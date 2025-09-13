Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν το Σάββατο για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, λόγω της απειλής επιθέσεων με drones στη γειτονική Ουκρανία, ενώ το αεροδρόμιο της πόλης Λούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία, έκλεισε, όπως ανακοίνωσαν οι πολωνικές αρχές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones εντός του εναέριου χώρου της, με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ.

⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Προληπτικού χαρακτήρα ενέργειες

«Οι ενέργειες αυτές έχουν προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύουν στη διασφάλιση του εναέριου χώρου και στην προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της.

Δεν έγινε αναφορά σε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου στην ανακοίνωση.

Η Πολωνία είχε αναφέρει ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά drones το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα είχε δηλώσει ότι δεν στόχευε την Πολωνία.

Η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο της Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από αυτό έκλεισαν το Σάββατο για πτήσεις.

Αυξάνονται οι εθελοντές

Έξι χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα στη βόρεια Πολωνία, η διοικητική υπάλληλος Αγνιέσκα Γιέντρουσακ σκάβει ένα χαντάκι. Ωθούμενη από τον φόβο πολέμου με τη Ρωσία, θέλει να είναι σε θέση να προστατεύσει την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του 13χρονου γιου της.

Χιλιάδες Πολωνοί, όπως η Γιέντρουσακ, εγγράφονται σε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς ο πολωνικός στρατός επιδιώκει να ενισχύσει τις τάξεις του με επαγγελματίες και εθελοντές εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών με τη ρωσική επιθετικότητα.

«Θα έκανα τα πάντα για να κρατήσω το παιδί μου ασφαλές. Και σίγουρα θα ήθελα να πολεμήσω για να τον προστατεύσω», λέει η Γιέντρουσακ στο Reuters, ντυμένη με στρατιωτικά ρούχα παραλλαγής, με το πρόσωπο βαμμένο σε χρώματα καμουφλάζ.

Για πολλούς στην Πολωνία – η οποία υπέστη δεκαετίες κυριαρχίας της Μόσχας την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης– ο φόβος με τη Ρωσία είναι έντονος.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τις δυτικές χώρες για «συναισθηματική υπερφόρτωση» και εχθρική στάση απέναντι στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι δεν τις απειλεί. Αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό με τα drones.

Η στρατιωτική εκπαίδευση της Γιέντρουσακ πραγματοποιήθηκε στο Μπράνιεβο, σε πεδίο ασκήσεων για τα νοτιοκορεάτικα άρματα K-2, μετά την παραγγελία 180 τέτοιων αρμάτων από την Πολωνία το 2022 στο πλαίσιο σημαντικής συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας.

Περισσότεροι από 20.000 Πολωνοί γράφτηκαν σε εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση στους πρώτους επτά μήνες του 2025 – αριθμός που συμβαδίζει με τα περσινά ρεκόρ, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Γκρέγκορζ Βαβρζινκιέβιτς, επικεφαλής του Κεντρικού Κέντρου Στρατιωτικής Στρατολόγησης της Πολωνίας.

Υπολογίζει ότι περίπου 40.000 εθελοντές θα ολοκληρώσουν τη στρατιωτική εκπαίδευση έως το τέλος του έτους, περισσότεροι από τους διπλάσιους σε σχέση με τους 16.000 του 2022, αντανακλώντας την αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την αρχή του πολέμου το 2022, η Πολωνία έχει υπερδιπλασιάσει τις αμυντικές της δαπάνες, από 2,2% του ΑΕΠ σε 4,7% φέτος – το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 32 μελών του ΝΑΤΟ, ξεπερνώντας μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία.

Αλλαγές σε εξέλιξη

Φοβούμενη την απειλή από ανατολάς, η Πολωνία εγκαινίασε τον Μάιο του περασμένου έτους το «Ανατολικό Τείχος» – ένα οχυρωματικό έργο μήκους 400 μιλίων κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ – συνδυάζοντας εκτεταμένα αντιαρματικά εμπόδια («σκαντζόχοιροι») με προηγμένα συστήματα επιτήρησης και ηλεκτρονικού πολέμου.

Η κυβέρνηση Τουσκ μετακινεί επίσης στρατιωτικές μονάδες προς τα ανατολικά, ώστε να αντλήσει προσωπικό από περιοχές με ισχυρότερες δεξαμενές στρατολόγησης. «Οι άνθρωποι θα εργάζονται και θα υπηρετούν σε τόπους όπου θα υπερασπίζονται τα ίδια τους τα σπίτια», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας, Πάβελ Ζαλεβσκι.

Η αναδιάρθρωση του πολωνικού στρατού εστιάζει στην κινητικότητα, τις τεθωρακισμένες δυνάμεις, την αεράμυνα και τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Βαβρζινκιέβιτς, επικεφαλής στρατολόγησης, ανέφερε ότι οι προσπάθειες στοχεύουν στην ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας και παρουσίας κοντά στα σύνορα, ενώ παράλληλα δημιουργούν θέσεις εργασίας σε μια περιοχή με παραδοσιακά υψηλή ανεργία.

Οι εθελοντές μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν σε επαγγελματική στρατιωτική υπηρεσία, να ενταχθούν στις Δυνάμεις Εδαφικής Άμυνας (WOT) ή να παραμείνουν στην ενεργό ή παθητική εφεδρεία.

Όσοι συμμετέχουν στις WOT υπηρετούν συνήθως μερικώς στην περιοχή τους και μπορούν να κληθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή αυξημένης απειλής, όπως σε φυσικές καταστροφές ή σε κρίσεις στα σύνορα – για παράδειγμα όταν η Λευκορωσία διοχέτευσε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες προς την Πολωνία το 2021, εν μέσω έντασης με την Ε.Ε.

Οι εθελοντές εκπαιδεύονται δίπλα σε επαγγελματίες στρατιώτες, χωρίς να εντάσσονται σε κανονικές μονάδες, εκτός εάν καταταγούν επίσημα. Η δομή αυτή επιτρέπει τη δημιουργία μιας κλιμακούμενης δύναμης που μπορεί να στηρίξει την αμυντική στρατηγική της Πολωνίας σε περιόδους ανάγκης – παρόμοιο σύστημα με αυτό της Λιθουανίας και της Γερμανίας.

Ο υφυπουργός Άμυνας Τσεζάρι Τομτσίκ δήλωσε στο Reuters ότι – ακόμη και με τις εξελίξεις στην τεχνολογία των πεδίων μαχών – η εκπαίδευση επαρκούς αριθμού στελεχών παραμένει ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Πολωνίας. «Όταν υπάρχει πόλεμος ή απειλή πολέμου, μετράνε τα πιο βασικά πράγματα: καύσιμα, πυρομαχικά και άνθρωποι», είπε.