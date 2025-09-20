Η Πολωνία προχώρησε σε άμεση απογείωση μαχητικών αεροσκαφών, μαζί με συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά τις ρωσικές επιθέσεις που έπληξαν περιοχές της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Σύμφωνα με το πολωνικό γενικό επιτελείο, τα πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη περιπολούν στον εναέριο χώρο της χώρας, ενώ τα χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τα ραντάρ βρίσκονται σε μέγιστο επίπεδο επιφυλακής. Η κίνηση αυτή είχε στόχο να διασφαλιστεί η προστασία της πολωνικής επικράτειας απέναντι στον κίνδυνο ενδεχόμενης παραβίασης.

Συναγερμός σε ολόκληρη την Ουκρανία

Λίγο πριν τις 06:40 (ώρα Πολωνίας και Ελλάδας), οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για επικείμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της χώρας. Οι ρωσικές επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής πίεσης της Μόσχας προς τις ουκρανικές υποδομές, με τον πόλεμο να φέρνει όλο και πιο κοντά την ένταση στα σύνορα της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ.