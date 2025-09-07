Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας κατά του πρωθυπουργού, κατηγορώντας την κυβέρνηση του για καθυστερημένη σπουδή ανακατάληψης της αρμοδιότητας που αφορά στις πολεοδομίες, μετά από έξι χρόνια εγκατάλειψής τους.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τίτλο «Ο Πρωθυπουργός τιμωρεί τους Δήμους», ο δήμαρχος Αθηναίων καλεί σε δυναμικές αντιδράσεις, σχολιάζοντας με καυστικό ύφος το γεγονός ότι «η ”αγαπημένη” Κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς. Της διαφθοράς που ο Δήμος Αθηναίων πολέμησε και πολεμάει αποτελεσματικά, σπάζοντας όλα τα αποστήματα που κληρονόμησε».

Ο Πρωθυπουργός τιμωρεί τους Δήμους. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πανηγυρικά. Ο πρωθυπουργός «ξέχασε» την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Τη θυμήθηκε μία και μοναδική φορά για να την τιμωρήσει. Αφαιρεί από τους Δήμους την αρμοδιότητα των Πολεοδομιών, ένα από τα βασικά εργαλεία,… pic.twitter.com/XEgGNIHJNt

— Haris Doukas (@h_doukas) September 7, 2025

«Ο Πρωθυπουργός τιμωρεί τους Δήμους

Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πανηγυρικά. Ο πρωθυπουργός «ξέχασε» την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Τη θυμήθηκε μία και μοναδική φορά για να την τιμωρήσει. Αφαιρεί από τους Δήμους την αρμοδιότητα των Πολεοδομιών, ένα από τα βασικά εργαλεία, δηλαδή, που έχουμε για την ανάπτυξη των πόλεών μας. Αφού η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις πολεοδομίες έξι χρόνια χωρίς προσωπικό και πόρους, τις θυμήθηκε τώρα, λίγους μήνες αφότου οι Δήμοι με τις πολεοδομίες τους, ανέτρεψαν τα κυβερνητικά σχέδια για τσιμεντοποίηση των πόλεων μέσω του ΝΟΚ.

Εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς η «αγαπημένη» Κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς. Της διαφθοράς που ο Δήμος Αθηναίων πολέμησε και πολεμάει αποτελεσματικά, σπάζοντας όλα τα αποστήματα που κληρονόμησε.

Όσο για την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, όπως φαίνεται, ακόμη χειροκροτεί τον Πρωθυπουργό.

Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην Αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά».