Μόνο απλή δεν είναι η υπόθεση εφαρμογής της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που ψηφίστηκε την Τετάρτη στη Βουλή. Λίγες ώρες μετά, το Μνημείο βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Δήμο Αθηναίων, με φόντο τις αρμοδιότητες καθαριότητας και φροντίδας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε χθες συναντήσεις τόσο με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όσο και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να εξασφαλιστεί «ο συντονισμός για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η απρόσκοπτη μέριμνα για έναν χώρο υψηλού συμβολισμού στο κέντρο της πρωτεύουσας».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε έναν εντελώς διαφορετικό τόνο στη συζήτηση. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθάρισε πως το βάρος και η ευθύνη περνούν εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση, αφήνοντας να φανεί η δυσπιστία του στην ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί αποτελεσματικά το Μνημείο: «Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

Η «φροντίδα» και η καθαριότητα

Η απάντηση του Υπουργείου Άμυνας δεν άργησε να έρθει. «Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι θα αναθέσει «την καθαριότητα του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Με αυτό τον τρόπο, το Υπουργείο μετέτρεψε την «φροντίδα» σε εργολαβία καθαριότητας, επιδιώκοντας να δείξει ότι αναλαμβάνει πράγματι την ευθύνη του χώρου.

Ο κ. Δούκας, πάντως, επανήλθε με νέα δήλωση, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση χθες ανέθεσε τη φροντίδα του Μνημείου στο Υπουργείο Άμυνας και σήμερα το Υπουργείο επικαλείται το Σύνταγμα για να τη μεταθέσει ξανά στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…».

Μετά το πινγκ πονγκ δηλώσεων και ανακοινώσεων, για το Μαξίμου τώρα ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα, με κυβερνητικές πηγές να τονίζουν πως πλέον η τροπολογία πρέπει να εφαρμοστεί στη πράξη

Την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας θα βρεθούν μαζί στα αποκαλυπτήρια της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έργο του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να σταλεί και το μήνυμα συνέχειας της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πρόβα τζενεράλε με τα ΜΑΤ

Παράλληλα, την ώρα των παραπάνω ανακοινώσεων, η χθεσινή εικόνα μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λειτούργησε, στην πράξη, ως το πρώτο τεστ εφαρμογής της νέας τροπολογίας. Ο χώρος παρέμεινε αποκλεισμένος από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς φοιτητές που συμμετείχαν σε πορεία δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο.

Ετσι αναδείχθηκαν οι πραγματικές προκλήσεις της επόμενης μέρας: πώς η «φροντίδα» μεταφράζεται σε διαχείριση, και πώς μια ρύθμιση που σχεδιάστηκε για να αποκαταστήσει την τάξη κινδυνεύει να αποκαλύψει, ήδη από το πρώτο της βήμα, τα όρια της εφαρμογής της.

Το πρώτο τεστ την 28η Οκτωβρίου

Το πραγματικό τεστ, ωστόσο, πλησιάζει. Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα είναι η πρώτη δοκιμασία εφαρμογής της νέας ρύθμισης. Ήδη η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε συναγερμό, καθώς συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και ομάδες αλληλέγγυων σχεδιάζουν να βρεθούν στο Σύνταγμα. Οι συσκέψεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι συνεχείς, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της παρέλασης.