθεί η επίμαχη ρύθμιση από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Επίσης, καλεί τους εκπροσώπους των κομμάτων να αναλάβουν πρωτοβουλίες «για να σταματήσουν την ενορχηστρωμένη επίθεση της κυβέρνησης στην Αυτοδιοίκηση».

Αντιαυτοδιοικητική η παρέμβαση της κυβέρνησης

Σε ανάλογο ύφος μιλά και ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Έως σήμερα το κράτος έδινε αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς πόρους ή έστω μέρος των απαιτούμενων πόρων. Τώρα βλέπουμε ότι προχωράει παρακάτω, νομοθετώντας νέες αρμοδιότητες αφαιρώντας όμως τα έσοδα που προέκπυπταν μέχρι σήμερα», αναφέρει, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «επιχειρεί μία κακόβουλη, αντιαυτοδιοικητική και απολύτως αδικαιολόγητη παρέμβαση».

Σε ρόλο θεατή η Αυτοδιοίκηση

Ο κ. Κωνσταντέλλος επισημαίνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση υποβαθμίζεται για μία ακόμα φορά σε ρόλο θεατή, καθώς το ποσοστό των εσόδων που ενδέχεται να αποδίδεται στους Δήμους δεν καθορίζεται καν νομοθετικά, αλλά παραπέμπεται σε μελλοντικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, κατόπιν εισήγησης της ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας). Δηλαδή – εξηγεί – αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε κυβέρνησης. «Το ύψος και ο τρόπος κατανομής των εσόδων δεν είναι θεσμικά εγγυημένα, αλλά εξαρτώνται αποκλειστικά από μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις. Πρόκειται για περαιτέρω αφαίρεση από τα ήδη χειμαζόμενα ταμεία των Δήμων. Πρόκειται για μεγάλο νομοθετικό ολίσθημα και οδηγεί στην περαιτέρω απογύμνωση της Αυτοδιοίκησης από οικονομικούς πόρους», προσθέτει.

3Β: Απώλεια 500.000 ευρώ ετησίως

Ενδεικτικά αναφέρει πως στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η απώλεια αυτή μπορεί να φτάσει το ύψος των 500.000 ευρώ ετησίως – χρήματα που σήμερα κατευθύνονται στο Δήμο για έργα οδικής ασφάλειας, συντήρηση υποδομών, φωτισμό και παρεμβάσεις στους δρόμους που σώζουν ανθρώπινες ζωές.

«Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι»

Με τη λαϊκή παροιμία «εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι», ο κ. Κωνσταντέλλος καταγγέλλει την προσπάθεια της κυβέρνησης να στραγγαλίσει οικονομικά τους Δήμους. «Αντί η κυβέρνηση να αποδίδει στους Δήμους πόρους και αρμοδιότητες, να στηρίζει την οικονομική τους αυτοτέλεια και να επιβραβεύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά τους, επιλέγει να αφαιρεί ακόμη και τα πενιχρά έσοδα που εξασφαλίζουν την λειτουργική βιωσιμότητα τους. Και αυτό, μάλιστα, συμβαίνει ενώ η ίδια η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την υπεραπόδοση του κρατικού προϋπολογισμού και τα πλεονάσματα του δημοσιονομικού αποτελέσματος. Δηλαδή, την ώρα που τα κρατικά ταμεία γεμίζουν πέραν των αναμενόμενων ποσών, οι Δήμοι στραγγαλίζονται οικονομικά».