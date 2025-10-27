«Ο νόμος θα εφαρμοστεί», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε προ ημερών για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Με αφορμή τη χθεσινή συγκέντρωση πολιτών, με κάποιους να κρατάνε σκούπες για να καθαρίσουν το σημείο, ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σημείωσε ότι η τροπολογία έχει ψηφιστεί και έχει δημοσιευτεί και άρα είναι σε εφαρμογή. Όπως εξήγησε, το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας θα ξεδιπλώνεται της επόμενες μέρες, ενώ όπως υπογράμμισε αυτό θα γίνει με τρόπο ώστε «να αποφευχθούν ενέργειες και προβοκάτσιες».

«Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

Η ελληνική αστυνομία, πρόσθεσε, έχει σχέδιο και δεν θα εξαιρείται κανείς από ότι ορίζει η τροπολογία. Δεν απαγορεύεται η παρουσία αλλά η συγκέντρωση, συλλαλητήρια με διάφορους δήθεν αλληλέγγυους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική δεν θα επιτρέπεται, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. «Ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται το μνημείο εκεί, δεν θα είναι είναι επιτρεπτή από την ΕΛ.ΑΣ», τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει και για τη διελκυστίνδα μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του δημάρχου Αθηναίων τονίζοντας πως ο Χάρης Δούκας «άλλα έλεγε τη μία ημέρα, και άλλα την άλλη, τη μία έλεγε το Α και την άλλη το Ω» και επεσήμανε ότι για την κυβέρνηση «το θέμα θεωρείται λήξαν, η τροπολογία ψηφίστηκε από όλους τους βουλευτές της ΝΔ».

«Εμείς δεν ζυγίζουμε τους νεκρούς»

Σε ό,τι αφορά τις αυριανές παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση δεν θεωρεί αντιπάλους τους συγγενείς θυμάτων μιας τραγωδίας, εμείς δεν ζυγίζουμε τους νεκρούς». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καυτηρίασε τη δήλωση του δημάρχου Αθηναίων πως τα μνημεία είναι εκεί ενίοτε για να συμβολίσουν την ανυπακοή, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση ατυχή και τόνισε ότι «τα μνημεία είναι εκεί για να τιμούν τους ήρωες του έθνους».

Σχετικά με την επίθεση στον Μάκη Βορίδη, ο Παύλος Μαρινάκης την καταδίκασε αφήνοντας αιχμές και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πρώτο το ΠαΣοΚ. Όπως ανέφερε ήταν μια δήλωση «με μισή καρδιά».

«Όλες οι επιθέσεις είναι καταδικαστέες, αλλά σκεφτείτε τι έχουν στο μυαλό τους για να επιτίθενται σε έναν άνθρωπο που είναι με την οικογένειά του. Η θέση αυτών των ανθρώπων είναι σε ένα κελί. Η Αστυνομία έχει παρουσιάσει επιτυχίες σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις εξιχνίασης και είμαι βέβαιος ότι και σε αυτή την περίπτωση αυτή θα έχουμε πολύ σύντομα συλλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν γρήγορα στη φυλακή», σημείωσε.

«Οι πιο ακραίοι των ακραίων κάνουν τέτοιες επιθέσεις»

Πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και σε ερώτηση για το αν η πολιτική σκηνή έχει επιστρέψει στις μέρες των προηγούμενων ετών με επιθέσεις σε πολιτικά στελέχη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε τέτοιες ημέρες διχασμού: της πάνω και της κάτω πλατείας, των αγανακτισμένων, εκείνων που φώναζαν «προδότες και γερμανοτσολιάδες» και οι πρωταγωνιστές της πάνω και της κάτω πλατείας, από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά συγκυβέρνησαν και φόρτωσαν στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια, φωτογραφικές διατάξεις σε ποινικό κώδικα και όχι μόνο, δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους και την πιο δύσκολη περίοδο για τη χώρα».

Με αιχμή προς την αντιπολίτευση είπε πως «η κλιμάκωση αυτής της ρητορικής ή η διάθεση για κλιμάκωση αυτής της ρητορικής, για να είμαστε πιο ακριβείς, ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, με αφορμή την επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Μιλάμε για τα κόμματα που ένας πρόεδρος έλεγε τον Πρωθυπουργό «ενορχηστρωτή της συγκάλυψης» και στο κόμμα του μιλούσαν ακόμα και για χαμένα βαγόνια. Αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό, γιατί το ΠαΣοΚ ήταν στην άλλη πλευρά, στη σωστή πλευρά της ιστορίας πριν από δέκα χρόνια. Μιλάμε για ένα άλλο κόμμα -μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ- όπου ο πρόεδρός του πήγε να συσχετίσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, πριν καλά καλά γίνει οποιαδήποτε ιατρική πραγματογνωμοσύνη. Μιλάμε για τη Βουλή που έχει μέσα την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία προσέβαλε όχι μόνο μία και δύο φορές τη μνήμη ενός νεκρού στα Τέμπη, του νεκρού μηχανοδηγού και κουνάει το δάχτυλο ως «κήρυκας δικαιοσύνης και ευαισθησίας». Μιλάμε για τα υπόλοιπα κόμματα, τα ακραία κόμματα, με τους δήθεν εξαφανισμένους νεκρούς και τα χαμένα βαγόνια. Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι χρειάζεται να «πέσουμε από τα σύννεφα» με αυτό το πολιτικό σύστημα, όταν βλέπουμε, ότι οι πιο ακραίοι των ακραίων κάνουν τέτοιες επιθέσεις».