Λίγες ώρες πριν ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το εάν το Κίεβο θα προμηθευτεί τους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk αλλά και το πως μία τέτοια κίνηση θα αναδιαμορφώσει τις συνθήκες στην περιοχή.

Τι είναι οι Tomahawk;

Τι είναι όμως οι Tomahawk και γιατί θεωρούνται τόσο σημαντικό όπλο στον πόλεμο της Ουκρανίας; Οι Tomahawk ανήκουν στην κατηγορία πυραύλων κρουζ (cruise) – στους οποίους εντάσσονται οι Tomahawk – οι οποίοι τροφοδοτούνται από έναν μικρό κινητήρα τζετ και φέρουν πτερύγια, παράγοντας άνωση, κάτι που τους επιτρέπει να κινούνται σαν αεροσκάφη κατευθυνόμενοι προς τον στόχο τους.

Οι Tomahawk, λοιπόν, που αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970 και κατασκευάζεται από την RTX, είναι υποηχητικοί πύραυλοι κρουζ με κεφαλή περίπου 450 κιλών και βεληνεκές έως 2.500 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι οι Tomahawk έχουν ευθεία δυνατότητα να πλήξουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, πολύ πιο πέρα από όσα προσφέρουν τα μέχρι τώρα όπλα που έχει λάβει το Κίεβο.

Τι εξοπλισμό φέρουν οι Τόμαχοκ;

Οι πύραυλοι Τόμαχοκ φέρουν συνήθως μια κεφαλή με εκρηκτική ισχύ ισοδύναμη με περίπου 180 κιλά TNT. Υπάρχουν επίσης παραλλαγές του πυραύλου με όπλα διασποράς, με την πιο κοινή να μεταφέρει 166 μικρές βόμβες – που, ωστόσο, είναι επιρρεπείς σε αστοχίες.

Μια άλλη εκδοχή του πυραύλου, η οποία παραμένει απόρρητη, έχει σχεδιαστεί για να απενεργοποιεί προσωρινά το ηλεκτρικό δίκτυο του αντιπάλου, απελευθερώνοντας μικρά δοχεία με ίνες άνθρακα που καλύπτουν τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και προκαλούν βραχυκύκλωμα στους μετασχηματιστές και σε άλλο εξοπλισμό.

Οι τελευταίας γενιάς Τόμαχοκ του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού έχουν τη δυνατότητα επίθεσης και σε εν κινήσει πλοία.

Τι μπορούν να προσφέρουν οι Tomahawk στην Ουκρανία;

Η προμήθεια Tomahawk θα έδινε «βάθος» στις επιχειρησιακές ικανότητες της Ουκρανίας: τη δυνατότητα δηλαδή να πλήττει διυλιστήρια, στρατιωτικές υποδομές, κόμβους εφοδιασμού και ενδεχομένως αεροδρόμια, με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε σημεία που σήμερα θεωρούνται ασφαλή, καθώς είναι μακριά από τη σημερινή δύμανη πυρός της. Υποστηρικτές της ιδέας τονίζουν ότι τέτοιες ικανότητες θα μπορούσαν να αλλάξουν την «εκτίμηση κόστους» της Μόσχας και να λειτουργήσουν ως πιεστικός παράγοντας για διπλωματικές κινήσεις.

Ωστόσο, οι περιορισμοί είναι πολλοί και ουσιαστικοί: οι Tomahawk εκτοξεύονται σε γενικές γραμμές από θάλασσα ή υποβρύχια, ενώ η χρήση τους από ξηρά απαιτεί ειδικούς εκτοξευτές, εξοπλισμό που δεν είναι απεριόριστος.

Βέβαια, στη χρήση τους υπάρχουν και αρκετοί περιορισμοί, πράγμα που σημαίνει πως οι Tomahawk από μόνοι τους δεν θα «τελείωναν» τον πόλεμο. Όμως σε συνδυασμό με άλλα μέσα — επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς με μη επανδρωμένα, πληροφοριακό πόλεμο και οικονομική πίεση θα μπορούσαν να ασκήσουν σημαντική πίεση στη ρωσική υποδομή και να αλλάξουν την ισορροπία κόστους-οφέλους για τη Μόσχα.

Πως αντέδρασε η Ρωσία;

Μπροστά στο ενδεχόμενο απόκτησης Tomahawk, λοιπόν, από την Ουκρανία, η Ρωσία αντέδρασε άμεσα, καθώς το Κρεμλίνο έριξε γέφυρες προς την Ουάσιγκτον, θέλοντας να προλάβει τις εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία της ρωσικής πλευράς υπήρξε χθες τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Πούτιν, η οποία διήρκησε περισσότερο από μία ώρα, στην οποία μάλιστα συμφωνήθηκε να συγκληθεί συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων την επόμενη εβδομάδα, η οποία θα οδηγήσει σε νέα απευθείας συνάντηση, μεταξύ των δύο ηγετών, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, πιο δύσκολη την προσπάθεια που θα κάνει σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να προσφέρει στη χώρα του πυραύλους Tomahawk.

Όπως δήλωσε, άλλωστε, χθες ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ στη μεταξύ τους συνομιλία ότι η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία και θα επιδεινώσει τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ρωσίας.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Όλες αυτές οι εξελίξεις προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη σημερινή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, όπου αναμένεται να συζητηθεί το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, η παραχώρηση ή μη των πυραύλων θα δείξει σε μεγάλο βαθμό το εάν πράγματι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αλλάξει στάση στο ζήτημα της Ουκρανίας, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει δηλώσει επανειλημμένα «απογοητευμένος» από τη στάση της Ρωσίας.

Από την άλλη πλευρά, ακόμα και να προμηθευτεί τους πυραύλους η Ουκρανία πολλά θα εξαρτηθούν από τους όρους της σχετικής συμφωνίας, καθώς σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, μικρές παραδόσεις «σταγόνα-σταγόνα» μπορεί να έχουν μικρό συνολικό αποτέλεσμα.

Όπως και να έχει όμως, δεν παύει να είναι ένα ισχυρό όπλο αλλά και μία επικοινωνιακή νίκη, σε περίπτωση πάντα που οι Ουκρανοί καταφέρουν να τους αποκτήσουν.