Δεν χρειάζονται πολλά. Δύο αριθμοί είναι αρκετοί. «Six seven» ή αλλιώς «6-7». Το νέο viral στο TikTok, που ανήκει στη σφαίρα του brainrot, έχει καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να εισβάλει στα σχολεία και να γίνει μέρος της γλώσσας των εφήβων, προκαλώντας πολλές απορίες σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η Γενιά Άλφα (Gen Alpha), που περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν μετά το 2010 και λίγο πριν το 2020, επαναλαμβάνει τυχαία τους αριθμούς και γελάει με το «αστείο». Το «6-7» ξεπήδησε μέσα από το TikTok και τα YouTube Shorts, αλλά είναι αρκετοί αυτοί που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι. Ας το εξηγήσουμε, λοιπόν.

«Six seven», καλωσήρθες στον κόσμο του brainrot

Το νέο αυτό φαινόμενο προέρχεται από το τραγούδι «Doot Doot» του ράπερ Skrilla, στο οποίο επαναλαμβάνεται ο στίχος «six-seven». Ο ήχος αυτός ήταν αρκετά χαρακτηριστικός ώστε οι χρήστες να τον απομονώσουν και να τον αναρτήσουν στο διαδίκτυο.

Ένα δημοφιλές βίντεο στο TikTok, που δείχνει ένα παιδί σε αγώνα μπάσκετ να φωνάζει «6-7» στην κάμερα λίγο πριν ένας παίκτης βάλει καλάθι, εκτόξευσε τη δημοτικότητα του meme.

Το πρόσωπο του παιδιού συνδέθηκε άμεσα με το meme και γρήγορα έγινε αντικείμενο όλο και πιο παράξενων, αλλοιωμένων βίντεο, μερικά από τα οποία τον παρουσιάζουν σαν μια φιγούρα βγαλμένη από analog horror, ένα υποείδος τρόμου που χρησιμοποιεί την αισθητική και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παλιάς αναλογικής τεχνολογίας, όπως VHS, κασέτες και παλιές τηλεοράσεις.

Αυτά τα memes απέκτησαν δική τους ζωή, εμπνέοντας ακόμα και βίντεο που προκαλούν αληθινά ανατριχιαστική ατμόσφαιρα στο TikTok.

Τι σημαίνει πραγματικά

Υπάρχει συζήτηση για το αν το «6-7» έχει συγκεκριμένο νόημα. Κάποιοι θεωρούν ότι χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι «μέτριο» ή «mid», όμως οι περισσότεροι συμφωνούν ότι οι αριθμοί δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα.

Δεν πρόκειται για συγκεκριμένο περιεχόμενο. miΣε ένα βίντεο στο TikTok, ο δημιουργός περιεχομένου Φίλιπ Λίντσεϊ, είπε πως «δεν έχει πραγματικό νόημα. Είναι απλώς ένας αριθμός που είναι διασκεδαστικός να τον λες, έγινε δημοφιλής χάρη στο meme με τις χειρονομίες, και… δεν σημαίνει τίποτα».



Το παράξενο χιούμορ των νεότερων γενεών αποτελεί σταθερή πηγή γοητείας για τους ενήλικες. Ένα άρθρο της Washington Post από το 2017, με τίτλο «Γιατί το χιούμορ των millennials είναι τόσο παράξενο;», εξηγούσε πως η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου οδήγησε σε ένα ντόμινο σουρεαλισμού, όπου ένα απλό meme απομακρύνεται σταδιακά από το αρχικό του αστείο και γίνεται ακατανόητο για όσους είναι «εκτός».

Σήμερα έχουμε αφήσει πίσω την εποχή του περίεργου millennial χιούμορ και έχουμε ξεπεράσει ακόμη και τα σουρεαλιστικά memes της Gen Z. Τώρα, το χιούμορ της Γενιάς Άλφα βρίσκεται στο μικροσκόπιο.

Όπως είναι λογικό, η γενιά που μεγάλωσε βυθισμένη στο διαδίκτυο αγαπά τον παραλογισμό – αρκεί να θυμηθεί κανείς φαινόμενα όπως το Italian Brainrot. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλά από τα memes της Γενιάς Άλφα δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα· το αστείο έγκειται στο να αποτελείς μέρος μιας κατάστασης σε κάτι που οι ενήλικες δεν κατανοούν.

Τα παράξενα βίντεο με το παιδί στον αγώνα μπάσκετ, πάντως, εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» το διαδίκτυο.