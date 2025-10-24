Στη ζώνη των 2.010 μονάδων επέστρεψε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τις Εθνική, Eurobank και Metlen να δίνουν στο τέλος το “χτύπημα” στον γενικό δείκτη και να τον “προσγειώνουν” στα επίπεδα που βρέθηκε την προηγούμενη Δευτέρα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,32% στις 2.011,41 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.011,41 μονάδων (-1,32%) και 2.045,18 μονάδων (+0,33%). Ο τζίρος ανήλθε στα 233,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 48,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 15,7 εκατ. τεμάχια αξίας 61,3 εκατ. ευρώ (μεταξύ άλλων, ένα μεγάλο πακέτο 13,7 εκατ. τεμαχίων, αξίας 48,5 εκατ. ευρώ, στην Alpha Bank).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,45% στις 5.078,94 μονάδες, ενώ στο +0,66% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.794,05 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,39% στις 2.291,91 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης κέρδισε 1,20%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,30%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν κέρδη 1,03%.

Πυκνά γεγονότα εξαιρετικής σημασίας

Η εγχώρια αγορά συνέχισε την ανοδική της αντίδραση από τα χαμηλά των 1.950 μονάδων, ανακτώντας το ψυχολογικό επίπεδο των 2.000 μονάδων, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν βελτιωμένα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο των ελληνικών εισηγμένων, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities.

Την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή ανακοινώνουν αποτελέσματα η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς αντίστοιχα, προσφέροντας ένα πρώτο ουσιαστικό δείγμα για τον τραπεζικό κλάδο που οδηγεί χρηματιστηριακά την αγορά από την αρχή του έτους.

Οι τάσεις δείχνουν επιβράδυνση των απωλειών στα καθαρά έσοδα από τόκους, θετική εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, χαμηλό πιστωτικό κόστος σύμφωνα με τις αρχικές κατευθύνσεις και συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο. Παράλληλα, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επίτευξη των ετήσιων στόχων, ενισχύοντας τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταμοιβής των μετόχων — είτε μέσω υψηλότερης διανομής μερισμάτων είτε μέσω ενίσχυσης της τελικής γραμμής.

Η ενδεχόμενη υπέρβαση των μεγεθών του γ’ τριμήνου ή της δυναμικής της χρήσης πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς δεν θα αφήσει ασυγκίνητο το υπόλοιπο ταμπλό, ωστόσο η βαθμός που ακολουθεί πλέον η κάθε μετοχή την γενική τάση έχει διαφοροποιηθεί καθώς υπάρχουν επιμέρους ιδιαιτερότητες που συνδέονται και με την αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε με τη στήριξη του τραπεζικού κλάδου, χωρίς όμως να έχει ολοκληρώσει πλήρως την αντιστροφή του. Οι 2.045 μονάδες λειτούργησαν ως ισχυρή αντίσταση, καθώς στο επίπεδο αυτό συγκλίνουν οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών.

Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης παραμένει σε «πουλημένα» επίπεδα με βάση τους τεχνικούς δείκτες, δεν έχει απομακρυνθεί από την κρίσιμη ζώνη αντιστροφής, ενώ η πτώση της Παρασκευής με χαμηλό τζίρο μπορεί να θεωρηθεί υγιής διόρθωση πριν από πιθανή συνέχιση της ανόδου. Για να παραμείνει ενεργό το σενάριο αντιστροφής, θα πρέπει να διατηρηθεί σε κλείσιμο η περιοχή των 1.990 μονάδων, που αντιστοιχεί στο μέσο της ανόδου από τα χαμηλά της 17ης Οκτωβρίου.

Αν ο δείκτης κατορθώσει να κλείσει πάνω από τις δύο χρονοσειρές τάσης, ανοίγει ο δρόμος για κίνηση έως τις 2.110 μονάδες, το επόμενο επίπεδο αντίστασης. Σημειώνεται ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται 1,12% χαμηλότερα από το κλείσιμο του Σεπτεμβρίου και ένα μηνιαίο κλείσιμο πάνω από τις 2.034,22 μονάδες θα σηματοδοτήσει όχι μόνο θετική απόδοση για τον Οκτώβριο, αλλά και τη δωδέκατη συνεχόμενη θετική μηνιαία επίδοση, ένα ιστορικό ρεκόρ για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Εθνική έκλεισε με απώλειες 4%, με τις Eurobank και Metlen να ακολουθούν 3,57% και 3,41% αντίστοιχα. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Σαράντη, Optima Bank και Κύπρου και άνω του 1% σε Aegean και Motor Oil.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Πειραιώς, Λάμδα, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, Jumbo, Alpha Bank και ΔΕΗ, ενώ αμετάβλητες ήταν οι Aktor, Helleniq Energy, Coca Cola και ΕΥΔΑΠ. Στον αντίποδα, σε θετικά εδάφη έκλεισαν οι Τιτάν, ΟΤΕ, ΕΛΧΑ και ΟΠΑΠ.

Πηγή: ot.gr