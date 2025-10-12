Η Milla Sofia είναι 24 ετών. Παρά όμως το νεαρό της ηλικίας της έχει προλάβει να ζήσει πολλαπλάσιες ζωές από όσες θα τολμούσαν να ονειρευτούν οι συνομίληκοί της. Έχει προλάβει να κυνηγήσει καριέρα στο μόντελινγκ αλλά πλέον και στο τραγούδι, έχει ήδη ταξιδέψει τον κόσμο με αεροπλάνα, βαπόρια και πολυτελή σκάφη – εννοείται πως έχει επισκεφτεί και τα μέρη μας, λαμβάνοντας τις ανάλογες τιμές από τον ελληνικό Τύπο-, διαθέτει ποίμνιο 400 χιλιάδων followers στο Instagram ενώ υπολογίζεται πως σε αδρές γραμμές αμείβεται με 500 ευρώ για κάθε δημοσίευσή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Και σαν να μην έφτανε η ουρανομήκης επιτυχία της ως δημιουργού περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα η νεαρή Φινλανδή, που μάλιστα έσπευσε να απαθανατιστεί και στις κερκίδες του πρόσφατου Ευρωμπάσκετ ως πιστή φίλαθλος της εθνικής ομάδας της χώρας της, διαθέτει και αρχετυπική καλλονή. Είναι ψηλή, ξανθιά, χυμώδης, με ζηλευτές αναλογίες και γραμμές σώματος, γαλάζια μάτια και λευκό σαν τις κορφές των Άλπεων χαμόγελο που θα λιμπιζόταν κάθε διαφημιστικό σποτ οδοντόκρεμας ή έστω στοματικού διαλείμματος.

Αληθοφανές ψέμα

Να μην τα πολυλογούμε. Η Milla Sofia είναι τόσο αψεγάδιαστη, όμορφη και τέλεια που μοιάζει ψεύτικη. Plot twist. Η Milla Sofia είναι στ’ αλήθεια ψεύτικη. Δεν πρόκειται για δημιούργημα επιτυχούς και ευλογημένου παντρέματος ανθρώπινου DNA αλλά για μεθοδική – και μάλλον μαστόρικη- δουλειά αλγορίθμου. Είναι με άλλα λόγια μια social media influencer φτιαγμένη από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ένα ολόγραμμα σαν αυτά που αυξάνονται, πληθαίνουν και κατακυριεύουν τα social media, αρπάζοντας με αναίδεια ή καλύτερα με απανθρωπιά την μπουκιά από το στόμα όλων εκείνων των ανθρώπινων όντων που εκχώρησαν κάθε ικμάδα ιδιωτικότητας (ενίοτε και αισθητικής αλλά και αξιοπρέπειας) για λίγα δράμια δημοσιότητας και αντιστρόφως ανάλογα καντάρια χρημάτων.

Μπορεί στις εσχατιές της νότιας βαλκανικής να μένουμε ακόμα ενεοί κάθε φορά που πληροφορούμαστε φήμες για τις αμοιβές των «επιδραστικών» της διπλανής πόρτας και βέβαια να έχουμε περισσότερη τοποθέτηση προϊόντων απ’ όση μπορούμε να μασήσουμε, να καταπιούμε και να μεταβολίσουμε, ωστόσο το μέλλον του social media influencing ανήκει αναντίρρητα στα ρομπότ.

Ή μάλλον στους δημιουργούς τους, δηλαδή σε εταιρίες που κατασκευάζουν ανθρωποειδείς φιγούρες, τους εμφυσούν χαρακτηριστικά, προσωπικότητες, χόμπι και προτιμήσεις και μπορούν να τους προσαρμόζουν στις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τα γούστα του διαφημιζόμενου πελάτη, ο οποίος, όπως λέει και η παλιά καλή θυμοσοφία, έχει πάντα δίκιο.

Η Καρντάσιαν της AI

Πάρτε για παράδειγμα την Lil Miquela ή αλλιώς τη ναυαρχίδα των όπου γης AI influencers, η οποία μπορεί με ένα της νεύμα να απευθύνεται σε ένα κοινό 2,3 εκατομμυρίων followers μόνο στο Instagram. Γεννήθηκε στους υπολογιστές της start-up Brud και από το 2021 ανήκει στην εταιρία σχεδιασμού video-games και συλλεκτικών φιγούρων Dapper Labs το 2016 και είχε τόση απήχηση και τέτοια επιτυχία ώστε μέσα σε μόλις δύο χρόνια συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο followers – για να αντιληφθεί κανείς την τάξη μεγέθους τόσοι ακολουθούν την Ελένη Μενεγάκη και την Φαίη Σκορδά, δυο δηλαδή από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες της τηλεόρασης και των κοινωνικών δικτύων στη χώρα μας.

Η Μικέλα που σύμφωνα με την «ημερομηνία γέννησής» της έχει πλέον κλείσει τα 27 (αλλά επιμένει να δηλώνει 22) είναι φυλετικό κράμα Αμερικανής και Βραζιλιάνας. Ζει στην Καλιφόρνια και ασχολείται ακάματα με το social media influencing και παρεμπιπτόντως με το τραγούδι. Δηλώνει ευθαρσώς και ανερυθρίαστα ρομπότ, αλλά αυτό καθόλου δεν την αποτρέπει από το να κλείνει τη μία δουλειά μετά την άλλη – μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με τα brands Calvin Klein και Prada, έχει συμμετάσχει στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου και φυσικά έχει παραχωρήσει συνέντευξη στη Vogue-, να συμμετέχει σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως έκανε για τη λευχαιμία, και βέβαια να είναι κυριολεκτικά παντού και να «φωτογραφίζεται» με τους πάντες – ακόμα και με την Νάνσι Πελόζι.

Ρομπότ παντός καιρού

Για την ιστορία η Miquela, η οποία είναι δημιούργημα προσομοίωσης, έχει στο παρελθόν δικάσει και καταδικάσει τα deepfakes και εννοείται έχει πέσει και η ίδια θύμα hacking. Σκληροί καιροί για να είσαι ρομπότ. Ή και όχι, αν λάβει κανείς υπόψη την περίπτωση της Κροάτισσας Mia Zelu, η οποία μέσα από το feed της μοιάζει να ζει αυτό που κατά το κοινώς λεγόμενο ορίζεται και εκλαμβάνεται ως «ζωάρα».

Μόνο μέσα στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες η digital storyteller, όπως αυτοσυστήνεται, έχει ταξιδέψει σε Ελλάδα, Βενετία και Κροατία ενώ πρόλαβε να κάνει και ένα πέρασμα από το Oktoberfest του Μονάχου – έτσι, για το καλό.

Υπενθυμίζεται ότι η Mia Zelu έδωσε τα χέρια με την οικουμένη όταν προ μηνών «απαθανατίστηκε» στο τουρνουά του Γουίμπλεντον. Το γεγονός πως οι influencers από AI μπορούν να είναι πανταχού παρόντες και σχεδόν τα πάντα πληρόντες φαίνεται πως είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους σε σχέση με τους συναδέλφους τους επιδραστές από σάρκα και οστά. Αφήστε που δε θέλουν και χρόνο για χτένισμα, βάψιμο και καλλωπισμό πριν από την έκθεση στην κονίστρα των κοινωνικών δικτύων.

Από τις σαπουνόπερες στις ΑΙ influencers

Πρώτη πάντως και με διαφορά στο σύμπαν των ολογραμμάτων-επιδραστών είναι η Βραζιλιάνα Lu do Magalu που έχει συνολικό following 30 εκατομμυρίων χρηστών σε Instagram, Twitter, YouTube και TikTok. Η Lu έκανε την πρώτη εμφάνισή της στο YouTube το 2009 και έκτοτε παραμένει σταθερή και αμετακίνητη στην ηλικία των 22 ετών.

Στην πραγματικότητα είναι κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας και brand ambassador της Magazine Luiza ή αλλιώς ενός κολοσσού του λιανεμπορίου με περισσότερα από 1.200 καταστήματα στη χώρα που έθισε κάποτε τους Έλληνες στη σαπουνόπερα. Η Lu είναι εξπέρ στα unboxing βίντεο και ποτέ δεν εμφανίζεται υπέρ το δέον σέξι ή προκλητική στις αναρτήσεις της. Αντιθέτως υπηρετεί το ρόλο του κοριτσιού της διπλανής πόρτας. Και το πράττει με αξιώσεις, όπως μπορεί να συνάγει κανείς από τα έσοδά της για το 2024, τα οποία σύμφωνα με την εκτίμηση της εταιρίας Kapwing (ειδικεύεται σε εργαλεία για την AI και τα social media) κυμάνθηκαν περί τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Κανείς δε φαίνεται να νοιάζεται, να ενδιαφέρεται ή να κλονίζεται από το γεγονός ότι η Lu αλλά και άπασα η καθεστηκυία τάξη των επιδραστών από Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι αληθινή.

Άλλωστε για ποιο λόγο να αναζητά κανείς την αλήθεια στα κοινωνικά δίκτυα, σε έναν παράλληλο κόσμο όπου όλοι πασχίζουμε να μοιάζουμε απ’ την ζωή βγαλμένοι, αφού πρώτα περάσουμε εαυτούς μια στρώση Facetune, μια τζούρα Photoshop, άντε και ένα χέρι Airbrush;