Συνεδρίαση για γερά νεύρα ήταν η σημερινή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό του δείκτη να ταλαντεύεται ανάμεσα σε αντίρροπες δυνάμεις και έντονη μεταβλητότητα, στη σκιά της αναδιάρθρωσης πολλών χαρτοφυλακίων, και τελικά να κλείνει με απώλειες και κάτω από τις στηρίξεις του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,54% στις 2.045,81 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.043,50 μονάδων (-0,65%) και 2.074,92 μονάδων (+0,88%). Ο τζίρος ανήλθε στα 252,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,7 εκατ. τεμάχια αξίας 14,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,55% στις 5.172,16 μονάδες, ενώ στο -0,18% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.807,06 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,17% στις 2.396,49 μονάδες.

Οχύρωση γύρω από τις στηρίξεις

Αρκετές ήταν οι φορές που άλλαξε πρόσημο σήμερα η αγορά, όχι μόνο ο γενικός δείκτης αλλά και οι περισσότεροι τίτλοι του, με τους long να προσπαθούν να κρατήσουν τη ζώνη των 2.055 μονάδων, προκειμένου να μην πυροδοτηθούν νέες εντολές stop loss. Τα περιθώρια (margin) «κοκκίνησαν» αρκετά σήμερα, την τρίτη ημέρα της εβδομάδας, και ενώ πολλά χαρτοφυλάκια αναζήτησαν τρόπους ώστε να μην «σπάσει» και πάλι η αγορά χαμηλότερα.

Τα πολλά «πρόσωπα» αποτυπώθηκαν κυρίως στους τίτλους των «μεγάλων» με τον τζίρο μάλιστα να φτάνει και πάλι σε υψηλά επίπεδα, μετά και την έντονη δραστηριότητα στη μετοχή της Metlen.

Παρόλα αυτά, είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί τίτλοι έχουν διαφοροποιηθεί από την τάση της αγοράς, ακολουθώντας το δικό τους δρόμο, όπως εκείνοι της Aegean και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Με τη σημερινή εικόνα όμως στη Λ. Αθηνών πλέον επιβεβαιώνεται ότι οι πιέσεις αυτής της εβδομάδας είχαν χαρακτηριστικά που οδήγησαν πολλούς αγοραστές σε αναδίπλωση. Τόσο το ύψος των συναλλαγών, όσο και η διάχυση των πιέσεων, ήταν εκείνα τα στοιχεία που έβαλαν δεύτερες σκέψεις σε πολλούς αγοραστές για τη δύναμη που έχει η αγορά να επαναπροσεγγίσει τα υψηλά έτους.

Στη μεγάλη εικόνα η στήριξη των 2.055 μονάδων χάθηκε πλέον, αλλά ενδεχομένως η αγορά να μπαίνει σε μια νέα φάση συσσώρευσης, το εύρος της οποίας έχει υψηλότερο χαμηλό και υψηλότερο υψηλό από αυτή που πέρασε από τα μέσα Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Και ενδεχομένως ο καταλύτης που θα σημάνει τη λύση αυτής να έρθει και πάλι από το εξωτερικό.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen σημείωσε πτώση 5,09%, με τον Aktor να χάνει 2,08%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Helleniq Energy, Jumbo, Alpha Bank και ΔΕΗ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Motor Oil, Βιοχάλκο, Πειραιώς, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Τιτάν και Εθνική.

Στον αντίποδα, η Aegean κέρδη 3,01%, με την Optima Bank και την Coca Cola να κλείνουν με άνοδο 1,64% και 1,13% αντίστοιχα. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, Cenergy, Κύπρου, ΔΑΑ, Eurobank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Σαράντης, Λάμδα και ΕΛΧΑ.

Πηγή: ot.gr